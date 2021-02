Giá vàng liên tục giảm, người mua trước Tết đã lỗ gần 2 triệu/lượng

Giá vàng trong nước liên tục giảm khi giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021 khiến những người mua vàng trước Tết đến nay đã chịu khoản lỗ gần 2 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước và thế giới đang ghi nhận biến động theo đúng dự báo của các chuyên gia phân tích đưa ra cuối tuần trước. Trong khi giá thế giới liên tục giảm sâu trước áp lực bán của nhà đầu tư và đánh mất nhiều mốc hỗ trợ quan trọng. Giá vàng trong nước cũng giảm liên tục dù đứng trước tuần giao dịch gần ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng, tức ngày 21/2 Dương lịch).

Trong phiên giao dịch 18/2 theo giờ Mỹ (đêm qua theo giờ Việt Nam), giá vàng trên sàn New York đóng cửa ở mức 1.775,3 USD /ounce, giảm 0,6 USD so với phiên liền trước. Đây đã là phiên đi xuống thứ 4 liên tiếp của kim loại quý sàn này. So với một tuần trước, giá vàng tại đây đã giảm xấp xỉ 70 USD , tương đương mức giảm ròng gần 4% sau một tuần.

Tương tự, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đêm qua cũng giữ xu hướng giảm trong hầu hết phiên, hiện giao dịch ở mức 1.764,9 USD /ounce, thấp hơn 11 USD so với cuối ngày 17/2 (giờ Mỹ). Đây cũng là vùng thấp nhất mà vàng thế giới ghi nhận kể từ tháng 7/2020 đến nay.

Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 đêm qua giảm 12,4 USD , cố định ở mức 1.762,6 USD /ounce.

Khách mua vàng trước Tết Nguyên đán 2021 đến nay đã lỗ gần 2 triệu đồng/lượng. Ảnh: Chí Hùng.

Tại thị trường trong nước, đà suy giảm kéo dài của vàng thế giới cũng tác động tiêu cực đến giá trong nước. Vàng miếng trong nước đã ghi nhận xu hướng giảm liên tục từ khi trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, bất chấp việc ngày vía Thần Tài đang đến gần.

Sáng nay (19/2), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 55,8 - 56,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng giá mua và 50.000 đồng giá bán so với cuối ngày hôm qua. So với cùng giờ sáng, giá vàng miếng tại đây đã giảm gần nửa triệu đồng mỗi lượng.

Nếu so với trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, giá vàng SJC hiện tại đã giảm trên 1,3 triệu đồng/lượng.

Tại Hà Nội, giá vàng SJC bán ra sáng nay phổ biến ở mức 56,37 triệu/lượng, cũng thấp hơn so với hôm qua và giảm trên 1 triệu đồng so với trước Tết.

Đà giảm mạnh của vàng miếng cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra vào khoảng 450.000-500.000 đồng/lượng, khiến người mua vàng trước Tết đến nay đã chịu khoản lỗ gần 2 triệu đồng/lượng, tương đương hơn 3% giá trị đầu tư.

Cũng trong sáng nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 55,7 triệu/lượng (mua) và 56,25 triệu/lượng (bán), giảm 300.000 đồng so với cuối ngày 18/2. Tương tự SJC, nếu so với cùng giờ sáng, giá vàng miếng do PNJ niêm yết hiện cũng thấp hơn trên nửa triệu đồng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sau nhiều ngày niêm yết giá bán thấp nhất thị trường, đến hôm nay đã trở thành doanh nghiệp có giá mua - bán cao nhất, lần lượt ở mức 55,8 triệu/lượng (mua) và 56,4 triệu/lượng (bán). Tuy vậy, mức giá kể trên cũng giảm 450.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán so với hôm qua.

Với biến động kể trên, giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt hiện tương đương khoảng 49,1 triệu đồng/lượng vẫn thấp hơn giá các doanh nghiệp trong nước đưa ra 7,2 triệu đồng/lượng.