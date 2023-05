Giá trị của Smalling

Chris Smalling tiếp tục thể hiện tầm quan trọng của mình khi AS Roma đoạt vé vào chung kết Europa League mùa giải hiện tại.

Chris Smalling là nhân tố quan trọng trong đội hình của AS Roma. Ảnh: Reuters

Dù cựu hậu vệ MU chỉ góp mặt 12 phút trên sân nhưng chính anh là người được HLV Mourinho cảm ơn sau trận bán kết lượt về Europa League. “Nếu không có Smalling trên băng ghế dự bị, có lẽ chúng tôi đã không có được trận hòa này để vào chung kết. Chúng tôi đã mất Spinazzola và sau đó là Celik, nếu không có Smalling vào thời điểm đó, mọi chuyện sẽ rất khó khăn”, Mourinho phát biểu sau khi AS Roma hòa 0-0 trước Bayer Leverkusen vào rạng sáng hôm nay (19/5).

Đội bóng áo bã trầu đoạt vé tới Budapest sau khi vượt qua AS Roma với tổng tỉ số 1-0.

Mourinho nhấn mạnh: “Bove thật phi thường. Anh ấy chơi ở vị trí hậu vệ cánh. Điều tương tự cũng xảy ra với Smalling, người đã cố gắng thi đấu dù vẫn đang dính chấn thương. Những cầu thủ này làm tôi kinh ngạc”.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã không cầm được nước mắt sau khi trọng tài Slavko Vincic nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Đại diện của Serie A đã bị đẩy vào tình thế khó khăn ở hiệp 2 khi Bayer Leverkusen tấn công dồn dập, tung ra 11 cú sút.

Nhờ vào sự cố gắng của các hậu vệ và sự xuất sắc của thủ môn Rui Patricio, AS Roma đã trụ vững trên sân BayArena để hưởng niềm vui khi trận đấu kết thúc.

Smalling xứng đáng được Mourinho ca ngợi khi anh xuất hiện đúng vào thời điểm AS Roma lâm vào tình thế nguy ngập. Trong khoảng thời gian ít ỏi trên sân, Smalling dù không có điều kiện thể lực tốt nhất vẫn chặn 2 cú sút của đối thủ và có chỉ số giải nguy (clearances) là 3, theo thống kê của Sofascore.

Màn trình diễn của Smalling được các trang báo ở Italy đánh giá cao. Dù Smalling vào sân ở phút 78 nhưng Il Romanista, Il Tempo và Il Corriere della Sera vẫn chấm cho anh điểm 7.

Ở tuổi 33, Smalling vẫn là chốt chặn quan trọng ở hàng phòng ngự của AS Roma. Cựu hậu vệ của MU đã ra sân 29 trận cho AS Roma tại Serie A mùa giải hiện tại. Anh đã vắng mặt 6 trận, trong đó có 1 trận vì bị treo giò. Những trận còn lại Smalling ngồi ngoài là sau khi anh dính chấn thương ở trận thắng của AS Roma trước Feyenoord hôm 21/4.

Một thống kê đáng chú ý là trong 6 trận đấu nói trên khi Smalling vắng mặt, đội bóng của Mourinho không giành được thắng lợi nào và chỉ có 1 trận sạch lưới.

Smalling là cầu thủ ra sân nhiều thứ 5 cho AS Roma mùa này với 3.660 phút thi đấu. Nếu không bị chấn thương cản trở, Smalling sẽ thi đấu nhiều hơn.

Cầu thủ người Anh không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phòng ngự mà anh còn có thể ghi bàn khi đội bóng cần. Smalling đã ghi 3 bàn thắng và 1 kiến tạo cho đội bóng áo bã trầu tại giải đấu hàng đầu của Italy mùa này.

Smalling ghi bàn duy nhất giúp AS Roma thắng Cremonese tối thiểu tại Serie A vào tháng 8/2022. Cựu trung vệ MU sau đó ghi bàn ở 2 trận liền giúp đội bóng của Mourinho thắng Inter và Lecce với cùng tỉ số 2-1 vào tháng 10 năm ngoái. Đó là những thống kê rất ấn tượng với Smalling khi anh đã ngoài 30 tuổi.

Cách đây gần 1 tháng, Vocegiallorossa viết về tầm quan trọng của Smalling với AS Roma: “Không có Smalling, AS Roma là một tập thể khác và đặc biệt, hàng thủ không còn vững chắc như trước”. Theo Vocegiallorossa, Ibanez và Kumbulla không thể mang lại sự yên tâm khi thế chỗ Smalling. Vocegiallorossa cũng nhấn mạnh rằng, Smalling là cầu thủ “không thể thay thế” của Mourinho tại AS Roma.

Từng bị chỉ trích và hoài nghi về năng lực trong khoảng thời gian khoác áo MU, Smalling chỉ được thừa nhận tài năng và ca ngợi khi anh chơi bóng cho AS Roma. Giờ thì Mourinho đang hy vọng Smalling có được thể trạng sung mãn khi AS Roma đá chung kết Europa League vào hôm 31/5 trước Sevilla.

