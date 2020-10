Giá vàng thế giới mở đầu tuần mới có thời điểm tăng chạm mốc 1.920 USD/ounce, nhưng sau đó áp lực bán khiến giá giảm nhanh về cuối phiên, hiện dao động quanh vùng 1.900 USD.

Đúng với dự báo của nhiều chuyên gia cuối tuần trước, giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần mới 19/10 (giờ Mỹ) đã ghi nhận biến động mạnh. Mở đầu phiên giao dịch, có thời điểm vàng giao ngay tăng lên mốc 1.920 USD /ounce, nhưng áp lực bán mạnh từ giới đầu tư đã khiến giá giảm dần về cuối phiên.

Chốt phiên 19/10, giá vàng trên sàn New York đóng cửa ở mức 1.903,2 USD /ounce, tăng 3,5 USD so với phiên liền trước. Trên sàn Kitco, đà giảm sâu hơn có lúc kéo giá vàng vật chất xuống dưới mốc 1.895 USD /ounce, tuy nhiên hiện giá đã phục hồi về mức 1.903,1 USD , cao hơn 3,4 USD so với cuối tuần trước.

Diễn biến tích cực hơn ghi nhận tại giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn Comex khi đóng cửa ngày 19/10 ở mức 1.912,1 USD /ounce, cao hơn 5,6 USD .

Biến động mạnh của giá vàng vật chất trong phiên đầu tuần cho thấy mốc 1.900 USD /ounce vẫn là ngưỡng tâm lý quan trọng, không dễ để thị trường bứt phá khỏi vùng giá này.

Giá vàng biến động mạnh trong phiên đầu tuần 19/10 (giờ Mỹ).

Tại thị trường trong nước, sau khi tăng trở lại vào cuối phiên hôm qua (19/10), giá vàng miếng đã quay đầu giảm sáng nay.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) chiều qua đóng cửa giá vàng khu vực TP.HCM ở mức 55,9 - 56,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đến sáng nay điều chỉnh giảm về mức 55,85 - 56,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng miếng bán ra khu vực Hà Nội cũng giảm từ 56,42 triệu/lượng xuống 56,37 triệu/lượng. Tuy vậy, so với cùng giờ sáng hôm qua, giá vàng miếng SJC hiện tại vẫn cao hơn 50.000 đồng.

Cũng trong sáng nay, Công ty CP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng tại cả 4 khu vực TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội ở mức 55,9 triệu/lượng (mua) và 56,25 triệu/lượng (bán), tăng 100.000 đồng ở cả 2 chiều so với giá mở cửa sáng qua. Tuy nhiên, so với cuối phiên ngày thứ 2, giá vàng miếng do PNJ niêm yết hiện thấp hơn 50.000 đồng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 55,8 triệu/lượng và bán ra ở mức 56,2 triệu/lượng, so với cuối ngày hôm qua giá mua vào tại đây đã tăng 100.000 đồng nhưng giá bán lại giảm 100.000 đồng.

Giá vàng trong nước biến động thấp hơn nhiều so với thế giới. Ảnh: Chí Hùng.

Theo ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích vàng của Kitco, giá kim loại quý đêm qua biến động do chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD có xu hướng giảm trong phiên giao dịch đầu tuần.

Dưới góc độ kỹ thuật, ông Wyckoff cho biết những nhà đầu cơ giá vàng tương lai tháng 12 vẫn có lợi thế kỹ thuật tổng thể ngắn hạn vì giá vẫn giữ trên mốc 1.900 USD /ounce.

Mục tiêu tăng giá tiếp theo của thị trường vàng là tạo ra giá đóng cửa kỳ hạn tháng 12 trên mức kháng cự vững chắc cao nhất tháng 10 là 1.939,4 USD /ounce. Ngược lại, mục tiêu giảm ngắn hạn của vàng tương lai là không mất mốc thấp nhất của tháng 9 – 1.851 USD /ounce.

Theo Công ty Chứng khoán TD Securities, thị trường vàng có nguy cơ xảy ra một đợt bán tháo mạnh nếu giá giảm xuống dưới 1.900 USD /ounce. Các chiến lược gia tại đây cho rằng những nhà đầu tư theo xu hướng dài hạn có thể giảm một nửa thời gian đầu tư nếu giá kim quý phá vỡ phạm vi 1.900 USD .

Ngoài ra, rất nhiều nhà đầu tư đang ở bên ngoài thị trường chờ đợi cuộc bầu cử diễn ra vào đầu tháng 11. Các chuyên gia tại đây lưu ý cũng có một số dữ liệu cho thấy các nhà quản lý tiền tệ đang chờ rủi ro sự kiện qua đi. Tuy nhiên, TD Securities đánh giá triển vọng dài hạn vẫn tích cực đối với vàng.