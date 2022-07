Giá thuê villa quanh Hà Nội tăng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đại diện một số đơn vị kinh doanh loại hình villa, homestay dự đoán nhu cầu nghỉ dưỡng gần Hà Nội sẽ tăng sau kỳ thi. Điều này khiến mức giá ít nhiều sẽ thay đổi.

Sau 9/7, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia sẽ kết thúc và là lúc để các sĩ tử nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Các homestay, villa quanh Hà Nội hứa hẹn là điểm đến hàng đầu với ưu điểm tiết kiệm chi phí, tiện di chuyển và phù hợp với những nhóm bạn.

Tăng giá nhưng không nhiều

Hiện tại, giá thuê cuối tuần cho một căn villa quanh Hà Nội thường rơi vào khoảng 7-10 triệu đồng/đêm. Với những căn cao cấp, rộng và đẹp hơn, con số này có thể lên tới 15-20 triệu đồng/đêm. Dù vậy, khách thuê villa thường đi đoàn đông, khoảng 15-20 người nên số tiền khi chia đầu người cũng không quá lớn.

Mức giá này có thể coi như đã chạm đỉnh của dịch vụ thuê villa, homestay quanh khu vực Hà Nội. Trong thời gian tới, khi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia kết thúc, nhu cầu có thể cao hơn bởi các sĩ tử muốn tìm nơi để xả stress.

Giá villa, homestay quanh Hà Nội có thể tăng sau kỳ thi nhưng khả năng cao là không nhiều. Ảnh: A-Tam Đảo.

Chia sẻ với Zing, Lê Thị Thu Thuỷ (An An), CEO An Booking Villa, dự đoán lượng đặt villa, homestay có thể tăng đột biến sau 9/7. Tuy nhiên, bà Thủy cho biết mức giá hiện tại vẫn khá ổn định do đang áp dụng vào mùa cao điểm. Việc giá bị tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn khá khó.

"Nếu nhu cầu tăng đột biến dẫn đến việc cháy phòng, chuyện tăng giá có thể xảy ra. Do lượng tìm villa, homestay tăng mạnh, đôi khi, bạn phải thông qua nhiều nhân viên bán hàng mới tìm được căn trống. Mức giá vì thế cũng đội lên nhưng sẽ không tăng mạnh", bà Thủy nói.

Ngoài ra, một số đơn vị cũng đã "ôm" sẵn các quỹ villa. Tùy tình hình nhu cầu của khách, họ có thể tăng giá thêm. Nhưng nhìn chung, đa số đơn vị chuyên đặt villa, homestay quanh Hà Nội nhận xét mức giá vẫn sẽ hợp lý với túi tiền của du khách.

Hiện tại, theo khảo sát của Zing, một số nhóm bạn trẻ đã đặt trước villa, homestay để đi luôn sau khi kết thúc kỳ thi. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa quá lớn.

Bà Thủy nói thêm: "Sau 9/7, tôi nghĩ mọi thứ sẽ khác. Các bạn trẻ không đặt villa, homestay sớm sẽ khó kiếm căn ưng ý trong ngày cuối tuần".

Dịch vụ ổn định

Chia sẻ về công việc đặt phòng villa, homestay quanh khu vực Hà Nội, đại diện nhiều đơn vị chia sẻ đây là dịch vụ có tính ổn định cao.

Bà Hoàng Tuyết, Giám đốc Top One Travel, nhận định nhu cầu du lịch của người Việt đang dần trở thành nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. Tuy nhiên, vấn đề thời gian và kinh tế khiến không phải ai cũng có cơ hội được đi xa, nghỉ dài ngày.

"Lựa chọn các homestay, villa là cách tối ưu cho nhu cầu du lịch và các vấn đề khác của họ. Loại hình này tiết kiệm thời gian, vẫn có trải nghiệm nghỉ dưỡng vui vẻ và thoát được khỏi cái ồn ào của thủ đô", bà Tuyết cho biết.

Trong khi đó, nhiều đơn vị khác cũng xác nhận lượng khách ổn định từ tháng 6 tới nay. Khách tăng kể cả trong ngày thường và khu vực được chú ý nhất vẫn tập trung vào Sóc Sơn, Ba Vì.

Mô hình thuê villa, homestay phát triển ổn định và ngày càng nhiều điểm lưu trú đẹp xuất hiện. Ảnh: Moon Villa.

Đại diện An Booking Villa chia sẻ họ nhận được khoảng 50 đoàn check-in mỗi tuần, tăng mạnh so với tháng 5 - thời điểm kỳ nghỉ hè mới bắt đầu. Qua đầu tháng 7, mức tăng còn ổn định hơn trước.

"Sau gần 4 năm làm mảng booking villa quanh Hà Nội, tôi thấy thị trường này khá ổn định, kể cả trong thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19", bà Thủy chia sẻ quan điểm.

Theo bà Thủy, có 2 lý do khiến thị trường đặt villa, homestay Hà Nội gần như luôn ổn định. Thứ nhất, nhu cầu nghỉ dưỡng của người dân Hà Nội tăng cao. Các địa điểm này lại gần, chỉ tốn 30 phút đến một giờ chạy xe. Ngoài ra, các chủ đầu tư cũng nhìn thấy tiềm năng của thị trường này nên số lượng villa đẹp xuất hiện ngày một nhiều.