Giá vàng miếng tăng lên mức cao nhất trong một năm

Trong bối cảnh giá vàng thế giới đang phục hồi nhanh trở lại vùng 1.780 USD/ounce, giá bán vàng miếng trong nước cũng được các doanh nghiệp đẩy lên mức trên 58 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước đang ghi nhận xu hướng tăng liên tục trong phiên giao dịch hôm nay (19/10).

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng mở cửa phiên sáng nay chỉ được giao dịch ở mức 57,15 - 57,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cao hơn 50.000 đồng so với cuối ngày 18/10.

Tuy nhiên, giá vàng có xu hướng tăng nhanh vào cuối phiên sáng và đầu phiên chiều, do đó được SJC nâng lên mức 57,45 triệu/lượng (mua) và 58,15 triệu/lượng (bán).

Như vậy, so với giá mở cửa sáng nay, vàng miếng SJC đã tăng 300.000 đồng mỗi lượng. Nếu so với cùng giờ ngày 18/10, giá vàng miếng do SJC niêm yết đã tăng trên 350.000 đồng ở cả 2 chiều mua và bán.

Đây là mức tăng giá mạnh nhất của vàng miếng SJC tính trong một tuần gần nhất. Diễn biến này cũng đưa giá vàng miếng tại đây trở lại vùng cao nhất kể từ tháng 8/2020 đến nay.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TỪ ĐẦU THÁNG 10 Nguồn: SJC, Tổng hợp Nhãn 1/10 2 3 4 5/10 6 7 8 9 10/10 11 12 13 14 15/10 16 17 18 19/10 (Sáng) Hiện tại Mua vào triệu đồng/lượng 56.6 56.55 56.55 56.7 56.75 56.75 56.8 57.15 57.25 57.25 57.28 57.4 57.4 57.3 57.1 56.95 57 57.1 57.15 57.45 Bán ra

57.2 57.15 57.15 57.4 57.45 57.45 57.5 57.85 57.95 57.95 58 58.1 58.1 58 57.8 57.65 57.7 57.8 57.85 58.15

Trước đó, vàng miếng SJC cũng đã được bán ra ở vùng 58,1 triệu đồng/lượng trong 2 phiên đầu tuần trước. Tuy nhiên, giá vàng thế giới sụt giảm đã khiến giá vàng tại đây không duy trì được vùng giá này.

Cũng ghi nhận xu hướng tăng giá mua - bán vàng miếng phiên hôm nay là Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), hiện doanh nghiệp này chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 57,25 triệu/lượng và bán ra ở mức 57,95 triệu/lượng, cao hơn 150.000 đồng so với buổi sáng và tăng 200.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Trái ngược với diễn biến tăng của mặt hàng vàng miếng, giá vàng nhẫn do PNJ chế tác vẫn giữ xu hướng đi ngang vùng 50,9 - 52 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây đã là phiên thứ 3 liên tiếp vàng PNJ dao động quanh vùng giá này.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở mức 57,05 - 57,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với cuối ngày 18/10. Tuy nhiên, đến chiều nay, giá mua vào vàng miếng tại đây đã được nâng lên mức 57,3 triệu/lượng và giá bán hiện ở mức 58,2 triệu/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng đã được DOJI điều chỉnh tăng nửa triệu đồng/lượng chỉ sau chưa đầy nửa ngày giao dịch. Đây cũng là vùng giá bán cao nhất mà DOJI niêm yết với mặt hàng vàng miếng trong hơn 1 năm trở lại đây.

Diễn biến tăng mạnh của giá vàng miếng trong nước hôm nay chủ yếu đến từ tác động của giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á.

Trong khi giá vàng trên sàn New York (Mỹ) ghi nhận mức giảm 2,9 USD trong phiên giao dịch đêm qua (giờ Việt Nam), đóng cửa ở mức 1.764,5 USD /ounce, giá vàng châu Á giao dịch trên sàn Kitco đang có xu hướng phục hồi nhanh trở lại vùng 1.780 USD , tăng 15 USD so với cuối phiên liền trước.

Chính diễn biến tích cực này của giá vàng châu Á đã tác động lên giá vàng miếng trong nước phiên hôm nay.

Trong bối cảnh xu hướng tăng của giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vẫn chưa dừng lại, nhiều khả năng giá vàng miếng trong nước sẽ còn tăng thêm.