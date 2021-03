Giá vàng quay đầu giảm sâu

Việc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên vùng cao nhất trong 14 tháng khiến giá vàng lao dốc. Giá vàng sau một phiên giao dịch trên vùng 1.750 USD đã quay đầu giảm về 1.730 USD/ounce.

Một ngày sau khi giao dịch trở lại mốc 1.750 USD /ounce, giá vàng thế giới tiếp tục gặp khó quanh ngưỡng hỗ trợ quan trọng này. Đêm qua, kim loại quý thế giới đã chịu áp lực lớn từ việc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên mức 1,75%/năm, cao nhất 14 tháng, kéo giá vàng giảm sâu về vùng 1.730 USD /ounce.

Cụ thể, giá vàng thế giới trên sàn New York đêm qua đóng cửa ở mức 1.736,5 USD /ounce, giảm 9 USD so với đóng cửa phiên liền trước. Tuy nhiên, so với vùng đỉnh giao dịch trong phiên 17/3 (giờ Mỹ), giá vàng tại đây đã giảm gần 20 USD chỉ sau một ngày.

Tương tự, giá giao ngay trên sàn Kitco hiện phổ biến ở mức 1.732,9 USD /ounce, thấp hơn 13,4 USD so với cuối ngày 17/3. Vùng giá thấp nhất mà kim loại quý giao dịch trong phiên 18/3 (giờ Mỹ) đang diễn ra là 1.720 USD /ounce, thấp hơn tới 30 USD so với mức trung bình trong phiên trước.

Trên sàn Comex, giá vàng tương lai giao tháng 4 hiện cố định ở mức 1.732,5 USD /ounce, giảm 12 USD . Nguyên nhân chủ yếu khiến giá vàng bị xóa toàn bộ mức tăng trong phiên liền trước là do lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên vùng cao nhất 14 tháng, đạt 1,75%.

Diễn biến này không chỉ khiến thị trường kim loại quý giảm mà còn khiến thị trường chứng khoán lao dốc.

Hồi giữa tuần, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố không thay đổi lãi suất trên thị trường cho đến hết năm 2021 và nâng dự báo tăng trưởng GDP lên 6,5% từ mức 4,2% trước đó. Các chỉ số quan trọng như lạm phát cũng được dự báo đạt 2,4% trong năm nay, tỷ lệ thất nghiệp là 4,5%...

Cơ quan quản lý tiền tệ của Mỹ cũng cam kết tiếp tục các chương trình mua trái phiếu hiện tại (nới lỏng định lượng) đến khi đạt được các chỉ báo kinh tế mà FED đưa ra.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tuyên bố của FED chỉ có nghĩa cơ quan này sẽ không ngừng bơm tiền, chứ không có nghĩa là bơm nhiều tiền hơn. Trong khi đó, bối cảnh hiện tại thị trường đang cần nhiều tiền hơn từ ngân hàng trung ước để trái lợi suất trái phiếu giảm xuống. Vì vậy, khi thị trường phản ứng với tuyên bố cả FED, cả chứng khoán và vàng đều giảm giá.

Trong nước, giá vàng miếng do các doanh nghiệp bán ra sáng nay cũng đang chịu ảnh hưởng từ diễn biến thế giới.

Giá vàng miếng trong nước hiện ở vùng thấp nhất 2 tuần gần đây. Ảnh: Việt Hùng.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 55,05 - 55,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Nếu so với cùng giờ sáng, giá vàng tại đây đã mất 250.000 đồng/lượng do diễn biến tiêu cực của vàng thế giới.

Tương tự, giá vàng SJC bán ra tại Hà Nội sáng nay cũng phổ biến ở 55,47 triệu đồng/lượng, thấp hơn 50.000 đồng so với cuối ngày hôm qua nhưng đã giảm 300.000 đồng so với giá cao nhất phiên 18/3.

Cũng trong sáng nay, Công ty CP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở 55 triệu/lượng (mua) và 55,4 triệu/lượng (bán), giảm lần lượt 100.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với cuối ngày hôm qua. Nếu so với cùng giờ sáng, giá vàng tại đây cũng đã mất 350.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sáng nay chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 55,05 triệu/lượng, giảm 50.000 đồng so với chiều qua và thấp hơn 300.000 đồng so với giờ sáng. Giá bán ra tại đây hiện phổ biến ở 55,45 triệu/lượng, cũng giảm 300.000 đồng.

Việc cả hai thị trường trong nước và thế giới cùng giảm mạnh giá vàng phiên hôm nay khiến chênh lệch giữa 2 thị trường vẫn duy trì ở mức 7 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt tương đương khoảng 48,4 triệu đồng/lượng.