Giá vàng miếng giảm nhẹ

Trong khi giá vàng thế giới chưa ghi nhận biến động tuần mới, giá vàng trong nước sáng 07/12 có xu hướng giảm nhẹ tại hầu hết doanh nghiệp, hiện bán ra phổ biến ở 55,2 triệu/lượng.

Sau khi tăng hơn 60 USD /ounce trong tuần giao dịch đầu tiên tháng 12, giá vàng thế giới phiên sớm tuần này (7-12/12) đang diễn ra với xu hướng đi ngang trên sàn Kitco. Hiện giá vàng giao ngay trên sàn này ở mức 1.838,1 USD /ounce với biến động +/- 1 USD , không thay đổi nhiều so với cuối tuần trước.

Trong khi đó, giá vàng trên sàn New York vẫn chưa giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần, hiện cố định ở mức 1.838,1 USD /ounce.

Giá vàng thế giới lặng sóng trong phiên sớm tuần này cũng tác động tương tự lên giá vàng trong nước sáng nay (7/12).

Mở cửa phiên giao dịch tuần mới, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 54,65 - 55,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Tại Hà Nội, giá vàng SJC bán ra hiện cũng ở mức 55,22 triệu/lượng, giảm tương ứng so với cuối tuần trước. Dù chỉ là phiên điều chỉnh nhẹ so với cuối tuần trước, đây cũng là phiên giảm thứ 3 liên tiếp của vàng miếng. So với giá đỉnh tuần trước, vàng miếng SJC hiện thấp hơn 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước sáng nay (7/12) phổ biến ở mức 55,2 triệu đồng/lượng, đắt hơn giá vàng thế giới quy đổi 3,6 triệu/lượng. Ảnh: Việt Hùng.

Cũng trong sáng nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng ở cả 4 khu vực TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội ở mức 54,6 triệu/lượng (mua) và 55,25 triệu/lượng (bán), giảm lần lượt 100.000 đồng chiều mua và 250.000 đồng chiều bán so với mở phiên cuối tuần trước. Nếu so với giá đóng cửa cuối tuần trước, giá vàng miếng do PNJ bán ra giảm 100.000 đồng/lượng.

Tương tự SJC, đây cũng là phiên giảm thứ 3 liên tiếp của vàng miếng niêm yết tại PNJ.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 54,5 triệu/lượng và bán ra ở mức 55,2 triệu/lượng, không thay đổi so với cuối tuần trước. Tuy vậy, đây là vùng giá thấp nhất mà DOJI niêm yết từ đầu tháng 12 đến nay.

Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 51,6 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá các doanh nghiệp trong nước đưa ra 3,6 triệu đồng. Tuy nhiên, so với cuối tháng 11, giá vàng thế giới quy đổi đã thu hẹp được khoảng cách đáng kể so với trong nước.

Tuần này, cả giới chuyên gia và nhà đầu tư đều tỏ ra lạc quan vào xu hướng tăng của giá vàng, đặc biệt sau đợt tăng hơn 3,5% tuần trước.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN NÀY (7-12/12) Nguồn: Kitco Nhãn Chuyên gia phân tích Nhà đầu tư cá nhân Tăng giá column % 72 65 Giảm giá column

7 20 Không thay đổi column

21 15

Kết quả cuộc khảo sát giá vàng tuần này của Kitco ghi nhận 10/14 chuyên gia phân tích kim loại quý (72%) dự báo giá vàng tăng trong tuần 7-12/12. Trong khi đó, chỉ 1 nhà phân tích (7%) dự báo giá giảm và 3 chuyên gia khác (21%) cho rằng giá sẽ đi ngang vùng 1.840 USD .

Tương tự, cuộc khảo sát với nhóm nhà đầu tư cá nhân cũng cho kết quả 743/1.147 người (65%) dự báo giá vàng tăng trở lại mốc 1.900 USD tuần này. Ở chiều ngược lại, có 231 nhà đầu tư (20%) dự báo giá giảm và 173 người còn lại (15%) đưa quan điểm trung lập với giá vàng.

Mốc giá tuần này của vàng được giới chuyên gia nhận định là 1.925 USD /ounce, tuy nhiên, để chinh phục được mốc giá này kim loại quý cần vượt ngưỡng cản kỹ thuật quan trọng 1.850 USD và ngưỡng tâm lý 1.900 USD /ounce.