Giá thép quay đầu giảm gần 1 triệu đồng/tấn

Sau đà tăng liên tiếp từ đầu năm đến nay, giá thép trong nước đồng loạt hạ nhiệt 300.000-920.000 đồng/tấn.

Mới đây, nhiều công ty thép thông báo điều chỉnh giá bán. Theo đó, Công ty cổ phần Sản xuất thép Việt Đức, Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên, thép Kyoei... thông báo điều chỉnh giá bán trên phạm vi toàn quốc đối với sản phẩm thép cuộn xây dựng và thép cây từ 300.000 đồng/tấn (chưa bao gồm VAT).

Tại miền Bắc, thương hiệu thép Việt Đức điều chỉnh giảm 310.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và giảm 300.000 đồng/tấn đối với thép thanh vằn D10 CB300. Mức giá của hai sản phẩm này hiện lần lượt là 18,57 triệu đồng/tấn và 18,88 triệu đồng/tấn.

Tại miền Trung, Việt Đức giảm 910.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và giảm 920.000 đồng/tấn đối với thép thanh vằn D10 CB300. Mức giá mới lần lượt là 18,88 triệu đồng/tấn và 19,18 triệu đồng/tấn. Đây là doanh nghiệp có mức giảm giá thép mạnh nhất.

Tương tự, giá thép Hòa Phát loại CB240 giảm 300.000 đồng/tấn, xuống còn 18,63 triệu đồng/tấn (chưa bao gồm VAT); Loại thép cuộn D10 CB300 cũng giảm 310.000 đồng/tấn, xuống còn 18,74 triệu đồng/tấn.

GIÁ THÉP HÒA PHÁT TẠI MIỀN BẮC TRONG 5 THÁNG QUA

Nhãn 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 16/5 D10 CB300 triệu đồng/tấn 16.41 16.82 17.12 19.04 19.04 18.74 CB240

16.41 16.72 17.02 18.94 18.94 18.63

Thép Việt Ý cũng thông báo giảm 310.000 đồng/tấn đối với cả hai sản phẩm. Hiện giá thép cuộn CB240 của thương hiệu này ở mức 18,58 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 là 18,68 triệu đồng/tấn.

Ngày 16/5, giá thép trên Sàn giao dịch Thượng Hải ở mức 4.605 nhân dân tệ/tấn, tương đương 15,6 triệu đồng/tấn. Nguyên nhân giảm giá mặt hàng này là do giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép đã giảm đáng kể.

Số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho thấy hiện giá các nguyên liệu đầu vào đồng loạt giảm so với tháng 3. Cụ thể, giá quặng sắt ngày 8/4 giao dịch ở mức 155 USD /tấn CFR cảng Thiên Tân, Trung Quốc, giảm khoảng 1,5 USD /tấn so với thời điểm đầu tháng 3.

Theo đó, mức giá này giảm khoảng 55- 57 USD /tấn so với mức giá cao nhất được ghi nhận hồi đầu tháng 5/2021 (tương đương 210- 212 USD /tấn).

Giá nguyên liệu than mỡ luyện cốc được ghi nhận giảm mạnh. Giá than mỡ luyện cốc xuất khẩu tại cảng Australia ngày 8/4 giao dịch ở mức 359,5 USD /tấn FOB, giảm mạnh so với đầu tháng 3.

Theo báo cáo của Hiệp hội thép Việt Nam, sản xuất thép thành phẩm 4 tháng đầu năm đạt 11,43 triệu tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2021. Bán hàng thép thành phẩm đạt 10,55 triệu tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu đạt 2,45 triệu tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.