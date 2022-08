Giá USD 'chợ đen' giảm mất mốc 24.000 đồng

Trong bối cảnh giá bán USD trên kênh ngân hàng đi ngang, giá bán đồng bạc xanh trên thị trường tự do đang giảm mạnh, thu hẹp chênh lệch với kênh ngân hàng.

Chiều 10/8, hầu hết điểm quy đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã giảm giá bán USD về dưới mốc 24.000 đồng/USD.

Cụ thể, giá giao dịch ngoại tệ này hiện phổ biến được các đầu mối tại Hà Nội mua vào ở mức 23.770-23.780 đồng/USD, thấp hơn 150 đồng so với ngày hôm qua. Tương tự, giá bán ra cũng giảm 140 đồng, hiện dao động quanh mức 23.880 đồng/USD (+/-10 đồng/USD tùy điểm quy đổi).

Như vậy, giá bán đồng bạc xanh trên thị trường tự do đã giảm mất mốc 24.000 đồng/USD sau hơn một tháng được bán ra trên ngưỡng này.

Lần gần nhất USD tự do được bán ra dưới mốc 24.000 đồng/USD đã diễn ra từ đầu tháng 7, khi tỷ giá này đang ghi nhận xu hướng tăng mạnh trên hầu hết kênh giao dịch.

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, tỷ giá USD/VNĐ “chợ đen” đã giữ xu hướng giảm liên tục từ trung tuần tháng 7 đến nay. So với mốc giá cao nhất hồi giữa tháng 7 (24.600 đồng/USD), tỷ giá quy đổi ngoại tệ này đã giảm một mạch 720 đồng, tương đương 2,93%.

Trong bối cảnh tỷ giá USD/VNĐ tự do giảm mạnh, giá bán USD trên thị trường chính thức vẫn ghi nhận xu hướng đi ngang, qua đó thu hẹp chênh lệch giữa hai thị trường.

CHÊNH LỆCH GIÁ USD NGÂN HÀNG VÀ TỰ DO THU HẸP Nguồn: Vietcombank; Tổng hợp Nhãn 1/7 2 3 4 5 6 7 8 9 10/7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20/7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1/8 2 3 4 5 6 7 8 9 10/8 VCB mua đồng/USD 23160 23160 23160 23190 23210 23225 23210 23220 23220 23220 23210 23240 23250 23265 23300 23300 23300 23310 23290 23280 23280 23270 23270 23270 23250 23215 23230 23240 23200 23200 23200 23210 23220 23250 23260 23250 23250 23250 23250 23250 23250 VCB bán

23440 23440 23440 23470 23490 23505 23490 23500 23500 23500 23490 23520 23530 23545 23580 23580 23580 23590 23570 23560 23560 23550 23550 23550 23530 23495 23510 23520 23480 23480 23480 23490 23500 23530 23540 23530 23530 23530 23530 23530 23530 Tự do bán

23970 23970 23970 23950 23940 23970 24050 24050 24050 24050 24050 24170 24230 24300 24430 24430 24430 24600 24400 24300 24300 24400 24300 24300 24380 24380 24410 24410 24410 24410 24410 24230 24200 24200 24200 24200 24200 24200 24208 24020 23880

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với USD ở mức 23.174 đồng/USD, giảm 2 đồng so với phiên liền trước. Tuy nhiên, tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN vẫn duy trì ở mức 22.500 đồng/USD (mua) và 23.400 đồng/USD (bán).

Trên kênh ngân hàng, Vietcombank hiện niêm yết giá giao dịch ở mức 23.250 - 23.530 đồng/USD (mua vào - bán ra), không đổi so với cuối tuần trước và cao hơn 50 đồng so với cuối tháng 7.

Tương tự, BIDV hôm nay chấp nhận mua vào đồng bạc xanh ở mức 23.245 đồng/USD và bán ra ở 23.525 đồng/USD, tăng nhẹ 5 đồng so với đầu tuần nhưng giảm 15 đồng so với cuối tuần trước.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, như HDBank niêm yết ở mức 23.300 - 23.510 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng so với đầu tuần này; Eximbank hiện mua vào ở mức 23.290 đồng/USD và bán ra ở 23.500 đồng/USD; Techcombank niêm yết ở mức 23.252 đồng/USD (mua) và 23.531 đồng/USD (bán)…

Nhìn chung, giá bán USD trên kênh ngân hàng chủ yếu giữ xu hướng đi ngang từ cuối tháng 7 đến nay với biến động thấp.

Thực tế, xu hướng hạ nhiệt của tỷ giá USD/VNĐ đã được nhiều chuyên gia và đơn vị phân tích dự báo. Trong đó, động thái can thiệp mạnh tay vào thị trường tiền tệ của NHNN là nguyên nhân chính giúp tỷ giá ngoại tệ này hạ nhiệt.

Giá bán USD trên kênh ngân hàng đi ngang trong khi thị trường tự do giảm mạnh. Ảnh: Chí Hùng.

Cụ thể, ngay khi ghi nhận dấu hiệu tăng nhanh của đồng USD từ cuối tháng 7, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất, NHNN đã liên tục hút tiền VNĐ trong hệ thống ngân hàng về để nâng lãi suất cho vay trên kênh liên ngân hàng.

Với việc lãi suất cho vay VNĐ trên kênh này tăng vọt từ vùng 0,8%/năm lên trên 4%/năm hiện tại, chênh lệch lãi suất giữa VNĐ và USD đã đảo chiều từ âm sang dương. Qua đó, làm giảm nhu cầu nắm giữ USD của hệ thống ngân hàng và gián tiếp làm giảm tỷ giá ngoại tệ này trên thị trường.

Ngoài ra, theo các công ty chứng khoán, NHNN đã bán ra khoảng 12- 13 tỷ USD từ Dự trữ ngoại hối, bao gồm cả bán giao ngay và bán kỳ hạn. Điều này cũng là nguyên nhân giúp tỷ giá USD/VNĐ hạ nhiệt từ đầu tháng 8.

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết các động thái can thiệp vào thị trường tiền tệ của NHNN đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, FED vẫn đang trong xu hướng tăng lãi suất để ứng phó với lạm phát nên sức mạnh đồng USD vẫn sẽ tăng lên so với các ngoại tệ khác. Với bối cảnh này, các chuyên gia tại đây dự báo tiền Đồng sẽ mất giá khoảng 3% so với đồng USD năm nay.

Tương tự, Công ty Chứng khoán SSI cho rằng tỷ giá USD/VNĐ đã ổn định hơn nhưng áp lực trong thời gian vẫn tương đối cao khi chưa xác định được thời điểm và mức độ tăng lãi suất của FED.

“Áp lực điều hành sẽ mạnh hơn về cuối năm, khi lãi suất USD được kỳ vọng đạt 3,5-3,75% vào tháng 12. Lãi suất VNĐ liên ngân hàng cần duy trì cao hơn mức này để giảm áp lực lên tỷ giá”, SSI dự báo.