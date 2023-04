Giá vàng cao nhất một năm

Các dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy lạm phát tại Mỹ đang hạ nhiệt. Điều này thúc đẩy giá vàng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái.

Giá vàng tăng vọt sau khi báo cáo chỉ số giá sản xuất của Mỹ được công bố. Ảnh: Bloomberg.

21h ngày 13/4 (giờ Việt Nam), theo dữ liệu của Trading Economics, giá vàng thế giới đã xuyên thủng ngưỡng 2.040 USD /ounce, vọt lên 2.046 USD /ounce, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 3/2022.

Đến 23h, giá vàng đã điều chỉnh giảm về 2.039,5 USD /ounce, nhưng vẫn ở vùng cao nhất hơn một năm.

Kim loại quý được hỗ trợ nhờ USD yếu đi sau các báo cáo lạm phát và việc làm mới nhất của Mỹ. USD Index - chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh với các tiền tệ chính khác - đã rơi xuống dưới ngưỡng 101 điểm. Đây là mức thấp nhất của chỉ số này kể từ tháng 4 năm ngoái.

Giá vàng tăng vọt trong phiên 13/4 (giờ Mỹ). Ảnh: Trading Economics.

Giá sản xuất sụt giảm

Theo dữ liệu được Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm 13/4, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 3 của Mỹ chỉ tăng 2,7% so với một năm trước đó. Đây là mức tăng thấp nhất của chỉ số này kể từ tháng 1/2021.

So với tháng 2, PPI đã giảm 0,5% do giá hàng hóa giảm, nhất là chi phí nhiên liệu. Trước đó, giới quan sát dự báo PPI sẽ giữ nguyên trong tháng 3 và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022.

"Tin tốt là dường như lạm phát đã hạ nhiệt. Tăng trưởng giá bán buôn chậm lại rõ rệt, và nếu phải đặt cược, tôi cho rằng điều này sẽ dẫn tới giá bán lẻ cho người tiêu dùng giảm đi trong những tháng tới", ông Chris Rupkey - chuyên gia kinh tế trưởng tại FwdBonds - nhận định.

PPI cốt lõi - loại trừ giá thực phẩm và nhiên liệu - đã giảm 0,1% trong tháng 3. Báo cáo PPI được công bố chỉ một ngày sau các dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ.

Theo đó, CPI của Mỹ tăng 0,1% trong tháng 3 và 5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự báo lần lượt là 0,2% và 5,1% của các nhà phân tích được Dow Jones khảo sát.

CPI lõi - loại bỏ giá thực phẩm và nhiên liệu dễ biến động - tăng 0,4% so với tháng 2 và 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái, sát với dự báo của giới quan sát.

Fed đã có thể dừng tăng lãi suất?

Các dữ liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ đã sụt giảm từ mức cao nhất nhiều thập kỷ. Điều này có thể cho phép Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bớt quyết liệt hơn trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Các quan chức Fed đã nhất trí tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách tháng 3. Lãi suất điều hành của Mỹ tăng từ gần 0% cách đây một năm lên 4,75-5%.

Ngày càng nhiều nhà đầu tư tin rằng Fed có thể dừng tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 5. Theo dữ liệu từ CME FedWatch Tool, các thị trường đang định giá khả năng Fed giữ nguyên mức lãi suất điều hành 4,75-5% là 32,7%, tăng từ tỷ lệ 29,6% trong ngày 12/4.

Trong khi đó, khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm giảm từ 70,4% trong ngày trước đó xuống 67,3%.

Dự báo của thị trường về động thái tiếp theo của Fed trong cuộc họp tháng 5 Dữ liệu: CME FedWatch Tool Nhãn Giữ nguyên lãi suất Tăng 25 điểm cơ bản Ngày 6/4 % 50.8 49.2 Ngày 12/4

29.6 70.4 Ngày 13/4

32.7 67.3

Vàng rất nhạy cảm với lãi suất. Bởi lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn không mang lại lợi suất. Kim loại quý cũng thường biến động ngược chiều USD.

Sắc xanh cũng bao trùm Phố Wall sau báo cáo mới nhất. Tính đến 12h20 (giờ Mỹ) trong phiên 13/4, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 209,75 điểm lên 33.856,25 điểm.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq có thêm lần lượt 34,44 điểm (+0,84%) và 188,33 điểm (+1,57%).

Giá vàng cũng hưởng lợi từ cảnh báo suy thoái kinh tế của Fed. Biên bản cuộc họp tháng 3 của Fed - được công bố hôm 12/4 - nhắc đến những rủi ro tiềm tàng từ vụ sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB), cùng tình trạng hỗn loạn của lĩnh vực tài chính kể từ tháng 3.

"Dựa trên đánh giá về tác động tiềm ẩn đối với nền kinh tế từ những diễn biến gần đây của ngành ngân hàng, tại thời điểm diễn ra cuộc họp, các thành viên dự đoán rằng một cuộc suy thoái nhẹ sẽ diễn ra vào cuối năm nay", biên bản cuộc họp cho biết.

Với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, vàng hưởng lợi trực tiếp từ những biến động về kinh tế và tài chính.