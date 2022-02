Giá vàng miếng vượt đỉnh lịch sử, lên gần 65 triệu/lượng

Giá vàng thế giới tăng mạnh là động lực giúp vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tăng dựng đứng. Hiện vàng miếng đã chạm mốc 64,8 triệu/lượng, cao nhất trong lịch sử giao dịch.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng tăng cao, giá vàng trong nước tại hầu hết doanh nghiệp đã duy trì đà tăng tích cực từ đầu tuần này. Hôm nay, khi giá vàng nhẫn một lần nữa vượt mốc 55 triệu/lượng, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp hiện đã lập kỷ lục mới ở vùng gần 65 triệu.

Trong phiên giao dịch đêm qua (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đóng cửa ở mức 1.908,9 USD /ounce, tăng 10,4 USD so với phiên liền trước. Đây cũng là mốc giá cao nhất mà vàng vật chất ghi nhận được trong ngày.

Vàng thế giới cao nhất 15 tháng

Trong phi đó, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco hiện tăng dựng đứng, phổ biến giao dịch ở mức 1.930 USD /ounce, cao hơn 31,5 USD so với phiên liền trước, tương đương mức tăng ròng 1,65% trong ngày. Đây cũng là mức giá cao nhất mà vàng vật chất ghi nhận kể từ tháng 11/2020.

Theo ông Gary Wagner, chuyên gia phân tích giá vàng của Kitco, xu hướng tăng mạnh của kim loại quý tuần này đến chủ yếu từ việc căng thẳng leo thang ở biên giới Nga và Ukraine khi Tổng thống Putin đã cho chuyển quân vào vùng ly khai Donbas của Ukraine.

Giá vàng thế giới liên tục tăng cao khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang. Nguồn: Tradingview.

Trong 2 ngày gần đây, Mỹ và các nước phương Tây đã bắt đầu thực hiện các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga vì hành động này.

Trên thị trường hàng hoám giá dầu thô đang tăng liên tục và đã lên mức cao nhất kể từ năm 2014, hiện dầu thô kỳ hạn cố định ở mức 92,29 USD /thùng.

Ông Wagner cho rằng điều này sẽ tác động mạnh đến lạm phát do dầu thô và xăng là những yếu tố chính tác động tới chỉ số này. Căng thẳng địa chính trị leo thang cùng việc lo ngại lạm phát cao hơn càng khiến vàng hấp dẫn dòng vốn trú ẩn của các nhà đầu tư.

Với diễn biến tích cực kể trên của vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng đang ghi nhận xu hướng tăng dựng đứng, đặc biệt là vàng miếng.

Vàng miếng lên gần 65 triệu/lượng

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) mở cửa phiên hôm nay niêm yết giá vàng miếng ở mức 63,3 - 63,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, chỉ sau ít giờ giao dịch, giá vàng miếng đã tăng vọt lên mức 64,1 - 64,8 triệu/lượng. So với cuối ngày hôm qua, giá mặt hàng này đã tăng hơn 800.000 đồng chiều mua và 900.000 đồng chiều bán.

Tính riêng tuần này, giá vàng miếng SJC đã tăng 1,55 triệu đồng. Đà tăng mạnh này đã đưa giá kim quý trong nước lên vùng cao nhất lịch sử.

Diễn biến tích cực cũng ghi nhận với giá vàng nhẫn SJC loại 99,99% khi được doanh nghiệp này tăng giá mua lên mức 54,5 triệu/lượng, cao hơn 500.000 đồng so với mở cửa phiên sáng. Tương tự, giá bán ra hiện phổ biến ở mức 55,3 triệu/lượng, cao hơn 600.000 đồng. Đây cũng là vùng giá cao nhất mà vàng nhẫn SJC loại 99,99% từng giao dịch.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TUẦN NÀY Nguồn: SJC; Tổng hợp Nhãn 20/2 Sáng 21/2 chiều Sáng 22/2 chiều Sáng 23/2 chiều Sáng 24/2 Hiện tại Mua vào triệu đồng/lượng 62.55 62.55 62.8 63.2 63.1 63.15 63.3 63.3 64.1 Bán ra

63.25 63.25 63.4 63.8 63.7 63.75 63.75 63.9 64.8

Tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), cả vàng miếng và vàng nhẫn cũng đang giao dịch với mức giá cao kỷ lục.

Trong đó, giá vàng miếng mở cửa sáng nay ở mức 63,5 triệu/lượng (mua) và 64,1 triệu/lượng (bán), tăng 400.000 đồng so với cùng giờ ngày 23/2. Tuy nhiên, giá vàng miếng tại PNJ cũng tăng liên tục trong phiên sáng nay, đến 10h30 đã chạm mốc 64,65 triệu/lượng (bán), cao hơn 550.000 đồng so với giá mở cửa và 950.000 đồng so với một ngày trước.

Giá mua vào hiện được đưa ra ở 63,8 triệu/lượng, tăng tương ứng 700.000 đồng.

Vàng nhẫn PNJ sáng nay cũng tăng vượt mốc 55 triệu/lượng, hiện phổ biến ở mức 54,5 - 55,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), so với hôm qua, giá mặt hàng này đã tăng hơn nửa triệu đồng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cuối ngày 23/2 niêm yết giá vàng miếng ở 63,1 triệu/lượng (mua) và 63,9 triệu/lượng (bán), đến nay đã tăng lên mức 63,7 triệu/lượng chiều mua và 64,7 triệu/lượng chiều bán, tăng lần lượt 600.000 đồng giá mua và 800.000 đồng giá bán sau một đêm.

Tương tự SJC và PNJ, đây cũng là lần đầu tiên DOJI đưa giá vàng miếng vượt mốc 64 triệu/lượng. Tính trong tuần này, giá vàng tại đây đã tăng xấp xỉ 1,8 triệu đồng.

Hiện tại, giá vàng miếng tại hầu hết doanh nghiệp trong nước như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Vàng Mi Hồng… đều đã vượt mốc 64,5 triệu/lượng, mức giá cao nhất các doanh nghiệp này từng đưa ra.