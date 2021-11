Giá vàng hạ nhiệt

Trong bối cảnh giá vàng châu Á đang hạ nhiệt về vùng dưới 1.860 USD/ounce, giá vàng trong nước sáng nay (15/11) cũng quay đầu giảm sau nhiều tuần tăng liên tiếp.

Thị trường vàng thế giới và trong nước đầu tuần mới đang ghi nhận xu hướng giảm nhẹ sau nhiều tuần tăng giá liên tiếp trước đó.

Trong khi thị trường vàng tại Mỹ chưa trở lại giao dịch, giá vàng châu Á trên sàn Kitco đang giữ xu hướng đi xuống so với cuối tuần trước, hiện phổ biến giao dịch ở mức 1.857,1 USD /ounce, thấp hơn 8,1 USD so với cuối tuần trước.

Trong bối cảnh các thông tin hỗ trợ giá vàng vẫn còn nguyên giá trị (chủ yếu đến từ lo ngại lạm phát tăng cao), việc kim quý suy yếu sáng nay chủ yếu đến từ việc các nhà đầu tư chốt lời sau giai đoạn tăng nhanh.

Cụ thể, giá vàng thế giới đã tăng hơn 48 USD trong riêng tuần trước, tương đương 2,65% giá trị. Đà tăng mạnh tuần vừa qua cũng đưa giá mặt hàng này lên vùng cao nhất kể từ tháng 6.

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, kim quý thế giới đã ghi nhận 6 tuần tăng liên tiếp với biến động hơn 140 USD .

Việc giá vàng thế giới bị chốt lời và giảm nhẹ cũng tác động tương tự lên vàng trong nước sáng nay.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY Nguồn: SJC; Tổng hợp Nhãn 1/11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15/11 Mua vào triệu đồng/lượng 57.6 57.85 57.9 57.8 58 58.05 58.05 58.35 58.65 58.7 59.3 60 60.15 60.15 59.95 Bán ra

58.3 58.55 58.6 58.5 58.7 58.75 58.75 59.05 59.35 59.4 60 60.7 60.85 60.85 60.65

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cuối tuần trước đóng cửa giá vàng miếng ở 60,15 - 60,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đến sáng nay, SJC giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều, chấp nhận mua vào ở 59,95 triệu/lượng và bán ra ở 60,65 triệu/lượng.

Đây là phiên giảm đầu tiên của vàng miếng SJC trong 2 tuần trở lại đây. So với đầu tuần trước, giá bán hiện tại vẫn cao hơn 1,6 triệu đồng.

Tính từ đầu tháng 11, vàng miếng SJC vẫn duy trì đà tăng 2,35 triệu đồng/lượng. Sau khi trừ chênh lệch giá mua - bán doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng giai đoạn này đã lãi 1,65 triệu/lượng.

Tương tự, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) sau chuỗi 10 phiên tăng giá liên tiếp, đến sáng nay cũng điều chỉnh giảm nhẹ giá vàng miếng so với cuối tuần trước.

Hiện PNJ niêm yết giá vàng miếng ở mức 60 - 60,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng so với cuối tuần vừa qua. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng giá cao nhất mà doanh nghiệp này niêm yết với vàng miếng trong năm 2021.

Giá vàng miếng trong nước vẫn duy trì vùng giá trên 60 triệu đồng/lượng. Ảnh: Chí Hùng.

Trái ngược diễn biến giảm của vàng miếng, giá vàng nhẫn do PNJ chế tác vẫn ghi nhận xu hướng tăng trong sáng nay, ghi nhận phiên tăng thứ 6 liên tiếp, hiện mua vào ở 52,85 triệu/lượng và bán ra ở 53,65 triệu/lượng, cao hơn 1,5 triệu đồng so với một tuần trước.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 59,8 triệu/lượng và bán ra ở 60, 5 triệu/lượng, giảm 350.000 đồng giá mua và 250.000 đồng giá bán so với cuối tuần trước.

Tương tự SJC và PNJ, trước đó giá vàng miếng tại DOJI cũng ghi nhận xu hướng tăng liên tục nhiều tuần với mức biến động trên 2 triệu/lượng từ đầu tháng 11.

Giá vàng lẻ do doanh nghiệp này tự chế tác hiện được bán ra ở mức 60,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so với phiên trước, nhưng vẫn cao hơn 2 triệu so với một tuần trước đó.

Việc cả giá vàng thế giới và trong nước đều sụt giảm trong phiên đầu tuần này khiến chênh lệch giá giữa 2 thị trường vẫn duy trì ở mức gần 9,5 triệu đồng/lượng. Trong đó, giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt hiện vào khoảng 51,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, người mua vàng trong nước vẫn đang phải trả mức giá cao hơn 18,5% để sở hữu cùng một lượng vàng so với thế giới.