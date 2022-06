Giá vàng lùi sâu

Trong bối cảnh giá vàng thế giới giảm xuống dưới vùng 1.840 USD/ounce, giá vàng miếng trong nước cũng đang lùi sâu về vùng 69 triệu đồng/lượng.

Trái với dự báo của các chuyên gia phân tích và nhà đầu tư đưa ra cuối tuần trước, cả vàng trong nước và thế giới đều đang có diễn biến giảm giá sâu trong giai đoạn đầu tuần này.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn New York đêm qua đóng cửa giảm 16,7 USD so với phiên liền trước, hiện cố định ở mức 1.837,4 USD /ounce. Đây là phiên giảm mạnh nhất mà vàng thế giới ghi nhận trong 2 tuần qua, diễn biến này đã đưa giá vàng thế giới rơi về vùng thấp nhất 2 tuần.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng giao ngay trên sàn Kitco, hiện dao động quanh mức 1.836 USD /ounce, giảm hơn 17 USD so với cuối tuần trước.

Theo ông Gary Wagner, chuyên gia phân tích giá vàng của Kitco, việc giá vàng giảm trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5 (giờ Mỹ) dẫn đến tháng giảm giá thứ 2 liên tiếp của kim loại quý này.

Theo vị chuyên gia, dưới góc độ kỹ thuật, giá vàng giảm phù hợp với chỉ báo trên biểu đồ đường trung bình giá 200 ngày. Tuy nhiên, về dài hạn, giá vàng vẫn nhận được nhiều trợ lực để tăng giá, đặc biệt là việc đồng USD đã đạt đỉnh và dần suy yếu.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG MỘT THÁNG QUA Nguồn: PNJ; Tổng hợp Nhãn 3/5 4 5 6 7 9/5 10 11 12 13 14 16/5 17 18 19 20 21 23/5 24 25 26 27 28 30/5 31 1/6 Mua vào triệu đồng/lượng 69.4 69.3 69.5 69.6 69.7 69.8 69.6 69.3 69.5 69.6 69.1 68.8 68.5 68.3 68.3 68.8 68.9 68.9 68.9 69 68 68.2 68.4 68.2 68.2 68.1 Bán ra

70.2 69.8 70.2 70.3 70.4 70.5 70.3 70 70.2 70.2 69.8 69.6 69.3 69.3 69.3 69.5 69.8 69.9 69.9 69.9 69 69.2 69.4 69.2 69.2 69.1

Tại thị trường trong nước, sau khi đóng cửa tuần trước ở mức 68,5 - 69,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), trong bối cảnh giá vàng thế giới đi xuống, giá vàng miếng tại hầu hết doanh nghiệp cũng giảm liên tục từ đầu tuần.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 68,2 - 69,2 triệu/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng so với chiều qua và thấp hơn 300.000 đồng so với cuối tuần trước.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng nhẫn SJC loại 99,99%, hiện được mua vào ở 53,9 triệu/lượng và bán ra ở 54,85 triệu đồng, giảm 250.000 đồng so với cuối ngày 31/5 và thấp hơn 350.000 đồng so với cuối tuần trước.

Việc giảm xuống gần vùng 69 triệu/lượng kể trên cũng khiến giá vàng miếng SJC giao dịch ở vùng giá thấp nhất một tháng qua.

Cũng trong sáng nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 68,1 triệu/lượng (mua) và 69,1 triệu/lượng (bán), giảm 100.000 đồng so với phiên liền trước. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng PNJ bán ra đã giảm 300.000 đồng/lượng, còn nếu so với một tháng trước, mức giảm đã lên tới 950.000 đồng.

Giá vàng miếng tại hầu hết doanh nghiệp đã giảm về vùng 69 triệu đồng/lượng. Ảnh: Chí Hùng.

Tương tự SJC, đà giảm đầu tuần này cũng kéo giá vàng miếng tại PNJ rơi xuống vùng thấp nhất một tháng.

Giá vàng nhẫn do PNJ chế tác đang trải qua chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp, đưa giá bán từ 55,5 triệu/lượng (phiên 25/5) xuống mức 54,9 triệu đồng hiện tại. Giá mua vào hiện cũng giảm về mức 53,8 triệu, thấp hơn 700.000 đồng so với tuần trước.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sáng nay chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 68,15 triệu/lượng, giảm 150.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Giá bán ra tại đây cũng giảm tương ứng, hiện phổ biến ở mức 69,05 triệu đồng.

Nếu so với cuối tuần trước, giá giao dịch vàng miếng tại DOJI đã giảm xấp xỉ 450.000 đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, hầu hết doanh nghiệp vàng lớn trong nước như Bảo Tín Minh Châu, Vàng Phú Quý, Vàng Mi Hồng… đều đã giảm giá bán vàng miếng xuống mức 69 triệu/lượng, thấp nhất kể từ đầu tháng 5 đến nay.

So với một tháng trước, mức giảm phổ biến của vàng miếng tại các doanh nghiệp này là 1-1,2 triệu đồng/lượng.