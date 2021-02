Giá vàng lại thấp nhất trong vòng 8 tháng

Không lâu sau khi thoát khỏi vùng đáy 8 tháng, vàng thế giới lại rơi xuống vùng 1.770 USD. Điều này khiến giá vàng trong nước giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021.

Bất chấp việc đóng cửa phiên giao dịch 24/2 (giờ Mỹ) ở trên vùng 1.800 USD /ounce, giá vàng thế giới trong phiên 25/2 giờ Mỹ (đêm qua theo giờ Việt Nam) đã chứng kiến áp lực bán tháo mạnh của nhà đầu tư và rơi xuống vùng thấp nhất kể từ tháng 7/2020.

Trong đó, giá vàng trên sàn New York đêm qua giảm 34,7 USD , đóng cửa ở mức 1.770,1 USD /ounce. Đà giảm kể trên tương đương với việc kim loại quý đã mất gần 2% giá trị phiên đêm qua. Lần gần nhất giá vàng sàn New York giao dịch ở mốc 1.770 USD đã diễn ra từ cuối tháng 6/2020, khi đó, thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh từ vùng dưới 1.500 USD /ounce.

Cũng trong đêm qua, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chủ yếu giữ xu hướng giảm, hiện phổ biến ở mức 1.773,1 USD /ounce, thấp hơn 31,7 USD so với cuối phiên liền trước, tương đương mức giảm ròng 1,9%.

Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 cũng mất 25,8 USD , tương đương 1,44% trong ngày, hiện cố định ở mức 1.772,9 USD .

Không riêng vàng, hàng loạt kim loại khác cũng bị bán tháo mạnh đêm qua như bạc giảm 1,85%; bạch kim mất 2,68%...

Theo các chuyên gia, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến phiên bán tháo đêm qua là do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng. Trong đó, trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng lên vùng cao nhất một năm, phổ biến ở 1,519%.

MarketWatch khẳng định lợi suất trái phiếu tăng, với trái phiếu kho bạc 10 năm ở trên ngưỡng tâm lý 1,5% đã gây áp lực lên cả cổ phiếu và vàng, buộc các nhà đầu tư phải đánh giá lại giá trị tương đối của việc sở hữu tài sản.

Trong khi đó, lợi tức trái phiếu Mỹ tăng mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell có tuyên bố tự tin vào nền kinh tế số 1 thế giới trong năm nay.

Ông Powell bác bỏ những lo ngại về việc lạm phát có thể đạt trên 2% và cam kết tiếp tục các gói hỗ trợ cho nền kinh tế Mỹ. Nhà lãnh đạo cơ quan quản lý tiền tệ Mỹ cũng dự báo GDP Mỹ năm 2021 sẽ tăng trưởng 6% sau khi suy giảm 2,5% trong năm 2020.

Tại thị trường trong nước, đà giảm mạnh kể trên của vàng thế giới cũng tác động tới giá vàng miếng bán ra sáng nay (26/2).

Trong đó, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 55,9 - 56,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng so với chiều qua.

Vàng miếng trong nước tiếp tục đắt hơn vàng thế giới gần 7 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Hùng.

Tại Hà Nội, giá vàng SJC bán ra hiện phổ biến ở mức 56,32 triệu/lượng, cũng giảm 150.000 đồng so với phiên 25/2 và thấp hơn 1 triệu đồng so với 2 tuần trước.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở mức 55,8 triệu/lượng (mua) và 56,3 triệu/lượng (bán). So với cuối ngày hôm qua, giá tại đây đã giảm 100.000 đồng ở cả 2 chiều, nếu so với cùng giờ sáng, giá vàng do PNJ niêm yết đã giảm 200.000 đồng/lượng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu sáng nay giảm giá mua vàng miếng xuống mức 55,91 triệu/lượng và bán ra ở 56,29 triệu/lượng, cùng thấp hơn 100.000 đồng so với cuối ngày 25/2. Đây cũng là giá mua - bán phổ biến các doanh nghiệp trong nước đưa ra hiện nay.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 49,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá các doanh nghiệp trong nước đưa ra 6,9 triệu/lượng, tương đương 12% giá trị.

Nếu tính từ đầu năm 2021, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 6%, trong khi vàng trong nước gần như giữ nguyên. Điều này đã nới rộng khoảng cách chênh lệch giá giữa 2 thị trường lên mức cao kỷ lục hiện nay.