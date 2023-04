Gia thế của chồng Á hậu Hong Kong Trần Nhã Tư

Chồng Trần Nhã Tư là cháu trai của "Vua đường châu Á" Quách Hạc Niên. Để cuộc sống riêng tư không bị soi mói, nữ nghệ sĩ giữ kín xuất thân của bạn đời.

Ngày 22/4, HK01 đưa tin về xuất thân danh giá của DJ Quách Mạnh Tuấn, chồng Á hậu Trần Nhã Tư. Theo trang tin, gia cảnh của Quách Mạnh Tuấn không phải giàu có bình thường mà thuộc hàng con cháu nhà trâm anh thế phiệt ở Malaysia.

Quách Mạnh Tuấn là cháu trai của tỷ phú Quách Hạc Niên - người được mệnh danh "Vua đường châu Á". Năm 2023, Quách Hạc Niên đứng thứ 146 trong danh sách Tỷ phú toàn cầu của Forbes với tài sản 11,8 tỷ USD .

Hình ảnh hiếm hoi của chồng Trần Nhã Tư. Ảnh: HK01.

Là cháu trai của thương nhân giàu nhất Malaysia nhưng Quách Mạnh Tuấn rất kín tiếng. Anh không kế thừa sản nghiệp của ông mà tự tạo dựng sự nghiệp riêng. Nam DJ tốt nghiệp Đại học Stanford, hiện làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, bất động sản. Ngoài ra, anh còn tham gia showbiz với vai trò DJ, nhà sản xuất âm nhạc.

Trần Nhã Tư và Quách Mạnh Tuấn kết hôn năm 2021. Thời điểm đó, á hậu Hong Kong giấu kín gia thế của chồng. Cô cho biết bản thân lập gia đình với người đàn ông bình thường và từ chối tiết lộ hình ảnh chồng. Sau khi trở thành dâu nhà hào môn, Trần Nhã Tư rút khỏi showbiz. Cô cùng chồng sang Singapore định cư. Trần Nhã Tư hiện làm huấn luyện viên yoga.

Trần Nhã Tư sống kín đáo sau khi làm dâu nhà hào môn. Ảnh: On.

Trần Nhã Tư sinh năm 1989, giành giải Á hậu 2 tại Hoa hậu Hong Kong năm 2016. Sau đó, cô trở thành diễn viên, MC dưới sự quản lý của TVB. Sao nữ từng diễn xuất trong các phim Heartstorm 3, There is a Big Thousand in Hollywood.