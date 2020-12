Gia tộc giàu nhất Singapore nội chiến vì khoản đầu tư ở Trung Quốc

Trong nhiều thập kỷ, gia tộc Kwek xây dựng Hong Leong Group thành một trong những tập đoàn lớn và giàu ảnh hưởng nhất thế giới. Nhưng những rạn nứt nội bộ đã xuất hiện.

Theo Bloomberg, sự đoàn kết gia tộc Kwek bất ngờ tan vỡ hồi tháng 10 khi Kwek Leng Peck - doanh nhân thế hệ thứ hai của gia đình - rời khỏi Hội đồng quản trị City Development Ltd. Đây là công ty bất động sản của Hong Leong Group. Các nguồn tin cho biết ông Kwek Leng Peck phản đối việc City Development Ltd đầu tư vào Sincere Property Group, một doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc.

Gia tộc Kwek sở hữu 49% cổ phần City Development Ltd. Người đứng đầu công ty này là CEO Sherman Kwek. Đây là cháu của ông Kwek Leng Peck và con trai của Chủ tịch Hong Leong Group Kwek Leng Beng. City Development Ltd là công ty con quan trọng của Hong Leong Group kể từ đầu thập niên 1970. Công ty này mở rộng kinh doanh tại Trung Quốc từ 10 năm trước.

Tháng 5/2019, City Development Ltd quyết định chi 821 triệu USD để mua 24% cổ phần Sincere Property Group. Đây là công ty phát triển bất động sản thương mại, mặt bằng bán lẻ và văn phòng ở Trung Quốc. CEO Sherman Kwek mô tả đây là cơ hội để City Development Ltd mở rộng kinh doanh tại Trung Quốc.

Các nhân vật cốt cán của nhà họ Kwek điều hành City Development Ltd. Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, thỏa thuận này không được hoàn tất. Gần một năm sau, City Development Ltd đàm phán về các điều khoản mới và muốn mua thêm 9% cổ phần công ty Trung Quốc. Hồi tháng 4, nhà phân tích Krishna Guha của Jefferies Financial Group Inc đánh giá "City Development Ltd vứt tiền vào một địa chỉ xấu".

Đến nay, City Development Ltd đã đầu tư tới 1,4 tỷ USD vào Sincere Property, vượt xa con số ban đầu. Công ty Trung Quốc đang cố bán nhà nhanh sau đợt sụt giảm doanh thu vừa qua. Nhà phân tích Kristy Hung của Bloomberg Intelligence nhận định có thể City Development Ltd sẽ phải đổ thêm tiền cho công ty Trung Quốc.

Đây chính là lý do khiến ông Kwek Leng Peck quyết định ra đi. Ông nói "có những bất đồng không thể giải quyết về quan điểm" với ban lãnh đạo City Development Ltd. Ông nhắc đến việc Sincere Property đang gặp khó khăn do mảng kinh doanh khách sạn của công ty lao dốc vì dịch Covid-19.

"Tôi hoàn toàn bất ngờ về quyết định của ông Kwek Leng Peck. Gia tộc Kwek rất nổi tiếng ở Singapore và châu Á. Thế hệ mới của gia tộc Kwek đã điều hành Hong Leong Group trong một thời gian, và bất đồng là điều đáng tiếc", Bloomberg dẫn lời ông Yap Chee Wee - CEO Fleur Capital, một công ty quản lý tài sản ở Singapore - nhận định.

Chủ tịch Hong Leong Group Kwek Leng Beng. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg Billionaires Index, gia tộc Kwek sở hữu khối tài sản 16,5 tỷ USD , giảm 1,8 tỷ USD so với năm 2019. Theo Forbes, có hơn 15 thành viên trong gia đình Kwek đồng kiểm soát tập đoàn Hong Leong. Hiện, đế chế Hong Leong Group có 30.000 nhân viên.

Ông Kwek Leng Peck có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, gia nhập hội đồng quản trị của CDL vào năm 1987. Ông giữ chức chủ tịch điều hành Hong Leong Asia từ tháng 4/2017, đồng thời là giám đốc một số công ty thuộc Hong Leong Group như ngân hàng Hong Leong Finance.

Phó giáo sư Mak Yuen Teen thuộc Đại học Quốc gia Singapore nhận định các gia tộc kinh doanh khó tránh khỏi bất hòa khi ngày càng nhiều thành viên gia đình tham gia điều hành doanh nghiệp. "Mặt khác, các vấn đề kinh tế bùng lên từ cuộc khủng hoảng Covid-19 sẽ càng làm những bất đồng này tồi tệ hơn", ông nói.