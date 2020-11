Giá vàng sẽ tăng lại mốc 1.900 USD vào tuần tới?

Giảm mạnh trong tuần này nhưng việc giữ được mốc quan trọng trên 1.850 USD/ounce giúp giá vàng thế giới được kỳ vọng sớm tăng trở lại mốc 1.900 USD trong tuần tới (16-20/11).

Thị trường vàng trong nước và thế giới đã khép lại tuần giao dịch giữa tháng 11 với đà sụt giảm mạnh của giá kim loại quý thế giới. Ngược lại, nhờ việc niêm yết giá trong nước cao hơn nhiều so với giá quy đổi của thế giới (trên 3 triệu/lượng), thị trường vàng Việt Nam ghi nhận biến động thấp hơn nhiều so với thế giới.

Chốt tuần này, giá vàng thế giới đóng cửa ở mức 1.889,2 USD /ounce, thấp hơn 73 USD so với cuối tuần trước, tương đương mức giảm 3,7%/tuần. Trong khi đó, giá vàng miếng do Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) bán ra cuối tuần này ở mức 55,9 - 56,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), thấp hơn 400.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước, tương đương mức giảm 0,7%/tuần.

Trên thị trường thế giới, đợt bán tháo của vàng diễn ra hôm thứ 2 sau khi hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech công bố một loại vaccine đạt tỷ lệ thành công trên 90% với Covid-19. Dù có tuần giảm mạnh nhất từ đầu quý IV/2020 nhưng việc giá vàng vẫn giữ được mốc tâm lý quan trọng 1.850 USD /ounce, hầu hết chuyên gia và nhà đầu tư đều kỳ vọng kim quý sớm trở lại ngưỡng trên 1.900 USD /ounce.

Khảo sát giá vàng tuần tới của Kitco ghi nhận phần lớn nhà phân tích và nhà đầu tư cá nhân đều lạc quan về giá vàng tuần tới.

Dù tâm lý lạc quan này đã giảm so với mức cao kỷ lục tuần trước nhưng hầu hết chuyên gia vẫn kỳ vọng kim loại quý tăng trong ngắn hạn.

Cụ thể, trong số 17 nhà phân tích tham gia dự báo giá vàng tuần tới, có tới 10 người (59%) dự báo giá tăng; trong khi đó, chỉ 1 nhà phân tích (6%) dự báo giá giảm và 6 người còn lại (35%) đưa quan điểm trung lập.

Tỷ lệ tương tự cũng xuất hiện trong cuộc khảo sát với 1.511 nhà đầu tư cá nhân tuần này. Trong đó, 924 người (61%) cho rằng giá vàng sẽ tăng trở lại mốc 1.900 USD vào tuần tới; 281 người khác (19%) cho biết thấy dấu hiệu giá giảm và 306 người (20%) dự báo giá vàng đi ngang trong tuần tới.

Theo ông David Madden, chiến lược gia thị trường cấp cao tại CMC Markets, mốc 1.850 USD /ounce đang chứng tỏ là một nền tảng vững chắc của kim loại quý trước hàng loạt thông tin tiêu cực của thị trường.

Việc kim loại quý đóng cửa tuần ở mốc gần 1.890 USD /ounce cũng khiến kỳ vọng tăng trong tuần tới của mặt hàng này có cơ sở hơn. Tuy nhiên, mức tăng của vàng sẽ phụ thuộc vào sự suy yếu của đồng USD và lực mua của nhà đầu tư.

Ông Colin Cieszynski, trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management thì cho rằng giá vàng tăng trở lại do vaccine không thay đổi được các vấn đề ngắn hạn thị trường phải đối mặt. "Dịch bệnh vẫn diễn ra, ít nhất cho tới hết mùa đông này. Trong khi nền kinh tế vẫn khó khăn, chúng ta cần nhiều gói kích thích hơn và điều đó sẽ có lợi cho vàng”, ông Cieszynski nhấn mạnh.

Cùng quan điểm với ông Phillip Streible, chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures cũng bày tỏ sự lạc quan với giá vàng khi số ca nhiễm Covid-19 vẫn liên tục tăng mạnh tại Mỹ và các nước châu Âu.