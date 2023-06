Giá trị xuất khẩu rau quả 6 tháng gần bằng cả năm ngoái

Chỉ trong gần 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt tới 2,4 tỷ USD. Trong khi cả năm 2022, kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước mới đạt hơn 3,3 tỷ USD.

Sầu riêng là mặt hàng tăng trưởng rất mạnh sau khi được Trung Quốc mở cửa nhập khẩu chính ngạch. Ảnh: Phạm Ngôn.

Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã vượt 316 tỷ USD sau nửa đầu năm. Cụ thể, về xuất khẩu hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6 ước đạt 29,3 tỷ USD , tăng 4,5% so với tháng trước.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp kim ngạch xuất khẩu tăng và gần cao nhất từ đầu năm đến nay (đứng sau tháng 3 với kim ngạch 29,5 tỷ USD ). Tuy nhiên, so với mức nền cao của năm ngoái, con số này đã giảm 11,4%.

Rau quả là một trong những mặt hàng có sự tăng trưởng mạnh, đóng góp vào thành công chung của xuất khẩu thời gian qua. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 6, kim ngạch xuất khẩu rau quả đã đạt 361 triệu USD , tăng tới 206,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong nửa đầu tháng 6 còn vượt thủy sản để trở thành nhóm hàng lớn nhất của lĩnh vực nông thủy sản. Tính lũy kế từ đầu năm đến 15/6, kim ngạch xuất khẩu rau quả đã đạt 2,4 tỷ USD , tăng 55,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương kim ngạch tăng thêm 851 triệu USD .

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU RAU QUẢ QUA CÁC NĂM Số liệu: Tổng cục Hải quan Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 Từ đầu năm đến 15/6/2023 Kim ngạch xuất khẩu rau quả tỷ USD 3.5 3.7 3.2 3.5 3.3 2.4

Hiện nay, rau quả là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất trong lĩnh vực nông sản. Đặc biệt, sầu riêng là mặt hàng ghi nhận tăng trưởng rất mạnh thời gian qua sau khi được Trung Quốc mở cửa nhập khẩu chính ngạch.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đã đạt 503,4 triệu USD , gấp hơn 18 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, sầu riêng đã chính thức vượt thanh long và trở thành sản phẩm mang lại trị giá lớn nhất trong các mặt hàng rau quả của Việt Nam.

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6 ước đạt 26,71 tỷ USD , tăng 2,6% so với tháng trước và giảm 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 152,2 tỷ USD , giảm 18,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa tháng 6 ước tính xuất siêu 2,59 tỷ USD .

Tính chung 6 tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 12,25 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,2 tỷ USD ). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 9,8 tỷ USD ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu hơn 22 tỷ USD .

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 44,2 tỷ USD . Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 50,1 tỷ USD .