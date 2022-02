Giá vàng miếng trở lại mốc 63 triệu đồng

Đà tăng tích cực của vàng thế giới đang kéo giá vàng trong nước tăng cao. Giá vàng miếng SJC đã vượt mốc 63 triệu/lượng và vàng nhẫn cũng bỏ xa mức 54 triệu đồng.

Thị trường vàng thế giới và trong nước đang di chuyển đúng với dự báo của đa số chuyên gia và nhà đầu tư cuối tuần trước khi ghi nhận phiên tăng tích cực đầu tuần.

Trên thị trường thế giới, tiếp nối đà tăng từ cuối tuần trước, giá vàng giao ngay trên sàn New York phiên đầu tiên của tuần mới 14/2 (giờ Mỹ) đã ghi nhận mức tăng 12,3 USD , đóng cửa ở 1.871,3 USD /ounce, tương đương mức tăng ròng 0,66% trong ngày.

Trên sàn Kitco, giá vàng vật chất cũng đang giao dịch tích cực với biến động quanh vùng 1.877,9 USD /ounce, cao hơn 18,9 USD so với cuối tuần trước. Diễn biến tăng tích cực này cũng đưa giá vàng vật chất thế giới tăng lên vùng cao nhất kể từ tháng 6/2021 và chỉ còn cách đỉnh 1 năm khoảng 30 USD .

Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 hiện cũng cố định ở 1.874,5 USD /ounce, tăng tương ứng 15,5 USD trong ngày.

Theo ông Gary Wagner, chuyên gia phân tích giá vàng của Kitco, căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang ở biên giới Nga và Ukraine là nguyên nhân giúp cả vàng và đồng USD tăng giá, đóng vai trò là tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng miếng một lần nữa vượt mốc 63 triệu đồng/lượng. Ảnh: Chí Hùng.

Trong khi đó, chứng khoán Mỹ tiếp tục giao dịch dưới áp lực. Trong khi sức mạnh đồng USD tăng là điều dễ hiểu, việc giá vàng tăng vượt khỏi áp lực của đồng USD cũng cho thấy dòng tiền đang đổ mạnh vào tài sản trú ẩn này.

Về dài hạn, các chuyên gia cho rằng kim loại quý vẫn nhận được trợ lực lớn từ yếu tố lạm phát tăng cao trên toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ, với việc lạm phát đã tăng tới 7,6% trong vòng 12 tháng, cao nhất kể từ năm 1982 đến nay.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới diễn biến tích cực, giá vàng trong nước cũng đang ghi nhận xu hướng tăng mạnh, đặc biệt là mặt hàng vàng miếng,

Hiện tại, giá vàng miếng tại hầu hết doanh nghiệp đã trở lại mốc 63 triệu đồng/lượng, sát vùng đỉnh lịch sử ghi nhận trong những phiên giao dịch trước ngày vía Thần Tài 2022.

Trong đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 62,5 - 63,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 250.000 đồng so với cuối ngày 14/2. Tuy nhiên, so với cùng phiên sáng, giá mặt hàng này đã tăng hơn nửa triệu đồng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC SAU TẾT Nguồn: SJC; Tổng hợp Nhãn Sáng 7/2 chiều Sáng 8/2 chiều Sáng 9/2 chiều Sáng 10/2 chiều Sáng 11/2 chiều Sáng 12/2 chiều 13/2 Sáng 14/2 chiều Sáng 15/2 Mua vào triệu đồng/lượng 62.45 62.8 62.8 62.7 61.85 61.35 61.7 61.2 61.3 61.65 61.9 61.9 61.9 61.9 62.25 62.5 Bán ra

63.15 63.5 63.5 63.35 62.6 62.15 62.7 62.2 62 62.35 62.7 62.7 62.7 62.7 62.95 63.2

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với vàng nhẫn loại 99,99% khi SJC chấp nhận mua vào ở mức 53,75 triệu/lượng và bán ra ở 54,45 triệu/lượng, tăng 300.000 đồng so với chiều hôm qua, nhưng cũng cao hơn 500.000 đồng so với buổi sáng.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) sáng nay cũng đưa giá vàng miếng lên trên mốc 63 triệu đồng, hiện chấp nhận mua vào ở 62,6 triệu/lượng và bán ra ở 63,3 triệu/lượng, tăng 700.000 đồng giá mua và 600.000 đồng giá bán so với một ngày trước.

Tương tự SJC, PNJ cũng điều chỉnh tăng với cả mặt hàng vàng nhẫn, hiện cố định ở 53,6 - 54,4 triệu/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sáng nay nâng giá bán vàng miếng lên 63,15 triệu/lượng, tăng 250.000 đồng so với cuối ngày 14/2, nhưng cũng cao hơn 550.000 đồng so với phiên sáng. Tương tự, giá mua vào hiện được doanh nghiệp này chấp nhận ở mức 62,45 triệu, tăng 400.000 đồng so với chiều qua và 550.000 đồng so với sáng 14/2.

Với việc tăng mạnh trong 2 phiên đầu tuần, hiện giá vàng miếng chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử 300.000 đồng.

Trước đó, giá vàng miếng SJC đã ghi nhận mốc 63,5 triệu đồng/lượng trong phiên chiều 7/2 và sáng 8/2, khi nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh gần ngày vía Thần Tài.