Gia thế của chủ mới Miss Universe Indonesia

Tờ CNBC Indonesia cho biết người đẹp sinh năm 1991 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Poppy Capella là cháu gái của danh ca Inul Daratista. Capella theo đuổi dòng nhạc R&B, từng phát hành nhiều MV, có thể kể đến như Tatitut (2018), And I’m Going Down (2021). Ngoài vai trò ca sĩ, cô còn thử sức với công việc kinh doanh. Capella sáng lập và điều hành PT Capella Swastika Karya - công ty hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp.