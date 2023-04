Giá vàng miếng SJC đảo chiều, trở lại mốc 67 triệu đồng

Trong phiên giao dịch sáng nay, nhà đầu tư vàng trong nước đã chứng kiến giá đảo chiều với cả mặt hàng vàng miếng và vàng nhẫn.

Vàng miếng SJC một lần nữa vượt mốc 67 triệu/lượng. Ảnh: Đức Anh.

Nhờ xu hướng tăng của vàng thế giới, giá các mặt hàng vàng trong nước đã tăng vọt phiên hôm nay (4/4) với vàng miếng SJC vượt mốc 67 triệu/lượng và vàng nhẫn 9999 vượt mốc 56 triệu.

Cụ thể, thị trường vàng trong nước mở cửa phiên sáng nay với trạng thái tích cực khi giá các mặt hàng đều tăng mạnh so với cuối ngày hôm qua. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đã đẩy giá giao dịch vàng miếng lên mức 66,55-67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Nếu so với đầu ngày 3/4, mức tăng mà vàng miếng SJC ghi nhận được đã là 250.000 đồng/lượng cả hai chiều.

Diễn biến tăng cũng ghi nhận với giá vàng nhẫn loại 99,99% tại SJC, hiện được doanh nghiệp này mua vào ở 55,1 triệu/lượng và bán ra ở 56,1 triệu/lượng, cũng cao hơn 150.000-200.000 đồng so với phiên liền trước.

Nếu tính trong một tuần gần nhất, giá vàng nhẫn do SJC niêm yết đã tăng 300.000 đồng/lượng.

Cũng trong hôm nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã nâng giá giao dịch vàng miếng lên mức 66,5-67,2 triệu/lượng, cao hơn 300.000 đồng so với phiên liền trước. Giá vàng nhẫn do doanh nghiệp này chế tác cũng ghi nhận mức tăng 250.000 đồng, hiện cố định ở 55-56,1 triệu/lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC MỘT TUẦN QUA Nguồn: SJC; Tổng hợp. Nhãn 28/3



29



30



31



1/4



2 (Chủ nhật) 3



4/4

Mua vào triệu đồng/lượng 66.65 66.5 66.45 66.5 66.4 66.45 66.4 66.35 66.3 66.45 66.4 66.45 66.3 66.25 66.25 66.25 66.3 66.35 66.45 66.6 66.55 Bán ra

67.35 67.2 67.15 67.2 67.1 67.15 67 66.95 66.9 67.05 67 67.05 67 66.95 66.95 66.95 66.9 66.95 67.05 67.2 67.15

Vùng trên 67 triệu/lượng cũng là giá bán đang được nhiều doanh nghiệp trong nước niêm yết với mặt hàng vàng miếng SJC. Trong đó, Tập đoàn DOJI hiện bán ra ở mức 67,1 triệu/lượng, tăng 150.000 đồng so với hôm qua; Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở 66,57-67,08 triệu/lượng, tăng 100.000 đồng; Công ty Vàng Mi Hồng bán giá 67,05 triệu/lượng, tăng 50.000 đồng… Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại Tập đoàn Phú Quý và Công ty VietAGold.

Ở chiều mua vào, giá các doanh nghiệp này đưa ra cho vàng miếng hiện phổ biến trong khoảng 66,5 triệu/lượng, đều cao hơn 100.000-250.000 đồng so với phiên liền trước, tùy doanh nghiệp.

Với mặt hàng vàng nhẫn 24K 9999, giá bán các doanh nghiệp trong nước đưa ra hiện cũng chủ yếu vượt mốc 56 triệu/lượng.

Trong đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long ở 55,18-56,13 triệu/lượng; Tập đoàn Phú Quý bán vàng nhẫn tròn ở 55,3-56,25 triệu/lượng…

Thị trường vàng trong nước hôm nay giao dịch tích cực là nhờ xu hướng tăng vọt của giá vàng thế giới đêm qua theo giờ Việt Nam.

Trên sàn quốc tế, giá vàng giao ngay hiện dao động quanh ngưỡng 1.980 USD /ounce, tăng 21 USD so với cùng thời điểm phiên trước. Nếu quy đổi ra tiền Việt, hiện một lượng vàng thế giới có giá khoảng 56,4 triệu đồng/lượng, xấp xỉ giá bán ra của vàng nhẫn 9999 trong nước và thấp hơn so với giá vàng miếng các doanh nghiệp đưa ra khoảng 10,7 triệu đồng.