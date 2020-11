Giá trị đội hình của Guardiola vượt trội so với Mourinho

Ruben Dias nhanh chóng thích nghi với môi trường Premier League. Cựu sao Benfica sở hữu chỉ số chuyền bóng chính xác ấn tượng hơn Toby Alderweilred (93,2% so với 83,2%). Tân binh của Man City cũng cho thấy khả năng không chiến thành công nhỉnh hơn so với đồng nghiệp người Bỉ (2,4 so với 2,2 mỗi trận).