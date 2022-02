Các chuyên gia cho rằng giá vàng đã đạt đỉnh ngắn hạn trong tuần này khi lên vùng trên 1.970 USD/ounce. Trong tuần tới, đa số chuyên gia dự báo giá chỉ giảm hoặc đi ngang.

Cả thị trường vàng trong nước và thế giới đã khép lại tuần giao dịch cuối cùng của tháng 2 với kịch bản giống nhau. Trong đó, giá vàng tại cả 2 thị trường đều đi ngang trong 2-3 phiên đầu tuần này nhưng đã biến động mạnh từ phiên 24/2 (ngày 25/2 theo giờ Việt Nam), cùng thời điểm căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine leo thang trở thành một cuộc xung đột vũ trang.

Trong phiên giao dịch này, giá vàng thế giới tăng dựng đứng từ vùng dưới 1.900 USD /ounce lên 1.976 USD , cao nhất kể từ tháng 1/2020. Giá vàng trong nước theo đó cũng tăng vượt đỉnh lịch sử, với vàng miếng đạt trên 67 triệu/lượng và vàng nhẫn vượt 55,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, xu hướng giảm mạnh trong 2 phiên cuối tuần này đã khiến kim quý thế giới không giữ được mức giá cao trong tuần, thậm chí còn giảm về dưới mức 1.890 USD /ounce, thấp hơn so với cuối tuần trước.

Cũng ghi nhận xu hướng giảm sâu trong 2 phiên cuối tuần nhưng giá vàng miếng trong nước do Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vẫn đóng cửa ở mức 64,55 - 65,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với mức đỉnh trong tuần, giá đóng cửa này thấp hơn 1,2 triệu, nhưng so với cuối tuần trước, giá hiện tại vẫn cao hơn 2,5 triệu đồng, tương đương gần 4% giá trị.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TUẦN NÀY Nguồn: SJC; Tổng hợp Nhãn 20/2 Sáng 21/2 chiều Sáng 22/2 chiều Sáng 23/2 chiều Sáng 24/2 chiều Sáng 25/2 chiều Sáng 26/2 chiều Mua vào triệu đồng/lượng 62.55 62.6 62.8 63.3 63 63.15 63.3 63.55 64.95 66.05 64.9 64.4 64.55 Bán ra

63.25 63.2 63.4 63.9 63.6 63.75 63.9 64.25 65.65 66.95 65.8 65.6 65.75

Tương tự, đã giảm gần nửa triệu đồng so với đỉnh ghi nhận trong phiên 25/2, nhưng giá vàng nhẫn loại 99,99% hiện vẫn được SJC mua vào ở mức 54,25 triệu/lượng và bán ra ở 55,15 triệu đồng, cao hơn 650.000 đồng so với một tuần trước.

Giá vàng miếng bán ra tại hầu hết doanh nghiệp trong nước hiện cũng phổ biến trên mức 65,5 triệu/lượng, tăng tương ứng gần 4%.

Theo các chuyên gia, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tăng mạnh tuần này có nguyên nhân chính từ việc vàng thế giới tăng cao. Bên cạnh đó, giá vàng miếng dễ dàng vượt mốc 67 triệu/lượng là do sự khan hiếm của mặt hàng này khi các doanh nghiệp không được tự chủ nguồn cung (Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng).

Chính việc không tự chủ được nguồn cung đã khiến giá vàng miếng thường xuyên tăng nóng mỗi khi nhu cầu mua trên thị trường lên cao.

Tuy nhiên, với việc giá vàng thế giới được dự báo khó tăng tuần tới, giá vàng trong nước cũng khó có thể lấy lại mốc 67 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia phân tích của Kitco, giá vàng thế giới có thể đã đạt đỉnh của đợt tăng giá này ở mức trên 1.970 USD /ounce.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN 28/2-4/3 Nguồn: Kitco Nhãn Các chuyên gia phân tích Nhà đầu tư cá nhân Tăng giá % 40 71 Không thay đổi

13 10 Giảm giá

47 19

Ông Adam Button, chuyên gia tiền tệ tại Forexlive.com, cho biết vào thời điểm căng thẳng nhất khi Nga đưa quân vào Ukraine, vàng đã cho thấy giá trị của tài sản trú ẩn an toàn nhất đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, thị trường đã không ghi nhận sự lo ngại nào khi căng thẳng gia tăng, kết quả là vàng bị chốt lời mạnh và quay đầu giảm sau đó.

Vị chuyên gia cho rằng điều này cho thấy triển vọng không tốt với giá vàng trong ngắn hạn.

Cuộc khảo sát giá vàng tuần tới (28/2-4/3) của Kitco cũng ghi nhận 9/15 chuyên gia dự báo giá vàng chỉ giảm và đi ngang, tương đương 60% số người đưa ra dự báo. Ngược lại, có 6 người (40%) vẫn kỳ vọng vào sự phục hồi của kim quý sau khi giảm mất mốc 1.900 USD cuối tuần này.

Cuộc khảo sát với các nhà đầu tư cá nhân vẫn cho kết quả tích cực khi có 710/1.001 nhà đầu tư tin rằng giá vàng sẽ tăng trở lại, tương đương 71%. Trong khi đó, số người dự báo giá vàng giảm tuần tới là 187 người (19%) và 104 người còn lại (10%) đưa quan điểm trung lập.

Tuy vậy, về dài hạn, hầu hết chuyên gia cho rằng giá vàng vẫn trong xu hướng tăng, trong đó trợ lực chính là lạm phát tăng cao trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, việc Mỹ và các nước phương Tây áp dụng lệnh trừng phạt với Nga có thể khiến lạm phát toàn cầu tăng mạnh hơn nữa.