Giá vàng tăng dần

Đúng với dự báo của hầu hết chuyên gia và nhà đầu tư cuối tuần trước, giá vàng thế giới tuần này bứt phá khỏi ngưỡng cản 1.750 USD để giao dịch vững chắc quanh vùng 1.780 USD.

Thị trường vàng thế giới trong những giờ giao dịch cuối của tuần này ghi nhận xu hướng tăng mạnh, giúp giá bứt phá khỏi ngưỡng cản 1.750- 1.760 USD của nhiều tuần trước đó và đóng cửa tuần này ở vùng cao nhất 7 tuần.

Đêm qua (giờ Việt Nam), giá vàng trên hầu hết sàn giao dịch thế giới đều ghi nhận xu hướng tăng hai chữ số, vàng giao ngay trên sàn New York tăng 12,9 USD , đóng cửa tuần ở 1.776,5 USD /ounce. Lần gần nhất kim quý giao dịch ở vùng giá này đã diễn ra từ cuối tháng 2, khi giá vàng đang trong xu hướng giảm từ vùng 1.850 USD /ounce trước đó.

Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 cũng ghi nhận mức tăng gần 10 USD , hiện cố định ở 1.776,6 USD /ounce, cũng là mức cao nhất gần 2 tháng qua của vàng tương lai.

Giá vàng thế giới đã tăng mạnh từ mức đáy kép ghi nhận trong phiên 8/3 và 31/3. Nguồn: Tradingview.

Vượt ngưỡng cản dễ dàng

Tính trong cả tuần này, giá vàng thế giới mở cửa ở mức 1.732 USD và đã tăng gần 45 USD đến khi đóng cửa tuần, tương đương mức tăng ròng 2,6%.

Tuần này, sự suy yếu của đồng USD cũng có tác động đến giá vàng nhưng chỉ ở mức nhẹ. Trong đó, chỉ số USD Index hiện cố định ở mức 91,54, giảm 0,067% so với cuối tuần trước. Như vậy, hầu hết mức tăng của giá vàng tuần này đều tới từ việc các nhà đầu tư đặt giá mua - bán cao hơn.

Giá vàng thế giới tích cực tuần này có nguyên nhân chính từ việc trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giao dịch ở mức thấp hơn, hiện phổ biến ở 1,56% (trước đó giao dịch trên vùng 1,7%).

Ngoài ra, tâm lý thị trường vàng cũng trở lên tích cực khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell cho biết nợ ngân sách liên bang đang nhanh hơn so với nền kinh tế. Chủ tịch FED nói mức nợ hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng cơ quan này sẽ phải có giải pháp để giải quyết và phát hành các khoản nợ trong tương lai gần.

Giá kim loại quý có thể vượt mốc 1.800 USD /ounce vào tuần sau Chuyên gia Gary Wagner của Kitco

Theo ông Gary Wagner, chuyên gia phân tích kim loại quý của Kitco, những sự kiện này là động lực chính thúc đẩy cả vàng và bạc tăng giá tuần này. Thậm chí, những trợ lực này vẫn còn nguyên giá trị và có thể đưa kim quý vượt mốc 1.800 USD vào tuần sau.

Cuối tuần trước, hầu hết chuyên gia và nhà đầu tư đều cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này. Trong đó, nhiều người tin rằng kim quý có thể đã ghi nhận mức đáy kép trong 2 phiên giao dịch đầu và cuối tháng 3 tại vùng dưới 1.680 USD /ounce.

Ông Sean Lusk, Giám đốc của Walsh Trading cho rằng giá vàng đã chạm đáy trong tháng 3 và mốc 1.759 USD /ounce là vùng kháng cự mạnh của kim quý. Nếu phá vỡ ngưỡng này, vàng có thể tăng lên vùng 1.800 USD .

Tương tự, ông Edward Moya, chuyên gia phân tích thị tường cấp cao của Oanda cũng cho rằng giá vàng đã chạm đáy quý I/2021 và vùng 1.700- 1.730 USD /ounce là mức hỗ trợ quan trọng. Ông kỳ vọng giá vàng có thể trở lại vùng 1.800- 1.900 USD trong thời gian ngắn.

Giá vàng trong nước cao nhất trong một tháng

Những diễn biến của thị trường vàng tuần này cho thấy nhận định của các chuyên gia và nhà đầu tư cuối tuần trước đã đúng về mức đáy kép trong tháng 3, và kim loại quý đã bước vào xu hướng tăng, ít nhất trong ngắn hạn.

Trước xu hướng tăng trở lại của thế giới, giá vàng trong nước cũng ghi nhận những phiên tăng liên tiếp để bứt phá khỏi vùng 55,25 triệu đồng/lượng đã ghi nhận 2 tuần liên tiếp.

Sau khi tăng 150.000 đồng giá mua - bán vàng ngày hôm qua (16/4), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục nâng giá vàng miếng khu vực TP.HCM hôm nay lên mức 55,18 - 55,62 triệu/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng giá mua và 170.000 đồng giá bán so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, giá vàng SJC bán ra tại Hà Nội sáng nay cũng phổ biến ở 55,64 triệu đồng/lượng, cao nhất 4 tuần trở lại đây. So với cuối tuần trước, giá vàng SJC đã ghi nhận mức tăng gần 400.000 đồng, tương đương mức tăng ròng 0,7%.

Cũng trong sáng nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào vàng miếng ở 55,2 triệu/lượng và bán ra ở 55,6 triệu đồng, tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều so với cuối ngày 16/4. Tuy vậy, nếu so với cùng giờ sáng, giá vàng do PNJ bán ra chỉ tăng 50.000 đồng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sáng nay cũng niêm yết giá vàng miếng phổ biến ở 55,15 triệu/lượng (mua) và 55,6 triệu/lượng (bán), tăng 150.000 đồng chiều mua và 50.000 đồng chiều bán so với cuối ngày 16/4.

Hiện tại, một ounce vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt hiện có giá 49,7 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá các doanh nghiệp trong nước đưa ra khoảng dưới 6 triệu đồng.