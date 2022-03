Giá vàng miếng lấy lại mốc 66 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng nhanh lên vùng trên 1.900 USD/ounce đã giúp giá vàng miếng trong nước trở lại mốc 66 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới khởi đầu tuần mới với xu hướng tăng tích cực ở cả mặt hàng vàng giao ngay và tương lai, trái ngược với dự báo của đa số chuyên gia đưa ra cuối tuần trước.

Trên sàn New York, giá vàng giao ngay đêm qua (giờ Việt Nam) đã tăng vọt 19,7 USD , đóng cửa ở mức 1.908,7 USD /ounce, tương đương mức tăng ròng hơn 1% trong ngày. Dù không đóng cửa ở mức giá cao nhất trong ngày, việc kim quý thế giới đóng cửa phiên đầu tuần trên ngưỡng tâm lý 1.900 USD /ounce đã giúp triển vọng giá vàng tích cực hơn trong ngắn hạn.

Cũng trong phiên đầu tuần, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco hiện phổ biến ở mức 1.903,3 USD /ounce, cao hơn 14,3 USD so với cuối phiên liền trước, tương đương mức tăng 0,76%.

Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 hiện cố định ở 1.910,2 USD /ounce, tăng ròng 22,6 USD trong ngày, tương đương 1,2% giá trị.

Theo dữ liệu từ sàn Kitco, trong phiên đêm qua, ngoại trừ bạch kim, toàn bộ kim loại quý giao dịch trên thị trường đều ghi nhận mức tăng giá mạnh. Trong đó, giá Palladium tăng mạnh nhất với 5,58%, tương đương 131,8 USD , hiện cố định ở mức 2.492,5 USD /ounce. Tương tự, giá bạc cũng tăng hơn 2%, hiện giao dịch ở 24,51 USD /ounce…

Giá vàng miếng trong nước tăng trở lại mốc 66 triệu đồng/lượng khi giá vàng thế giới trở lại vùng trên 1.900 USD /ounce. Ảnh: Chí Hùng.

Theo ông Gary Wagner, thị trường tiếp tục ghi nhận một phiên giao dịch nhiều biến động khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục leo thang. Dù hai bên đã tiến hành cuộc đàm phán đầu tiên nhưng chiến sự vẫn nổ ra và chưa có tín hiệu nào cho thấy cuộc chiến sẽ kết thúc thông qua một giải pháp ngoại giao.

Điều này đã giúp nhu cầu tìm tới các tài sản trú ẩn an toàn như kim loại quý tăng cao và hỗ trợ giá vàng.

Việc giá vàng thế giới vượt mốc 1.900 USD cũng giúp giá vàng miếng trong nước dễ dàng lấy lại mốc 66 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn vẫn vững vàng giao dịch ở vùng trên 55 triệu đồng.

Trong phiên hôm nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) mở cửa giá vàng ở mức 66,25 - 66 triệu/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng giá mua và 50.000 đồng giá bán so với cuối ngày hôm qua. Đến 10h25, giá vàng miếng tại đây tăng thêm 100.000 đồng/lượng, hiện được mua vào ở 65,35 triệu/lượng và bán ra ở 66,1 triệu đồng.

Với vàng nhẫn SJC loại 99,99%, mặt hàng này ghi nhận giao dịch ổn định hơn, hiện vẫn cố định ở mức 54,4 - 55,2 triệu/lượng (mua vào - bán ra). Bất chấp các đợt giảm mạnh của giá vàng thế giới tuần trước, giá vàng nhẫn SJC vẫn duy trì giá bán ra trên 55 triệu đồng/lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY Nguồn: SJC; Tổng hợp Nhãn 20/2 Sáng 21/2 chiều Sáng 22/2 chiều Sáng 23/2 chiều Sáng 24/2 chiều Sáng 25/2 chiều Sáng 26/2 chiều 27/2 Sáng 28/2 chiều Sáng 1/3 Hiện tại Mua vào triệu đồng/lượng 62.55 62.6 62.8 63.3 63 63.15 63.3 63.55 64.95 66.05 64.9 64.4 64.55 64.55 65.1 65.15 65.25 65.35 Bán ra

63.25 63.2 63.4 63.9 63.6 63.75 63.9 64.25 65.65 66.95 65.8 65.6 65.75 65.75 66 65.95 66 66.1

Cũng trong sáng nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) duy trì giá mua vào vàng miếng ở 65 triệu/lượng, không thay đổi so với hôm qua. Tương tự, giá bán ra hiện cũng phổ biến ở mức 66 triệu/lượng, không thay đổi so với chiều qua nhưng giảm 100.000 đồng so với cùng giờ sáng 28/2.

Tương tự SJC, giá vàng nhẫn do PNJ chế tác từ khi tăng vượt mốc 55 triệu/lượng đầu tuần trước, đến nay vẫn duy trì trên mức giá này. Trong đó, PNJ hiện chấp nhận mua vào vàng nhẫn với giá 54,4 triệu/lượng và bán ra ở 55,2 triệu đồng.

Hiện tại, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 65 - 66 triệu/lượng (mua vào - bán ra), tương đương PNJ. So với cuối ngày hôm qua, giá vàng tại đây đã tăng lần lượt 200.000 đồng chiều mua và 100.000 đồng chiều bán.

Trong nước, hầu hết doanh nghiệp vàng như Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Phú Quý, Mi Hồng… hiện đều bán ra giá vàng miếng trên mốc 66 triệu/lượng.

Với biến động kể trên, giá vàng miếng trong nước vẫn cao hơn 13,3 triệu đồng so với giá vàng thế giới quy đổi. Trong đó, giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt hiện vào khoảng 52,7 triệu/lượng. Nếu so với giá vàng nhẫn, mức giá quy đổi này cũng thấp hơn 2,5 triệu đồng.