Giá vàng lại rớt về vùng thấp nhất tháng 7

Sau 2 ngày tăng giá, vàng trong nước lại chịu áp lực giảm từ giá vàng thế giới, hiện mức bán ra mặt hàng vàng miếng đã trở về vùng thấp nhất tháng 7, ở mức 57,25 triệu/lượng.

Thị trường vàng thế giới đã khép lại tuần giao dịch cuối tháng 7 với phiên giảm mạnh đêm qua (giờ Việt Nam). Tuy vậy, so với cuối tuần trước, giá vàng giao ngay vẫn giữa được ngưỡng tâm lý trên 1.800 USD /ounce.

Đêm qua, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đã quay đầu giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp và đạt vùng cao nhất tháng 7. Giá vàng thế giới hiện đóng cửa tuần ở mức 1.813,8 USD /ounce, thấp hơn 14,1 USD so với phiên liền trước, tương đương mức giảm ròng gần 0,8% trong phiên.

Dù vậy, so với cuối tuần trước, giá vàng thế giới hiện vẫn cao hơn 10 USD /ounce. Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 cũng chịu áp lực giảm 18,9 USD /ounce, hiện cố định ở mức 1.816,9 USD /ounce.

Tuần này, giá vàng thế giới đã biến động xoay quanh những thông tin liên quan cuộc họp của Ủy ban thị trường mở Liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Giá vàng miếng trong nước tuần này mất 200.000 đồng/lượng. Ảnh: Chí Hùng.

Theo đó, giá vàng giao dịch cầm chừng quanh vùng 1.800 USD /ounce khi cuộc họp diễn ra và tăng vọt lên vùng cao nhất tháng 7 ( 1.830 USD /ounce) sau khi cuộc họp kết thúc với tuyên bố FED giữ nguyên lãi suất gần 0% và chương trình bơm thanh khoản lớn nhất lịch sử 120 tỷ USD /tháng.

Trong cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch FED Jerome Powell đã thừa nhận rằng lạm phát đang tăng nhanh hơn nhiều so với dự đoán của ông và các thành viên các của FED. Chủ tịch cơ quan quản lý tiền tệ của Mỹ cũng thừa nhận lạm phát có thể cao hơn và lâu dài hơn so với dự báo.

Tuy vậy, FED vẫn khẳng định tỷ lệ này chỉ mang tính nhất thời vì giá cả tăng là kết quả của việc nền kinh tế Mỹ mở cửa trở lại sau đại dịch.

Thông thường, lạm phát tăng cao sẽ là trợ lực tốt với những tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Tuy nhiên, việc FED vẫn duy trì quan điểm lạm phát sẽ giảm về mức 2% theo kế hoạch vào năm sau khiến tâm lý các nhà đầu tư vàng không chắc chắn.

Trái ngược với đà tăng của vàng thế giới, giá vàng miếng trong nước lại trải qua tuần giao dịch cuối tháng 7 ảm đạm khi liên tục suy yếu. Kết quả là giá vàng miếng đã giảm 200.000 đồng/lượng tuần này.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM phiên cuối tuần hôm nay ở 56,55-57,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng so với cuối ngày 30/7. Điều này khiến giá vàng miếng do SJC bán ra hiện thấp hơn 200.000 đồng so với cuối tuần trước và thấp hơn gần 300.000 đồng so với bình quân tuần trước.

Tương tự, giá vàng SJC bán ra tại Hà Nội hiện phổ biến ở 57,27 triệu/lượng, cũng giảm 150.000 đồng so với hôm qua. Đồng thời, đây là vùng giá thấp nhất mà SJC niêm yết với mặt hàng vàng miếng trong tháng 7.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) hiện cũng niêm yết giá vàng miếng ở 56,55 triệu/lượng (mua) và 57,25 triệu/lượng (bán), giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua.

Hiện một ounce vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt có giá 50,5 triệu đồng/lượng. Với việc vàng trong nước đi ngược so với thế giới, chênh lệch 2 thị trường này đã được thu hẹp còn 6,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn nửa triệu đồng so với cuối tuần trước.