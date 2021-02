Giá vàng gặp khó

Thị trường vàng thế giới tiếp tục gặp khó tại vùng giá 1.850 USD/ounce. Lực bán của nhà đầu tư xuất hiện khiến giá kim quý giảm về mốc 1.840 USD/ounce.

Trong khi thị trường vàng trong nước đóng cửa giao dịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021, thị trường vàng thế giới vẫn giao dịch với biến động quanh vùng 1.850 USD /ounce. Tuy nhiên, sau khi tăng mạnh gần 60 USD từ vùng giá 1.790 USD /ounce cuối tuần trước, đến nay, giá kim loại quý tiếp tục gặp khó tại ngưỡng tâm lý quan trọng này.

Cụ thể, giá vàng tại hầu hết sàn giao dịch đã khởi đầu phiên 10/2 theo giờ Mỹ (đêm qua theo giờ Việt Nam) với đà tăng vượt mốc 1.850 USD /ounce. Tuy nhiên, lực bán lớn từ các nhà đầu tư xuất hiện đã khiến giá kim quý quay đầu giảm, dao động quanh vùng 1.840 USD trong hầu hết phiên giao dịch.

Chốt phiên, giá vàng vật chất trên sàn New York đóng cửa ở mức 1.843,7 USD /ounce, vẫn tăng 5,9 USD so với phiên liền trước nhưng đã giảm 13 USD so với đỉnh đạt được trong ngày.

Tương tự, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đêm qua cũng ghi nhận mốc cao nhất ở 1.856 USD /ounce, nhưng đến nay đã giảm về 1.839,8 USD . Tuy vậy, so với giá đóng cửa phiên 9/2, kim quý giao ngay hiện vẫn cao hơn 2 USD /ounce.

Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 cũng ghi nhận mức tăng 6,7 USD vào đêm qua, hiện cố định ở mức 1.844,2 USD /ounce.

Theo các chuyên gia, động lực chính giúp giá vàng tăng vượt mốc 1.850 USD /ounce đêm qua là do tâm lý kỳ vọng của nhà đầu tư trước thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đang làm việc nhằm thông qua gói kích thích kinh tế mới trị giá 1.900 tỷ USD .

Giá vàng thế giới tiếp tục gặp khó tại vùng 1.850 USD /ounce. Nguồn: Kitco.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Joe Biden và các đồng minh đảng Dân chủ trong Quốc hội đang tích cực làm việc để gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD này được ban hành sớm nhất.

Chính thông tin này đã bắt đầu đợt tăng giá vàng từ cuối tuần trước đến nay.

Tuy nhiên, việc giá vàng đóng cửa phiên giao dịch 10/2 dưới ngưỡng kháng cự quan trọng 1.850 USD /ounce cho thấy thông tin liên quan gói cứu trợ này vẫn chưa đủ mạnh để thúc đẩy các nhà đầu tư mua vào.

Trong bài phát biểu mới đây, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - ông Jerome Powell đã nhấn mạnh các vấn đề diễn ra trên thị trường lao động nước Mỹ tiếp tục phản ánh tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 với nền kinh tế số 1 thế giới.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Lao động Mỹ, số lượng người không có việc làm đến cuối tháng 1/2021 vẫn thấp hơn 10 triệu người so với cùng kỳ năm 2020.

Trước tình hình thị trường lao động suy yếu, Chủ tịch Fed đã nhắc lại cam kết của cơ quan quản lý tiền tệ Mỹ trong việc duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, mặt bằng lãi suất thấp đến khi nền kinh tế có dấu hiệu hồi phục.

Tuy vậy, những bình luận theo hướng tích cực cho thị trường tài chính tiền tệ từ ông Powell cũng không có nhiều tác động tích cực tới thị trường vàng và tâm lý của nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia, các trợ lực cơ bản của vàng vẫn tốt. Tuy nhiên, để kim loại quý có thể bứt ra khỏi vùng 1.840- 1.850 USD /ounce hiện tại, thị trường cần một trợ lực đủ lớn, đó là gói cứu trợ phải được thông qua sớm nhất có thể.

Tại vùng giá 1.840 USD /ounce hiện nay, giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 51,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 5,9 triệu đồng mỗi lượng.