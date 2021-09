Giá trị của không khí biển với sức khỏe

Theo PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh, từ xưa, những người có vấn đề sức khỏe hay bệnh liên quan đến hô hấp thường chọn biển để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh - Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương - đánh giá việc sống gần biển mang đến nhiều lợi ích với sức khỏe thể chất và tinh thần. Đặc biệt, không khí biển rất có lợi đối với hệ hô hấp.

Chất lượng không khí quyết định sức khỏe hô hấp

Trong hệ hô hấp, mũi là cơ quan đầu tiên tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên dễ viêm nhiễm, nhất là khi hít phải không khí chứa chất độc hại. Nhiều nghiên cứu cho thấy không khí nhiễm carbon, sulfua, bụi than... không chỉ ảnh hưởng đến “cửa ngõ” của hệ hô hấp là vùng tai mũi họng, mà còn tác động tiêu cực đến các cơ quan khác trong cơ thể.

Theo PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh, không khí nhiễm chất độc hại có thể khiến mọi người gặp khó chịu ở mắt, gây sưng đường thở, ho kéo dài, viêm nhiễm. Nếu triệu chứng bệnh kéo dài có thể dẫn đến ung thư phổi hoặc các bệnh tim mạch. Đối với người bị hen mạn tính, các chất độc hại trong không khí có thể gây nguy hiểm.

Thống kê của WHO chỉ ra trên thế giới, ô nhiễm không khí khiến 7 triệu người chết mỗi năm. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 60.000 người chết liên quan đến ô nhiễm không khí, trong khi tuổi thọ trung bình có thể giảm 15-20%.

Ô nhiễm không khí là nguyên nhân chủ yếu gây ra các bệnh hô hấp.

Trong giai đoạn đại dịch, Phó giáo sư Cảnh khuyến nghị người dân nên duy trì các thói quen để bảo vệ sức khỏe nói chung, hệ hô hấp nói riêng. Đơn cử, đeo khẩu trang góp phần giảm lượng bụi cũng như virus, vi khuẩn hít phải. Rửa mũi bằng nước muối thường xuyên giúp đường thở thông thoáng cũng như duy trì độ ẩm. Thói quen này giúp giảm hiện tượng như chảy máu mũi, khô đường hô hấp hay ngạt mũi.

Ngoài ra, bác sĩ cũng nhấn mạnh người bệnh nên đi thăm khám khi gặp vấn đề về đường hô hấp thay vì tự dùng thuốc. Lựa chọn môi trường sống trong lành cũng là một giải pháp để bảo vệ sức khỏe hô hấp cho bản thân và gia đình.

Hệ hô hấp khỏe mạnh hơn khi sống gần biển

Trong vài năm gần đây, nhiều gia đình chọn mua “ngôi nhà thứ hai” (second home) gần biển để tận hưởng không gian sống trong lành, gần gũi thiên nhiên. Có thể nói, đây là một xu hướng hay, vì tận dụng được những lợi ích từ không khí biển.

Sống cạnh biển là một trong những giải pháp để bảo vệ sức khỏe hô hấp cho bản thân và gia đình.

Tại thành thị, mây bụi chiếm phần lớn trong khi ozone - tác nhân tự nhiên giúp làm sạch không khí - giảm mạnh. Nhiều nơi không đủ ánh mặt trời vào mùa đông hoặc chỉ có ánh sáng độc hại, gây ra các bệnh da liễu, ung thư da. Hạn chế ánh sáng mặt trời còn là nguyên nhân của hiện tượng thiếu vitamin D, bệnh trầm cảm.

Trong khi đó, biển có nhiều ánh nắng và an toàn với da nhờ ozone đủ. Không khí biển sạch, rất có lợi cho hệ hô hấp. Theo Phó giáo sư Cảnh, nồng độ CO2, SO2, khí đốt độc hại từ nhà máy và bụi mịn trong thành phố rất cao, ảnh hưởng tiêu cực đến đường hô hấp. Còn tại các bờ biển, do ít xe cộ, nhà cao tầng nên nồng độ CO2 và bụi mịn thấp. Thêm vào đó, bụi bẩn sẽ thường bị phân tán ra biển và trả lại bầu không khí sạch.

“Từ xa xưa, những người có vấn đề sức khỏe hay hô hấp thường được đưa ra biển tĩnh dưỡng. Không khí mang theo những hạt nước biển nhỏ li ti chứa nhiều khoáng chất như magie, i-ốt..., giúp giảm đờm, dịch phổi, giảm phù nề của xoang”, Phó giáo sư Cảnh nhận định.

Một nghiên cứu của Australia cho thấy những người bị xơ phổi khi được hít nước muối trong vòng 48 tuần giảm viêm tốt hơn so với các trường hợp khác. Bên cạnh đó, âm thanh ở biển được xếp vào loại âm thanh trắng, giúp tăng sự tập trung, giải tỏa tinh thần, hỗ trợ giấc ngủ sâu.

Không khí biển tại Phan Thiết và Hồ Tràm trong lành, phù hợp để nghỉ dưỡng.

Xét trên khía cạnh tinh thần, hô hấp tốt là nền tảng sức khỏe, giúp các thành viên trong gia đình sống hạnh phúc hơn. Dữ liệu điều tra dân số ở Anh được công bố trên tạp chí Health Place cho thấy những người sống ven biển cho biết họ có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn những người không sống cạnh biển.

Một không gian yên tĩnh và riêng tư, tránh xa thành phố khói bụi, có không khí trong lành để nghỉ ngơi cùng các thành viên trong gia đình hay an hưởng tuổi già là lý do nhiều người chọn second home cạnh biển. Các vùng biển gần TP.HCM như Phan Thiết (Bình Thuận), Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) rất phù hợp cho những người muốn sở hữu ngôi nhà nghỉ dưỡng.

Second home cạnh biển với không gian sống tiện nghi là lựa chọn của nhiều người. Ảnh phối cảnh.

Đặc biệt, các khu second home ven biển tại Phan Thiết, Hồ Tràm thường nằm trong tổ hợp đa tiện ích, giúp cư dân và du khách được trải nghiệm đa dạng các hoạt động du lịch, thể thao, giải trí... ngay tại ngôi nhà của mình.