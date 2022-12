Giá trị định đoạt trận chung kết World Cup

Cả Pháp và Argentina đều sở hữu những cầu thủ tấn công hay nhất trên thế giới vào lúc này, và cả HLV Didier Deschamps và Lionel Scaloni buộc phải có những sự hy sinh nhất định ở thời điểm đội bóng của mình phòng ngự.

Việc Kylian Mbappe và Lionel Messi được giảm tải nhiệm vụ ở thời điểm phòng ngự là điều không còn quá mới mẻ cho đến thời điểm này tại World Cup 2022. Trong khi ĐT Pháp vẫn trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 của mình, thì Argentina đã liên tiếp thay đổi hệ thống chiến thuật để đối phó với từng đối thủ. Một điểm chung giữa cả hai là việc những cá nhân còn lại trong đội hình xuất phát của họ vẫn duy trì được khối lượng và chất lượng phòng ngự đáng nể của mình trong một cấu trúc không hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, những hệ thống phòng ngự như thế luôn tiềm ẩn rủi ro. Đặc biệt trong một trận đấu mà Kylian Mbappe và các vệ tinh xung quanh ở hành lang cánh trái sẽ trực tiếp đối đầu với Lionel Messi, Rodrigo de Paul ở hành lang cánh phải của Argentina.

Morocco hay ĐT Anh đã cho thấy những phương án tạo ra cơ hội ghi bàn rõ rệt để khai thác điểm yếu của ĐT Pháp ở những trận đấu trước đó.

Ở khu vực sân nhà, Pháp gần như chỉ phòng ngự với hai đường line 4 người, trong thời điểm cả Olivier Giroud và Mbappe không tham gia quá nhiều vào nhiệm vụ phòng ngự. Ý tưởng của Anh hay Morocco là tấn công trực tiếp vào vị trí của Theo Hernandez.

Một cầu thủ chơi rộng biên được sử dụng cùng một cầu thủ có xu hướng tấn công chiều sâu. Hernandez bị thu hút sát ra đường biên dọc, để lộ ra khoảng trống sau lưng. Đó là thời cơ cho cả Anh và Morocco thực hiện những tình huống tấn công vùng cấm địa của mình.

Morocco với nhóm phối hợp Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi và Sofiane Boufal hay ĐT Anh với nhóm phối hợp Bukayo Saka, Jordan Henderson và Harry Kane đều đã tạo ra những tình huống dứt điểm nguy hiểm xuất phát từ hành lang cánh trái của ĐT Pháp.

Đó sẽ là một gợi ý giá trị cho Lionel Messi, Rodrigo de Paul và Nahuel Molina – những người đã cho thấy sự ăn ý cùng nhau qua từng trận đấu của Argentina.

Song, bên cạnh câu chuyện khai thác vào vị trí của Theo Hernandez, thì những cá nhân như De Paul hay Molina sẽ phải rất tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự của mình. Bởi phía trên của họ, Messi cũng hiếm khi di chuyển tích cực khi đội không kiểm soát bóng.

Ông Scaloni có một phương án tương đối khác so với Didier Deschamps ở thời điểm phòng ngự. Argentina luôn cố gắng đẩy cao sức ép một khi họ có thời cơ.

Việc gây áp lực tầm cao của Argentina cho thấy đội bóng này muốn phòng ngự ở khu vực có sự góp mặt của người đội trưởng của mình để có đủ quân số hơn trong trạng thái không có bóng. Messi cùng các đồng đội luôn làm tốt ở những nhịp gây áp lực đầu tiên, nhưng trước Croatia, ở nhiều thời điểm, sự tự tin nơi các tiền vệ trung tâm của đại diện châu Âu đã khiến khối phòng ngự tầm cao của Argentina không còn duy trì được sự chắc chắn.

Những khoảng trống như thế ở hành lang cánh trái nơi Mbappe có mặt có thể sẽ khiến đội bóng của ông Scaloni gặp rắc rối. Ngay cả Ba Lan hay Australia ở những trận đấu trước đó cũng đều có những thời điểm triển khai một cách tuần tự và đưa bóng đến vòng 16m50 trước áp lực của Argentina.

Phòng ngự ở phần sân nhà với chỉ 9 cầu thủ chưa bao giờ là một câu chuyện đơn giản với bất kì đội bóng nào. Pháp tự tin với kĩ năng phòng ngự cá nhân của các cầu thủ, trong khi Argentina muốn che lấp sự thiếu hụt ấy bằng khả năng gây áp lực ở cường độ cao của mình. Song, cả hai vẫn cho thấy những tồn tại đã ít nhiều xảy ra trong hành trình vào đến trận chung kết. Họ không phải là những đội bóng hoàn hảo, nhưng họ lại sở hữu hai cá nhân tấn công hoàn hảo.

Cả hai sẽ có một cuộc đối đầu cực kì thú vị, đặc biệt ở phương án phòng ngự từ hai vị HLV. Liệu ông Deschamps có thêm một lần yêu cầu các học trò của mình phòng ngự một cách cực đoan ở 1/3 sân nhà để chờ đợi cơ hội phản công. Liệu ông Scaloni có sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ để khắc gia tăng quân số cho ý đồ bọc lót ở hành lang cánh.

Cần nhớ rằng, cả Pháp và Argentina – hai đội bóng được đánh giá cao hơn ở hai trận bán kết, đều là những người có quyền kiểm soát bóng ít hơn trước Morocco và Croatia. Họ sẵn sàng nhường lại thế trận cho đối thủ, kiên nhẫn phòng ngự và chờ đợi cơ hội ở những khoảnh khắc chớp nhoáng của mình.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

