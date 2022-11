Gia tộc bóng đá số một Hà Thành

Được thi đấu với đội bóng của nhà cụ Thìn A là niềm vinh dự tột cùng cho các cầu thủ bóng đá tại Hà Nội và khắp Việt Nam.

Ở Hà Nội có một đội bóng gia đình. Lãnh đội kiêm chỉ đạo viên là danh thủ Thìn A. Thành viên là các danh thủ Cao Dũng, Thế Anh, Cao Cường, Cao Vinh, Cao Hiển, Quốc Nghị và gần hai chục con cháu, trong đó có nhiều cầu thủ được đào tạo bài bản ở lò đào tạo Thể Công.

Có nằm mơ, hẳn nhiều cầu thủ không dám nghĩ trong đời, mình có dịp "so giày" với 2 tượng đài bóng đá lớn Thế Anh (Ba Đẻn), Cao Cường và các danh thủ con cháu cụ Thìn A.

Cụ Thìn A tức Nguyễn Văn Thìn, tên cúng cơm là Nguyễn Văn Ty, sinh tháng 12 năm 1916. Từ thời thuộc Pháp, lúc mới hơn 16 tuổi, cụ đã đầu quân cho đội bóng Cotonkin Hà Nội, đội Nội Châu rồi tham gia đội tuyển bóng đá Bắc Kỳ, đội tuyển Đông Dương cùng những danh thủ bóng đá Việt Nam như Trương Tấn Nghĩa, Thọ A, Kami, Thọ “ve”, Tý Bồ, Ứng, Khê, Nghĩa, Luyến, Thưởng…

Đội tuyển Đông Dương thuở ấy “làm mưa làm gió” vùng Đông Nam Á và khu vực Nam Á. Nam Dương (Indonesia), Miến Điện, Thái Lan… và nhất là tại Hong Kong, Trung Quốc, cha con “Vua bóng đá” Lý Huệ Đường cũng phải quy phục những cầu thủ đến từ Đông Dương. Năm 1945, tạm gác việc đá bóng và năm 1946 cụ Thìn A tản cư ra vùng tự do, tham gia một đơn vị công binh thuộc Bộ Quốc phòng.

Cụ Thìn A có mười một người con, sau còn chín người trưởng thành gồm năm nam và bốn nữ nên cụ phải về Hà Nội phụ giúp vợ chăm con và tham gia đá bóng cho các đội ở nội thành. Khi Tòa thị chính Hà Nội thành lập đội Cảnh binh, cụ lại đầu quân cùng lứa với các ông Nghĩa, A Loóc, Bùi Nghẽn, Lưu Đình Tòng, Nguyễn Huy Luyến, Nguyễn Thưởng, Bùi Hợi, Vũ Hợi, Tuất, Phú Tí…

Năm 1954, cụ tham gia đội Hoàng Diệu và năm 1956 cụ Thìn A lại là lứa cầu thủ đầu tiên của đội bóng Công an Hà Nội. Đây là thế hệ Vàng của bóng đá Công an Hà Nội và bóng đá thủ đô. Cụ Thìn A tham gia đội tuyển bóng đá của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay khi mới thành lập năm 1960. Ngày 7/3/2014, toàn bộ người làm bóng đá Việt Nam đang có mặt tại Hà Nội và đông đảo người hâm mộ bóng đá đã đến Nhà tang lễ thành kính tiễn đưa cụ Nguyễn Văn Thìn A về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cụ Nguyễn Văn Thìn A và các con: Thế Anh (bên trái) và Cao Cường (bên phải).

Hổ Phụ Sinh Hổ Tử

Con trai trưởng của cụ Thìn A tên là Hùng chẳng may mất sớm. Con thứ hai là Dũng tuy đá rất khéo (có lẽ khéo nhất nhà) nhưng bị tật ở tay, không thể thi đấu chuyên nghiệp. Con thứ ba sinh năm 1950 tên là Công được cụ Thìn A đổi tên là Thế Anh nhằm hy vọng người con thứ ba sẽ thay anh, nối nghiệp sân cỏ.

Sát nhà cụ là sân vận động Long Biên. Hồi ấy có cầu thủ người gốc Argentina đá cho đội Địa chất được gọi là Ba Đen. Cầu thủ này đá rất hay và Thế Anh con cụ Thìn A cũng đá rất khéo nên được giới cầu thủ gọi chệch là Ba Đẻn, dù cầu thủ nhỏ con này rất trắng trẻo.

Cũng vì thuộc diện “thấp bé nhẹ cân” nên khi trốn bố xin vào các đội bóng, anh Ba Đẻn bị loại ngay từ “vòng gửi xe”. Không cần xem giò cẳng, người tuyển dụng thấy anh chàng cò hương, mãi sau này ăn tập mới cao 1,65 m chứ lúc đó chỉ cao 1,58 m, nặng gần năm chục ký và có cặp chân vòng kiềng đến mức bất thường đã lắc đầu quầy quậy.

Cũng may ông Ngô Xuân Quýnh, cựu cầu thủ và là Chính trị viên đội Thể Công lúc ấy đã đứng ra bảo lãnh cho Thế Anh. “Ông đồ Nghệ” (Ngô Xuân Quýnh) có cặp mắt xanh đã nhìn ra tố chất bẩm sinh của Thế Anh và niềm tin sắt đá rằng ông Thìn A là hổ phụ, ắt hẳn Thế Anh sẽ là hổ tử.

Trong đoàn 25 vận động viên trẻ của Thể Công sang tập huấn bên Triều Tiên tháng 11 năm 1967, có Thế Anh cùng với Nguyễn Trọng Giáp, Phan Văn Mỵ, Vũ Mạnh Hải, Nguyễn Duy Phú, Nguyễn Văn Nhật, Vương Tiến Dũng, Hoàng Gia, Vũ Đình Bội, Bùi Xuân Thêu, Nguyễn Viết Cầu, Bùi Ngọc Chi, Trần Quốc Nghị, Lê Quang Minh, Trần Ngọc Hùng, Nguyễn Đức Minh…

Trọn một năm đào tạo ở Triều Tiên đã rèn luyện cho lứa cầu thủ trẻ Thể Công một tư duy mới trong bóng đá, và sức bền, kỹ thuật cũng được nâng lên rõ rệt. Đội tuyển Triều Tiên khi đó đã từng vào đến vòng Tứ kết Giải vô địch Thế giới. Khi huấn luyện cho các cầu thủ trẻ Thể Công, các chuyên gia Triều Tiên trận nào cũng buộc các cầu thủ chạy đủ 120 phút cho một trận đấu. Lối rèn luyện thể lực hà khắc như vậy đã khiến lứa cầu thủ này có nền tảng thể lực sung mãn. Kết thúc chuyến tập huấn, các cầu thủ trẻ đã sớm được đôn lên đội 1, đảm bảo thay thế vị trí các đàn anh đã lớn tuổi của Thể Công.

Ngay trong trận ra mắt người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong trận Thể Công đá với Đội tuyển Cuba trên sân Hàng Đẫy năm 1970, khán giả Việt Nam đã ngạc nhiên khi thấy một cầu thủ nhỏ con mà bứt tốc với tốc độ đáng kinh ngạc. Ngạc nhiên hơn nữa ở động tác dừng bóng đột ngột của cầu thủ này.

Đang chạy với tốc độ cao, Thế Anh như “phanh gấp” khiến hậu vệ đội bạn lỡ trớn, thậm chí ngã lăn quay, rồi ung dung dắt bóng về phía trung lộ để ghi bàn hoặc phối hợp với đồng đội. Lối đá huyền ảo của Thế Anh (Ba Đẻn) đã làm đắm say bao người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Con thứ tư của cụ Thìn A là Nguyễn Cao Cường lại khác. Sinh năm 1954, cao 1,73 m - chiều cao lý tưởng của cầu thủ thời bấy giờ khiến các đội bóng Hà Nội tìm mọi cách kéo Cao Cường về với đội. Đội Thể Công nhanh chân, tuyển dụng Cao Cường năm 1970, khi đó anh mới 16 tuổi. Sau 3 năm, Cao Cường đã được lên đội 1 và cùng đội thi đấu tại Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Đức, Hungary. Năm 1982, Cao Cường tham gia tuyển Thanh niên Việt Nam, thi đấu tại Liên Xô và Hungary.

Có kỹ thuật, có tư duy, có sức tì đè càn lướt, Cao Cường là mẫu tiền đạo hiện đại. Anh đã được báo Lao Động bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam 20 năm (1975-1995).

Giải nghệ, Cao Cường làm huấn luyện viên và là Phó Giám đốc CLB Thể Công đến khi nghỉ hưu năm 2009.

FC Hà Nội đang là đội mạnh của Việt Nam. Vị trí số một Việt Nam nhiều năm liền của FC Hà Nội có sự đóng góp của Cao Cường khi ông là Giám đốc Phát triển chiến lược thể thao của Câu lạc bộ Hà Nội T&T.

Con cụ Thìn A còn có hai cầu thủ chuyên nghiệp là Cao Vinh đá ở Đường sắt Việt Nam và Cao Hiển đá ở Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Con rể cụ Thìn cũng là một thủ môn nổi tiếng trong làng bóng Hà thành - ông Trần Quốc Nghị.