Giá vàng đột ngột tăng mạnh vào phiên chiều

Giá vàng miếng trong nước tăng mạnh về buổi chiều, hiện phổ biến bán ra ở mức 55,9 triệu đồng/lượng đã nâng mức tăng trong cả ngày hôm nay (11/3) lên hơn nửa triệu đồng.

Trước diễn biến tăng giá liên tục của vàng thế giới, thị trường vàng trong nước đã trải qua phiên tăng mạnh khi giá bán vàng miếng của các doanh nghiệp trong nước cuối ngày hôm nay (11/3) phổ biến sát mốc 56 triệu đồng/lượng.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cuối ngày hôm nay niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 55,5 - 55,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cao hơn 470.000 đồng chiều mua và 370.000 đồng chiều bán so với giá mở cửa phiên sáng. Còn nếu so với cuối ngày hôm qua, giá vàng miếng do SJC bán ra hiện đã cao hơn 520.000 đồng mỗi lượng.

Tương tự, các cửa hàng vàng SJC khu vực Hà Nội sáng nay niêm yết giá mua vào vàng miếng trung bình ở mức 55,12 triệu/lượng đến chiều nay đã nâng mua lên 55,52 triệu đồng, tương đương mức tăng gần nửa triệu mỗi lượng.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) hiện cũng nâng giá mua vàng miếng lên mức 55,4 triệu/lượng, tăng 450.000 đồng so với mở cửa sáng nay và cao hơn 500.000 đồng so với cuối ngày 10/3. Giá bán ra tại đây hiện phổ biến ở mức 55,8 triệu đồng/lượng, cũng tăng tương ứng nửa triệu đồng so với một ngày trước.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, giá vàng mở cửa sáng nay vẫn ở mức 55 - 55,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đến cuối giờ chiều nay đã nâng giá mua lên 55,45 triệu/lượng và giá bán lên 55,95 triệu đồng/lượng.

Hiện giá bán ra tại hầu hết doanh nghiệp vàng tư nhân cuối ngày hôm nay đều đã tiến sát mốc 56 triệu đồng/lượng và thoát khỏi vùng đáy 3 tháng gần đây.

Nguyên nhân chính khiến vàng trong nước tăng mạnh phiên hôm nay do giá vàng thế giới cũng đang giữ xu hướng tăng tích cực.

Trong đó, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco hiện phổ biến ở mức 1.731,3 USD /ounce, cao hơn 4,4 USD so với phiên liền trước ngày 10/3 và cao hơn 15 USD so với phiên ngày 9/3. Mức tăng này cũng đánh dấu giá vàng thế giới giao ngay đang trong xu hướng tăng ngày thứ 3 liên tiếp.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 48,3 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá các doanh nghiệp trong nước đưa ra 7,6 triệu đồng/lượng.