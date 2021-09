Giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Giá vàng thế giới lao dốc hơn 40 USD/ounce đêm qua đã kéo giá vàng miếng SJC xuống mức 56,5 triệu đồng/lượng (bán) sáng nay, giảm 1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Thị trường vàng thế giới vừa trải qua phiên giao dịch tiêu cực nhất 1 tháng trở lại đây, khi giá kim quý giao ngay lao dốc một mạch hơn 40 USD /ounce, giảm về vùng thấp nhất 1 tháng.

Cụ thể, giá vàng giao ngay trên sàn New York đêm qua (giờ Việt Nam) đã giảm liên tục từ vùng 1.794,1 USD /ounce (mở cửa) xuống 1.753,7 USD /ounce (đóng cửa), giảm 40,4 USD /ounce trong ngày. Đà giảm này cũng tương đương với việc giá trị mặt hàng vàng giao ngay đã mất 2,25% chỉ trong 1 phiên ngày 16/9 (giờ Mỹ).

Xu hướng tương tự cũng ghi nhận với giá vàng trên sàn Kitco, hiện phổ biến giao dịch ở mức 1.758 USD /ounce, thấp hơn 36,1 USD so với cuối ngày hôm qua, tương đương mức giảm ròng hơn 2%.

Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 hiện cố định ở mức 1.753,8 USD /ounce, thấp hơn 41 USD so với cuối phiên liền trước, tương đương mức giảm 2,26% trong ngày.

Không chỉ giá vàng giảm mạnh, giá hợp đồng bạc tương lai tháng 12 cũng mất 3,83% giá trị trong phiên đêm qua, hiện cố định ở mức 22,89 USD /ounce.

Giá vàng thế giới đã giảm về vùng thấp nhất một tháng sau phiên giảm hơn 40 USD /ounce đêm qua (giờ Việt Nam). Ảnh: Bloomberg.

Cả vàng và bạc đều trải qua phiên giảm giá rất mạnh sau khi Chính phủ Mỹ công bố báo cáo doanh số tháng 8 cho các dịch vụ bán lẻ và thực phẩm. Báo cáo chỉ ra mức chi tiêu của người dân trong tháng 8 đã tăng 0,7%, với tổng doanh thu là 618,7 tỷ USD .

Theo ông Gary Wagner, chuyên gia phân tích kim loại quý của Kitco, báo cáo kể trên đã tác động rất lớn đến tâm lý thị trường vàng, bạc và đồng USD.

Trong đó, chỉ số USD đã 0,36%, hiện cố định ở mức 92,855 điểm. Tuy nhiên, giá vàng và bạc đã bị ảnh hưởng ngược lại.

Việc tiêu dùng của người dân tăng lên khiến các nhà đầu tư tin rằng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm đưa ra thời gian giảm các hoạt động mua trái phiếu trên thị trường, hiện duy trì ở mức 120 tỷ USD /tháng.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures cho rằng trừ khi có một số sự kiện địa chính trị hoặc một chính sách bất ngờ từ FED, nếu không giá vàng sẽ khó có thể tăng trở lại sau cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), dự kiến bắt đầu tư ngày 21/9 tới.

Trước tác động tiêu cực của thị trường thế giới, giá vàng trong nước sáng nay (17/9) cũng ghi nhận xu hướng giảm rất mạnh.

Trong đó, giá vàng miếng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đã giảm 800.000 đồng chiều mua và 1 triệu đồng ở chiều bán so với cuối ngày 16/9, hiện phổ biến giao dịch ở 55,9 - 56,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đây là vùng giá thấp nhất mà SJC niêm yết với mặt hàng vàng miếng kể từ cuối tháng 5 đến nay.

Việc giảm 1 triệu/lượng chỉ sau một đêm cộng với chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC đang niêm yết ở mức 700.000 đồng/lượng khiến người mua vàng hôm qua đến sáng nay đã chịu khoản lỗ 1,7 triệu/lượng, tương đương gần 3% giá trị đầu tư.

Tương tự, giá vàng miếng tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giảm 200.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán trong sáng nay, hiện chấp nhận mua vào ở mức 56,6 triệu/lượng và bán ra ở 57,3 triệu/lượng. Đây cũng là vùng giá thấp nhất mà PNJ niêm yết với mặt hàng vàng miếng trong một tháng qua.

Trong khi đó, giá vàng PNJ tự chế tác sáng nay giao dịch ở mức 50,3 - 52,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm nửa triệu đồng so với cuối ngày 16/9.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, do không ghi nhận thanh khoản vàng miếng nên giá vẫn được leo giữ ở mức 56,6 triệu/lượng (mua) và 57,8 triệu/lượng (bán). Tuy nhiên, giá vàng do DOJI chế tác cũng đã giảm gần nửa triệu đồng so với cuối ngày 16/9.