Giá trị EUR rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm

Bất chấp lệnh trừng phạt, Ấn Độ tìm cách tăng mua than của Nga

New Delhi đã có cuộc gặp với Moscow nhằm khai thông dòng chảy than từ Nga vào Ấn Độ. Khi thế giới xa lánh hàng hóa năng lượng của Nga, nước này muốn tăng mua than với giá rẻ.