Giá vàng lên gần 56 triệu/lượng

Giá vàng thế giới phiên sớm đầu tuần vừa nhích lên 4 USD/ounce thì giá vàng miếng trong nước đã tăng trên dưới 300.000 đồng/lượng, tiến gần mốc 56 triệu đồng.

Sau 2 tuần tăng giá liên tiếp từ đầu tháng 4 đến nay, giá vàng thế giới phiên sớm đầu tuần này (19-24/4) vẫn ghi nhận xu hướng tăng tích cực.

Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco hiện phổ biến ở mức trên dưới 1.780 USD /ounce, cao hơn 4 USD so với đóng cửa cuối tuần trước. Kể từ khi tạo đáy kép vào cuối tháng 3, giá vàng thế giới đã tăng liên tục lên vùng cao nhất 2 tháng.

Nếu so với đáy gần nhất ngày 31/3, giá kim loại quý đã tăng một mạch gần 100 USD /ounce, tương đương mức tăng ròng hơn 6% giá trị.

Diễn biến tích cực của giá vàng thế giới cũng đang giúp vàng trong nước tăng liên tục từ tuần trước, đến sáng nay, giá trong nước được các doanh nghiệp lớn tăng thêm 200.000-300.000 đồng/lượng, tiến sát mốc 56 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 55,45 - 55,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng lần lượt 270.000 đồng giá mua và 180.000 đồng giá bán so với đóng cửa cuối tuần trước (17/4).

So với phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 1,3 triệu đồng/lượng. Đà tăng này cũng mang lại mức lợi nhuận ròng hơn 1 triệu đồng/lượng cho các nhà đầu tư vàng từ cuối tháng trước.

Tương tự, giá vàng SJC bán ra tại Hà Nội sáng nay cũng phổ biến ở 55,82 triệu đồng/lượng, cao nhất một tháng trở lại đây.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) hiện niêm yết giá mua vào vàng miếng ở 55,4 triệu/lượng và bán ra ở 55,8 triệu đồng, tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều so với cuối ngày 17/4 và là mức cao nhất từ đầu tháng 3. So với 2 tuần liền trước, giá vàng miếng do PNJ bán ra cũng đã tăng trên 1 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sáng nay chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 55,45 triệu/lượng, cao hơn 250.000 đồng so với cuối tuần trước. Giá bán ra tại đây hiện phổ biến ở 55,8 triệu đồng/lượng, cũng cao hơn tương ứng 150.000 đồng/lượng.

Hiện tại, một ounce vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt hiện có giá 49,7 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá các doanh nghiệp trong nước đưa ra khoảng 6,1 triệu đồng.

Tuần này, cuộc khảo sát giá vàng của Kitco cho kết quả 100% chuyên gia phân tích dự báo vàng tiếp tục đi lên vùng 1.800 USD /ounce. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc khảo sát, 100% nhà phân tích đều lạc quan về giá vàng.