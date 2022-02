Giá vàng miếng hạ nhiệt

Sau khi giá vàng thế giới giảm về vùng 1.900 USD/ounce, giá vàng miếng trong nước cũng ghi nhận dấu hiệu hạ nhiệt, hiện phổ biến được bán ra dưới vùng 66 triệu đồng/lượng.

Sau chuỗi phiên biến động kỷ lục do ảnh hưởng từ thông tin địa chính trị tại Nga và Ukraine, thị trường vàng trong nước và thế giới đã ghi nhận xu hướng hạ nhiệt trong phiên chiều 25/2 hôm nay.

Cụ thể, trên thị trường thế giới, sau khi lao dốc gần 100 USD từ vùng trên 1.970 USD /ounce về dưới 1.890 USD đêm qua (giờ Việt Nam), giá kim loại quý giao ngay đã ghi nhận xu hướng đi ngang vùng 1.910 USD trước khi giảm về vùng 1.900 USD hiện tại. Đây cũng là vùng giá mà vàng giao dịch trước khi tình trạng căng thẳng địa chính trị tại Nga và Ukraine leo thang.

Việc giá vàng thế giới trở lại mốc 1.900 USD được các chuyên gia phân tích đánh giá tâm lý thị trường đã ổn định lại sau 2 phiên biến động mạnh khi các hành động quân sự giữa Nga và Ukraine nổ ra.

Trong ngắn hạn, các chuyên gia dự báo giá vàng thế giới vẫn phụ thuộc vào những biến động mới liên quan sự kiện này.

Trong bối cảnh vàng thế giới đi xuống, giá trong nước cũng đã ghi nhận xu hướng hạ nhiệt chiều 25/2. Đến cuối phiên hôm nay, hầu hết doanh nghiệp đã đưa giá bán vàng miếng xuống dưới mức 66 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hôm nay mở cửa niêm yết giá vàng miếng ở mức 64,95 - 65,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng miếng tại đây lên cao nhất vào cuối phiên sáng với 66,05 triệu/lượng (mua) và bán ra ở 66,95 triệu/lượng (bán). Tuy nhiên, xu hướng giảm liên tục vào phiên chiều đã kéo giá mặt hàng này đóng cửa ở mức 64,8 - 65,8 triệu/lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC 2 NGÀY GẦN NHẤT Nguồn: SJC; Tổng hợp Nhãn 8h30 (24/2) 9h30 10h30 11h30 13h30 14h30 15h30 16h45 8h30 (25/5) 9h30 10h30 11h30 13h30 14h30 15h30 16h45 Mua vào triệu đồng/lượng 63.3 63.66 64.2 64.1 64.2 64.7 64.75 64.95 65.5 64.7 65.65 66.05 65.4 64.75 64.2 64.8 Bán ra

63.9 64.35 64.9 64.8 64.9 65.4 65.45 65.65 66.4 65.6 66.55 66.95 66.4 65.75 65.2 65.8

So với đầu ngày, giá vàng tại đây giảm 150.000 đồng chiều mua nhưng tăng 150.000 đồng chiều bán. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC hiện vẫn cao hơn 2,55 triệu đồng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng miếng tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Trong đó, đầu phiên 25/2, vàng miếng được giao dịch ở mức 64 triệu/lượng (mua) và 66 triệu/lượng (bán), thấp hơn 1 triệu đồng chiều mua và 900.000 đồng chiều bán so với cuối ngày 24/2.

Trong phiên, giá cao nhất mà PNJ niêm yết với mặt hàng vàng miếng là 65,5 - 66,75 triệu/lượng (mua vào - bán ra), nhưng đến cuối ngày, giá mua vào tại đây đã được điều chỉnh về 64,7 triệu đồng, tương đương mức giảm 800.000 đồng. Giá bán ra hiện cũng được PNJ cố định ở mức 65,8 triệu/lượng, thấp hơn 950.000 đồng.

Tuy vậy, so với đầu giờ sáng, giá vàng miếng tại PNJ hiện vẫn cao hơn 700.000 đồng chiều mua nhưng thấp hơn 200.000 đồng ở chiều bán.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hôm nay niêm yết giá vàng miếng cao nhất ở mức 65,7 - 66,9 triệu/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng giá mua nhưng giảm 600.000 đồng giá bán so với cuối ngày 24/2.

Tương tự SJC và PNJ, giá vàng miếng tại đây cũng ghi nhận xu hướng hạ nhiệt vào phiên chiều nay, hiện cố định ở 64,2 triệu/lượng (mua) và 65,7 triệu/lượng (bán). Tuy vậy, so với một tuần trước, giá vàng miếng tại DOJI vẫn tăng 2,5 triệu đồng, tương đương gần 4% giá trị.

Trên thị trường, các doanh nghiệp vàng trong nước khác như Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Phú Quý, Vàng Mi Hồng… đến cuối ngày hôm nay đều đã giảm giá bán vàng miếng xuống dưới mốc 66 triệu/lượng. Hiện phổ biến mua vào ở 64,9 triệu/lượng và bán ra ở 65,9 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn loại 99,99% tại SJC hiện cố định ở 54,55 - 55,35 triệu/lượng (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng nhẫn do PNJ chế tác hiện phổ biến ở 54,7 triệu/lượng (mua) và 55,5 triệu/lượng (bán), không thay đổi so với buổi sáng và tăng nửa triệu đồng so với một ngày trước.