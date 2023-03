Gia tộc vua sòng bạc Hà Hồng Sân đánh mất vị thế

Sau khi Hà Hồng Sân qua đời, khối tài sản khổng lồ của ông được chia đều cho vợ con. Năm nay, có ít thành viên thuộc nhà họ Hà vào top tỷ phú Hong Kong.

Lương An Kỳ bên con trai Hà Du Quân và con dâu Hề Mộng Dao. Ảnh: Sina.

Ngày 2/3, HK01 đưa tin về danh sách 50 người giàu có nhất Hong Kong 2023. Đáng chú ý, gia tộc cố tỷ phú Hà Hồng Sân giảm sâu thứ hạng, không có ai nằm trong top 10.

Theo HK01, năm nay, gia tộc sòng bạc Macau có 3 thành viên vào danh sách tỷ phú Hong Kong. Hà Siêu Quỳnh, đứng thứ 22, với khối tài sản 3,8 tỷ USD .

Hà Siêu Quỳnh là con gái của tỷ phú Hà Hồng Sân với người vợ thứ hai Lam Quỳnh Anh. Thời trẻ, bà từng đến đài TVB học tập và có một thời gian ngắn làm ca sĩ kiêm diễn viên.

Hà Siêu Quỳnh hiện là chủ tịch của MGM China và giám đốc điều hành của Sind Group. Trong số 17 người con của "trùm sòng bạc", Hà Siêu Quỳnh là người ưu tú nhất và được mệnh danh là "Hoàng hậu sòng bạc", "Nữ tỷ phú số một Hong Kong". Sau khi Hà Hồng Sân qua đời, cô sở hữu hơn 269 triệu USD trong khối tài sản của cha, trở thành chủ gia tộc.

Hà Siêu Quỳnh, Hà Du Long và Lương An Kỳ (từ trái sang phải) là những người đang nắm giữ khối tài sản lớn nhất trong gia tộc họ Hà. Ảnh: Sina, HK01.

Em trai Hà Siêu Quỳnh là Hà Du Long xếp thứ 46. Anh sở hữu khối tài sản 1,4 tỷ USD . Hoạt động kinh doanh của Hà Du Long không dính dáng đến gia tộc họ Hà. Theo "lệnh" từ Hà Hồng Sân, không ai trong gia đình được phép nhúng tay vào việc làm ăn ở các tập đoàn do Hà Du Long làm chủ.

Bà Lương An Kỳ - vợ 4 của Hà Hồng Sân, nắm trong tay 2,7 tỷ USD tài sản, xếp thứ 32 trong danh sách. Lương An Kỳ được đánh giá giỏi giang, và có một đế chế kinh doanh bất động sản, khách sạn riêng. Do tuổi tác đã cao, bà đang dần chuyển quyền quản lý công việc cho các con để lui về hậu trường nghỉ ngơi.

Họ Hà là gia tộc quyền lực, giàu có bậc nhất Hong Kong. Người đứng đầu là Hà Hồng Sân, được mệnh danh là "ông trùm sòng bạc", "vua sòng bài Macau". Hà Hồng Sân kinh doanh trong các lĩnh vực giải trí, du lịch, vận tải, bất động sản, ngân hàng, là người có tiếng nói trong giới giải trí. Ông qua đời vào năm 2020.

Vị tỷ phú họ Hà có 4 người vợ gồm Lương Uyển Hoa, Lam Quỳnh Anh, Trần Uyển Trân và Lương An Kỳ. Các bà sinh cho Hà Hồng Sân 17 người con. Hiện nay, vợ cả Lương Uyển Hoa, con trai bà - Hà Du Quang và vợ 2 Lam Quỳnh Anh đều đã mất

Các cậu ấm cô chiêu nhà Hà Hồng Sân cũng rất nổi tiếng trong giới giải trí. Trong đó Hà Du Quân cưới siêu mẫu Victoria's Secret Hề Mộng Dao. Hà Siêu Liên đang chuẩn bị cho hôn lễ với nam diễn viên Đậu Kiêu vào tháng 4. Hà Quân Hưởng lại hẹn hò với hàng loạt người đẹp trong showbiz.

Theo HK01, theo báo cáo tài chính mới nhất, Lý Gia Thành vẫn là tỷ phú giàu nhất Hong Kong. Ông chễm chệ ở ngôi vương với khối tài sản 39 tỷ USD . Theo sau Lý Gia Thành là Lý Triệu Cơ. Ông sở hữu số tài sản 30,3 tỷ USD .