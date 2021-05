Giá vàng cao nhất trong 3 tháng

Sau phiên tăng mạnh đêm qua (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đã dễ dàng vượt ngưỡng tâm lý 1.800 USD/ounce và leo lên vùng giá cao nhất kể từ đầu tháng 2.

Thị trường vàng thế giới vừa trải qua phiên giao dịch hưng phấn của các nhà đầu tư, khi giá kim quý tăng dựng đứng từ vùng 1.790 USD lên 1.820 USD /ounce. Trong đó, giá vàng vật chất tại hầu hết sàn giao dịch đều không gặp khó khăn khi vượt qua ngưỡng tâm lý 1.800 USD .

Theo đó, trong phiên giao dịch đêm qua (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn New York đã tăng 28,1 USD , đóng cửa ở mức 1.814,7 USD /ounce, vùng cao nhất trong gần 3 tháng qua. Đây cũng là lần đầu tiên giá vàng thế giới trở lại giao dịch trên ngưỡng 1.800 USD kể từ đầu tháng 2 đến nay.

Tương tự, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cũng ghi nhận xu hướng tăng dựng đứng trong phiên đang diễn ra, hiện phổ biến ở 1.820,8 USD /ounce, cao hơn tới 34,2 USD so với phiên liền trước. Con số này tương đương mức tăng ròng gần 2% giá trị của vàng trong ngày gần nhất.

Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 giao dịch lần cuối ở mức 1.815,80 USD /ounce, tăng 1,77%.

Điểm đáng chú ý trong đợt tăng giá của vàng đêm qua là toàn bộ mức tăng đều đến từ việc các nhà đầu tư đặt giá mua - bán cao hơn. Trong khi đó, yếu tố tác động trực tiếp đến giá vàng là đồng USD gần như không đổi.

Cụ thể, chỉ số USD Index đêm qua gần như đi ngang vùng 90,85 điểm, không biến động nhiều so với phiên liền trước.

Giá vàng trong nước sáng nay (7/5) tăng thấp hơn nhiều so với đà tăng của vàng thế giới. Ảnh: Chí Hùng.

Các chuyên gia lý giải, lo ngại lạm phát gia tăng đã đẩy lợi suất trái phiếu thực xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2 và là lý do chính châm ngòi cho đợt tăng giá của vàng lần này.

Ông Bark Melek, chuyên gia chiến lược hàng hóa tại TD Securities khẳng định lạm phát gia tăng đã đẩy giá vàng vượt vùng 1.800 USD /ounce. Điều này cũng kích hoạt một số lệnh mua kỹ thuật tại cái mốc quan trọng khiến giá vàng tăng cao hơn dự báo.

Thậm chí, các chuyên gia còn cho rằng nếu xu hướng này tiếp tục, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm có thể giảm về vùng 1% như trước đó.

Tại thị trường trong nước, điểm đáng chú ý tiếp tục diễn ra khi giá vàng thế giới tăng gần 2% phiên đêm qua và vượt ngưỡng tâm lý 1.800 USD nhưng vàng trong nước sáng nay lại tăng thấp hơn, hiện vẫn giao dịch dưới vùng 56 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 55,55 - 55,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua và chỉ tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều so với cùng giờ sáng 6/5.

Đà tăng này chỉ tương đương hơn 0,2% giá trị của vàng miếng, thấp hơn 10 lần so với đà tăng của kim quý thế giới

Tương tự, giá vàng SJC bán ra tại Hà Nội sáng nay cũng phổ biến ở 55,92 triệu đồng/lượng, cao hơn mức trung bình tuần khoảng 200.000 đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào vàng miếng ở 55,5 triệu/lượng và bán ra ở 55,9 triệu đồng, tăng 120.000 đồng giá mua và 220.000 đồng giá bán so với cuối ngày hôm qua. So với cùng giờ sáng, giá vàng miếng do PNJ bán ra đã tăng khoảng 250.000 đồng, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với đà tăng của thế giới.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sáng nay chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 55,45 triệu/lượng, tăng 100.000 đồng; giá bán ra tại đây cũng tăng tương ứng, hiện phổ biến ở 55,85 triệu/lượng.

Do diễn biến tăng thấp hơn nhiều so với thị trường thế giới, hiện chênh lệch giá bán vàng giữa thị trường trong nước và thế giới đã được thu hẹp đáng kể trong phiên hôm nay.

Hiện một ounce vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 50,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá các doanh nghiệp trong nước đưa ra khoảng 5 triệu đồng.