Giá USD ‘chợ đen’ mất mốc 24.000 đồng

Trong khi giá USD ngân hàng ổn định trên vùng 23.700 đồng/USD, giá bán đồng bạc xanh ngoài thị trường tự do đã liên tục giảm sâu, hiện đã rời xa mốc giá 24.000 đồng.

Giá bán USD bên ngoài thị trường "chợ đen" đã giảm mất mốc 24.000 đồng/USD. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong bối cảnh tỷ giá quy đổi USD/VNĐ trên các kênh giao dịch chính thức của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại ghi nhận xu hướng ổn định, thị trường ngoại tệ tự do lại ghi nhận biến động mạnh khi giá mua - bán đồng bạc xanh ngoài “chợ đen” đã giảm mất mốc 24.000 đồng/USD.

Cụ thể, trong phiên hôm nay (30/12), NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với USD ở mức 23.612 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên liền trước. Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, chỉ số điều hành ngoại tệ này vẫn đang trong xu hướng giảm 4 tuần liên tiếp, kể từ đầu tháng 12 đến nay. Tuy nhiên, mức giảm chỉ dao động trong khoảng 2-5 đồng/phiên. So với đầu tháng 12, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD mới giảm khoảng 50 đồng.

Tại Sở giao dịch NHNN, nhà điều hành vẫn niêm yết giá mua vào đồng bạc xanh ở mức 23.450 đồng/USD và bán ra ở 24.780 đồng/USD. Mức giá mua vào của NHNN được các chuyên gia đánh giá như một mức chặn không để tỷ giá giảm quá sâu trong giai đoạn cuối năm.

Với biên độ dao động +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với đồng USD hôm nay lần lượt là 22.431 đồng/USD và 24.793 đồng/USD.

Trên kênh ngân hàng thương mại, xu hướng giảm của đồng USD cũng ghi nhận tại hầu hết ngân hàng, tuy nhiên, giá mua vào hiện vẫn phổ biến trên mốc 23.400 đồng/USD và bán ra trên mức 23.700 đồng/USD.

Trong đó, Vietcombank niêm yết giá giao dịch ngoại tệ này ở mức 23.410 - 23.730 đồng/USD (mua - bán), giảm 50 đồng so với phiên liền trước. Tuy nhiên, nếu so với cuối tuần trước, giá bán ra hiện tại của Vietcombank mới giảm khoảng 10 đồng.

Tương tự, BIDV hiện chấp nhận mua vào đồng bạc xanh ở 23.430 đồng/USD và bán ra ở 23.710 đồng/USD, cũng giảm 45 đồng so với hôm qua nhưng không thay đổi so với cuối tuần trước. Agribank niêm yết giá ngoại tệ này ở 23.420 - 23.730 đồng/USD (mua - bán), giảm 40 đồng; VietinBank niêm yết giảm 70 đồng so với hôm qua nhưng vẫn phổ biến trên mốc 23.700 đồng.

Với nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, hầu hết nhà băng cũng đều niêm yết giá bán ra ngoại tệ này trên mốc 23.700 đồng. Trong đó, HDBank và Sacombank cùng chấp nhận bán ra ở 23.710 đồng/USD; Eximbank bán ra ở 23.730 đồng/USD; Techcombank niêm yết ở 23.735 đồng/USD…

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, các ngân hàng thương mại cũng đã duy trì giá bán USD trên vùng 23.700 đồng trong hai tuần liên tiếp, kể từ khi NHNN chặn giá mua vào ở mức 23.450 đồng/USD.

Trong bối cảnh tỷ giá USD/VNĐ trên kênh giao dịch chính thức ghi nhận xu hướng ổn định, giá bán USD bên ngoài “chợ đen” lại liên tục lao dốc, hiện đã giảm xa mốc 24.000 đồng/USD.

Cụ thể, chiều 30/12, một số đầu mối quy đổi ngoại tệ tại Hà Nội chỉ còn chấp nhận mua vào đồng bạc xanh ở mức 23.710-23.715 đồng/USD, giảm xấp xỉ 50 đồng so với hôm qua. Giá bán ra cũng giảm tương ứng, hiện phổ biến ở mức 23.775 đồng/USD (+/-5 đồng tùy đầu mối và khối lượng mua).

Đáng chú ý, lần gần nhất giá USD tự do rơi xuống dưới vùng 24.000 đồng đã diễn ra từ đầu tháng 8. Từ đó đến nay, tỷ giá ngoại tệ này luôn giao dịch trên vùng 24.000 đồng/USD, thậm chí có thời điểm vượt mốc 25.000 đồng.

Giá giao dịch đồng bạc xanh trên thị trường tự do đã giảm mạnh liên tục hơn một tuần gần đây, kéo giá bán ngoại tệ này giảm một mạch từ vùng 24.200 đồng/USD, xuống mức 23.775 đồng/USD hiện tại, tương đương mức giảm ròng 1,76%. Trong khi đó, giá giao dịch USD tại các ngân hàng thương mại chỉ giảm xấp xỉ 150 đồng giai đoạn này, tương đương 0,6%.

Một đầu mối quy đổi ngoại tệ tại Hà Nội cho biết giá USD giảm mạnh hơn một tuần qua chủ yếu do diễn biến đồng USD thế giới suy yếu. Trong khi đó, nhu cầu trong nước cũng đã giảm bớt.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index, đo sức mạnh đồng bạc xanh với 6 đồng ngoại tệ lớn khác, đã giảm liên tục trong hai tháng gần nhất. Hiện chỉ số này chỉ còn giao dịch ở mức hơn 103,5 điểm, giảm hơn 7% so với đầu tháng 11.