 'Giá trị gia tăng trên đất chiếm đến 70% giá bán của ngôi nhà'

Vinhomes vừa công bố trang bị "tấm khiên điện tử" 5 lớp đồng bộ và toàn diện cho chuỗi đại đô thị do đơn vị này phát triển.

Sau khi phát triển nhiều đô thị lớn, Vinhomes tiếp tục mang đến hệ thống an ninh đa lớp thông minh - tiện ích, tạo ra chất lượng sống cao cấp theo xu hướng thế giới, đồng thời nâng tầm vị thế bất động sản (BĐS) Vinhomes.

Thời của “ăn sạch, mặc sang, ở an toàn”

Hệ thống an ninh đa lớp thông minh được Vinhomes triển khai tại các đại đô thị hiện có, gồm: Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City (Hà Nội); Vinhomes Grand Park (TP.HCM) và các dự án sẽ đi vào vận hành trong tương lai như Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown.

Theo đó, bên cạnh hệ thống giám sát an ninh qua camera AI, kiểm soát vào - ra bằng nhận diện khuôn mặt, Vinhomes tiếp tục triển khai 5 lớp cảm biến an ninh, tạo thành “tấm khiên điện tử” 7 lớp, giúp phát hiện sớm và cảnh báo kịp thời các tình huống rủi ro như đối tượng lạ đột nhập trái phép, quấy rối, xâm hại hoặc bắt cóc trong không gian sảnh/thang máy, có người ngã nằm trên mặt đất quá 20 giây, chạy xe quá tốc độ trong khu đô thị.

Đây cũng là chuỗi đại đô thị triển khai diện rộng và đồng bộ hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp các lớp cảm biến an ninh dày đặc, đảm bảo không gian sống riêng tư và an toàn cho cư dân.

Hệ thống an ninh đa lớp thông minh tại Vinhomes.

Động thái “chơi lớn” của Vinhomes không làm thị trường ngạc nhiên. Nhà phát triển BĐS này thường xuyên thực hiện vượt cam kết, kể cả cho các khu đô thị đã bán, từ những “tiện ích cứng” như cơ sở hạ tầng, vật chất đến chương trình chăm sóc tri ân khách hàng miễn phí. Việc chủ động tăng lợi ích cho khách hàng góp phần mang lại cuộc sống “càng ở lâu càng thích” tại Vinhomes.

Theo giới phân tích, “tấm khiên điện tử” 7 lớp Vinhomes trang bị cho các đại đô thị đã “gãi đúng chỗ ngứa” của thị trường, khi tầng lớp trung và thượng lưu ngày càng tăng, nhu cầu môi trường sống an toàn là một trong các tiêu chí hàng đầu. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong từng phát biểu người Việt đã bước qua giai đoạn ăn ngon, mặc đẹp; giờ là nhu cầu ăn sạch, mặc sang, ở an toàn. Bởi thế, họ có xu hướng tìm kiếm những không gian và trải nghiệm sống cao cấp hơn, nhằm thỏa mãn các nhu cầu phi vật chất ngày càng cao, đa dạng.

Điều này lý giải sức hút cũng như khả năng tăng giá của các BĐS Vinhomes theo thời gian, bất chấp diễn biến của thị trường.

“Với nhiều người, thương hiệu Vinhomes đã trở thành bảo chứng về chất lượng và đẳng cấp sống. Nó cũng lý giải vì sao người ở nhà Vinhomes có xu hướng mua từ dự án này đến dự án khác. Ngay cả khi chủ đầu tư dịch chuyển ra ngoại vi, thậm chí triển khai dự án tại các tỉnh lẻ, thì sức hấp dẫn của các thương hiệu vẫn không giảm”, một chuyên gia lý giải.

Chất lượng sống là cốt lõi tăng giá BĐS

Cùng quan điểm, chuyên gia Đặng Hùng Võ cho rằng những giá trị mà chủ đầu tư tạo dựng trên đất như cảnh quan, hạ tầng, tiện ích sống, các giải pháp an ninh, an toàn cùng không gian kết nối, thương mại, dịch vụ mà dự án tạo ra mới được coi là giá trị thực của sản phẩm BĐS.

Theo ông Võ, giá trị đó có thể lên tới 70% giá bán của ngôi nhà, tiền đất chỉ chiếm tối đa 30%. Tư duy mét vuông đã lỗi thời bởi nếu chỉ nhìn vào đơn giá mét vuông thì không thể khẳng định một sản phẩm BĐS là đắt hay rẻ. Với diện tích tương đương, một căn nhà trong khu đô thị đa tiện ích ở vùng ven với chất lượng sống vượt trội có giá bán 15 tỷ đồng không hẳn đã đắt hơn ngôi nhà 10 tỷ đồng trong khu phố trung tâm chật chội, ô nhiễm, không có hạ tầng, tiện ích, trộm cắp liên miên.

“Cùng một diện tích đất, nếu doanh nghiệp A chỉ bỏ kinh phí xây nhà và bán thì giá là 1 đồng. Nhưng doanh nghiệp B ngoài xây nhà còn đầu tư rất lớn cho hạ tầng, cảnh quan, tiện ích sống thì giá bán có thể lên đến 2 hay 3 đồng”, GS Đặng Hùng Võ phân tích.

Không gian sống đa tiện ích tại Vinhomes. Ảnh phối cảnh.

Cũng theo các chuyên gia, chỉ cần bóc tách yếu tố cấu thành giá bán sẽ nhận diện đâu là BĐS giá trị thực và bị “thổi giá”. Những BĐS được đẩy giá bằng các chiêu trò sẽ nhanh chóng lộ diện khi thông tin quy hoạch minh bạch và “cơn bão” sốt ảo đi qua. Ngược lại, do 70% giá trị nằm ở thương hiệu, hạ tầng tiện ích và trải nghiệm sống khác biệt, không thể sao chép, nên BĐS giá trị thực luôn đứng vững trước biến động của thị trường.

“Khách hàng ngày nay bỏ tiền mua nhà không phải mua miếng đất cụ thể, mà là mua những giá trị được tạo dựng trên đó và xung quanh. Nói cách khác, đó là số tiền họ trả cho nơi ở và trải nghiệm sống, thay vì sở hữu đám đất hay một ngôi nhà bằng vật chất cụ thể. Đó là giá trị thực của BĐS mà không chiêu trò hay phép màu nào có thể 'thổi' lên được”, TS Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh.

BĐS giá trị thực rất khó giảm giá

Việc trông chờ giảm giá nhà đất tại trung tâm đô thị hay các dự án đa tiện ích, phục vụ nhu cầu thực, có giá trị tăng được xem là khó khả thi. Thậm chí, các BĐS dạng này được dự đoán tiếp tục đà tăng, nhất là khi chi phí đầu vào cũng như lạm phát tăng trong khi nguồn cung ngày càng khan hiếm.

Bàn về giải pháp để “hạ nhiệt” giá nhà, TS Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam - cho rằng chìa khóa nằm ở việc giải quyết “cơn khát” nguồn cung đã kéo dài gần 5 năm qua.

Đồng quan điểm, một chuyên gia trong lĩnh vực BĐS nhận định cần khơi thông cả những nút thắt về pháp lý và nguồn vốn cho BĐS để các dự án được triển khai liền mạch, từ đó tăng nguồn cung và giảm sức ép lên thị trường.

“Chắc chắn không có cách nào khác ngoài việc nhanh chóng tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý để thị trường BĐS có thể phát triển lành mạnh. Nhu cầu của người dân về nhà ở với tiêu chuẩn sống tốt còn nhiều, nhưng nguồn cung không có khiến họ khó tiếp cận. Tôi cho rằng với các doanh nghiệp làm ăn uy tín, mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế và cộng đồng cần được tạo điều kiện để phát triển”, vị này nêu quan điểm.