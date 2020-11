Giá vàng bước vào xu hướng tăng

Theo các chuyên gia, nếu giá vàng chinh phục được mốc 1.925 USD/ounce tuần này, giá kim quý có thể đẩy lên mốc 1.970 USD và đạt 2.000 USD vào cuối năm nay.

Thị trường vàng thế giới đang khởi động tuần giao dịch đầu tiên của tháng 11 với xu hướng tăng trở lại so với cuối tuần trước. Trong khi sàn New York vẫn đóng cửa nghỉ cuối tuần, giá vàng phiên sớm diễn ra trên sàn Kitco đang tăng hơn 3 USD so với cuối tuần trước, hiện giao dịch ở mức 1.881,7 USD /ounce và vẫn giữ xu hướng đi lên.

Tuần này (2-7/11), thị trường vàng giao dịch cùng thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ (3/11), hầu hết chuyên gia dự báo giá vàng sẽ bước vào xu hướng tăng khi cuộc đua vào Nhà Trắng 2020 ngã ngũ.

Ngoài ra, tuần giao dịch đầu tiên tháng 11 cũng là thời điểm diễn ra cuộc họp quyết định lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) và một số dữ liệu quan trọng như số liệu việc làm tại Mỹ từ tháng 10.

Ông Peter Hug, giám đốc giao dịch toàn cầu của Kitco Metals cho biết những nhà đầu tư đang nắm giữ kim loại quý không nên bán ra tại thời điểm này. Ngược lại, những người không nắm giữ vàng nên bắt đầu xu hướng mua khi giá chưa vượt quá mốc 1.900 USD /ounce.

Giá vàng trong nước đang diễn biến phụ thuộc vào biến động thị trường vàng thế giới. Ảnh: Chí Hùng.

Ông Hug cho rằng sẽ có nhiều biến động xảy ra vào tối phiên thứ hai, thứ ba trước và sau thời điểm cuộc bầu cử diễn ra. Trong khi xu hướng rõ ràng sẽ được xác định vào 3 phiên cuối tuần này. “Tuy nhiên, bất kể ai thắng, sẽ có một gói kích thích kinh tế đáng kể được đưa vào thị trường, điều này sẽ khiến kim loại quý tăng giá".

Cùng quan điểm, ông Bart Melek, chuyên gia chiến lược toàn cầu của TD Securities cho biết thị trường đang đồng thuận bất kể ai ngồi vào Nhà Trắng, nền kinh tế Mỹ vẫn sẽ được kích thích tài khóa và sẽ tiếp tục duy trì lãi suất thấp.

Vị chuyên gia cho biết trường hợp xấu nhất với vàng sẽ là một cuộc bầu cử gây tranh cãi vì nó tạo ra nỗi sợ hãi và làm trì hoãn các gói kích thích tài chính.

Tuy vậy, các nhà phân tích đều thống nhất mức hỗ trợ ngắn hạn của vàng trong khoảng 1.850 USD /ounce và mức kháng cự là 1.920- 1.925 USD tuần này.

Trường hợp vàng đạt mốc 1.925 USD /ounce tuần này, giá vàng có thể tăng lên 1.970 USD và trở lại mốc 2.000 USD vào cuối năm nay.

Trước biến động của thị trường thế giới, giá vàng trong nước sáng nay (2/11) cũng đang có xu hướng tăng nhẹ so với cuối tuần trước.

Giá vàng miếng khu vực TP.HCM sáng nay được Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 56 - 56,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cao hơn 50.000 đồng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, nếu so với phiên chiều thứ sáu tuần trước, giá vàng miếng SJC hiện đã tăng gần 300.000 đồng.

Tại Hà Nội, giá vàng miếng do SJC bán ra cũng tăng lên mức 56,52 triệu/lượng. Dù không tăng quá nhiều nhưng đây cũng là mức giá cao nhất của vàng SJC 3 tuần gần đây.

Cũng trong sáng nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng cả 4 khu vực TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội ở mức giá 55,95 triệu/lượng (mua) và 56,4 triệu/lượng (bán), không thay đổi so với cuối phiên liền trước, nhưng đã tăng hơn 100.000 đồng so với ngày thứ 6 (30/10).

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sáng nay chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 56 triệu/lượng, cao hơn 250.000 đồng so với cuối tuần trước. Ở chiều ngược lại, giá bán ra được DOJI giảm 50.000 đồng, hiện phổ biến ở mức 56,3 triệu/lượng. Việc điều chỉnh trái chiều giá vàng khiến chênh lệch giá mua - bán vàng miếng tại DOJI đang ở mức thấp nhất thị trường (300.000 đồng/lượng).