Giá vàng có thể tăng lên 1.900 USD tuần tới?

Giảm giá cuối tuần này nhưng việc kim loại quý vẫn giữ được vùng trên 1.850 USD khiến đa số chuyên gia và nhà đầu tư kỳ vọng vàng có thể lấy lại mốc 1.900 USD ngay trong tuần tới.

Thị trường vàng trong nước và thế giới đã khép lại tuần giao dịch cuối tháng 1 với xu hướng giảm ở cả vàng giao ngay và tương lai.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đóng cửa tuần này ở mức 1.855,5 USD /ounce, giảm 14,5 USD so với phiên liền trước. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng tại đây vẫn giữ được mức tăng 1,4% và chấm dứt đà suy giảm 2 tuần liên tiếp trước đó. Đây cũng là mức tăng tuần mạnh nhất của kim loại quý trong hơn một tháng qua.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng do Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết phổ biến ở mức 55,85 - 56,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm nhẹ so với phiên liền trước nhưng tương đương giá đóng cửa cuối tuần trước. So với thị trường thế giới, biến động của thị trường trong nước trầm lắng hơn rất nhiều do không đón nhận xu hướng mua – bán mạnh của nhà đầu tư cá nhân.

Trong tuần này (18-23/1), giá vàng thế giới khởi sắc trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng vào các biện pháp kích thích kinh tế mới mà chính phủ của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến triển khai. Đáng chú ý, ngày 20/1, giá vàng giao ngay tăng tới 1,4% trùng với sự kiện ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Các nhà đầu tư kỳ vọng vào đề xuất gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD của ông Biden và các chương trình phân phối vaccine ngừa Covid-19 có thể sớm vực dậy nền kinh tế số 1 thế giới.

Giá vàng duy trì đà tăng trong 3 phiên liên tiếp từ 18/1 đến 20/1 trong bối cảnh đồng USD suy yếu và triển vọng gói kích thích mới. Tuy nhiên, giá vàng có xu hướng giảm vào cuối tuần do áp lực chốt lời của nhà đầu tư.

Một điểm tích cực khác của thị trường vàng hiện nay là sự chú ý của nhà đầu tư đã trở lại sau khi thị trường tiền điện tử hạ nhiệt.

Các chuyên gia phân tích cho rằng kim quý đang rơi vào cuộc chiến giữa kỳ vọng phục hồi kinh tế sớm hơn dự kiến ​​và lo ngại lạm phát gia tăng vì các gói kích thích.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát giá vàng tuần tới (25-30/1) của Kitco vẫn ghi nhận hầu hết chuyên gia và nhà đầu tư cá nhân đều kỳ vọng lạm phát tăng lên giúp đẩy giá vàng tăng cao hơn.

Cụ thể, trong số 15 chuyên gia phân tích đưa ra dự báo, có tới 9 người (60%) kỳ vọng giá tăng tuần tới. Trong khi đó, số người dự báo giá vàng giảm bằng với số người dự báo giá đi ngang vùng 1.850 USD hiện tại là 3 người (20%).

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN TỚI (25-30/1) Nguồn: Kitco Nhãn Chuyên gia phân tích Nhà đầu tư cá nhân Tăng giá column % 60 67 Không thay đổi column

20 15 Giảm giá column

20 18

Với các nhà đầu tư cá nhân, có tới 1.063/1.581 phiếu dự báo cho kết quả giá vàng tăng tuần tới, tương đương 67% số nhà đầu tư tham gia khảo sát. Số người kỳ vọng giá giảm là 275 người (18%) và số nhà đầu tư đưa quan điểm trung lập là 243 người (15%).

Theo ông Adam Button, chiến lược gia tiền tệ tại Forexlive.com, giá vàng vừa trải qua một tuần ấn tượng khi tăng trở lại vùng 1.850 USD /ounce. Dù kim quý đang phải tìm động lực tăng mới vào đầu năm, nhưng các chuyên gia và nhà đầu tư vẫn chưa từ bỏ kim loại quý.

Ông Adrian Day, Chủ tịch kiêm CEO của Adrian Day Asset Management, cũng cho rằng các nguyên tắc cơ bản vẫn ủng hộ vàng tăng giá, đặc biệt là chính sách tiền tệ nới lỏng của các ngân hàng trung ương. "Trong trung và dài hạn, điều này sẽ dẫn đến giá vàng cao hơn đáng kể, vì kim loại quý và tính thanh khoản toàn cầu có mối tương quan chặt chẽ", vị chuyên gia phân tích.

Các chuyên gia đưa dự báo giảm thì cho rằng giá vàng chưa có đủ trợ lực để tăng cao hơn vào tuần tới. Trong đó, Charlie Nedoss, chiến lược gia thị trường cấp cao của LaSalle Futures Group cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục củng cố quanh vùng trung bình 200 ngày gần nhất ở 1.861 USD /ounce.

Ngoài ra, thị trường vàng cần thêm thông tin về các gói kích thích mới của ông Biden để có thể tăng ổn định trở lại. Theo ông Nedoss, diễn biến của đồng USD sẽ quyết định xu hướng giá vàng tuần tới.