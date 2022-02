Giá taxi tăng gấp đôi, khách ở sân bay Tân Sơn Nhất vẫn khó bắt xe

Chấp nhận trả giá cước cao gấp đôi song nhiều hành khách ở Tân Sơn Nhất mất hơn 30 phút vẫn không thể bắt được xe.

Tối 5/2 (mùng 5 Tết), khu vực đón taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người chờ xe. Hàng chục hành khách cùng có cảm giác mệt mỏi vì phải xếp hàng chen chúc và mất nhiều thời gian đón xe. Trong khi đó, giá cước được hãng báo với khách hàng đắt gấp 2-3 lần ngày thường.

Ngay cả khi chấp nhận trả giá cao, nhiều hành khách vẫn không thể đặt được taxi trong khu vực sân bay.

Sảnh đón taxi truyền thống tại tầng trệt sân bay Tân Sơn Nhất tối 5/2. Ảnh: Thư Trần.

Do làn đón taxi truyền thống ở tầng trệt quá tải, chị Huỳnh Ngọc Vy (bắt xe từ sân bay về quận 8) cho biết đã chuyển lên lầu để bắt xe công nghệ. Thế nhưng, đứng hơn 30 phút, chị vẫn chưa thể gọi xe vì ứng dụng liên tục thông báo bận.

Sau gần một giờ, chị quyết định trở lại tầng trệt gọi taxi khác. "So với lần trước Tết, giá cước đã tăng gấp đôi, từ 160.000 đồng lên 300.000 đồng, dù vậy vẫn rất khó gọi được chuyến", chị Vy nói.

Chị Vy chờ thang máy quay lại tầng trệt để đón taxi sau gần một giờ không đặt được xe công nghệ. Ảnh: Thư Trần.

Chị Trần Thị Quỳnh Nga bắt xe từ sân bay về quận Tân Phú với giá 233.000 đồng. Tuy nhiên, chuyến đi của chị này lại liên tục bị hủy vì tài xế không nhận cuốc.

Đáp chuyến bay Quy Nhơn - TP.HCM vào chiều muộn, anh Nguyễn Quang Vinh cũng mất hơn 30 phút mới đặt được xe về quận 1 với giá 230.000 đồng.

"Giá chuyến tăng rất cao so với bình thường dù đã áp dụng mã khuyến mãi. Ứng dụng có thông báo là cước phí tăng do nhu cầu đi lại cao. Do đón xe khó khăn quá nên dù có đắt hơn cũng đành chấp nhận", anh Vinh chia sẻ.

Khu vực đón taxi công nghệ ở tầng 3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thư Trần.

Để tránh đông đúc và tiết kiệm chi phí, một số hành khách đã kéo vali ra đường Trường Sơn đón xe công nghệ

Chị Phạm Hoàng Giang cho biết nếu bắt taxi trong sân bay về Gò Vấp phải mất 350.000 đồng, trong khi đó, giá đặt trên ứng dụng ngoài đường Trường Sơn là 160.000 đồng.

Đại diện hãng xe Mai Linh cho biết do nhu cầu khách tăng cao dịp trong và sau Tết Nguyên đán, đơn vị đã huy động 100% nhân lực và lượng xe. Hành khách có thể gọi xe tại sân bay qua tổng đài hoặc qua ứng dụng.

Theo lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Nam, tính đến mùng 5 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 66.500 hành khách. Lưu lượng khách tăng đột biến so với Tết 2021. Việc tài xế taxi nghỉ nhiều do dịch kéo dài thời gian qua khiến các hãng thiếu lái xe trầm trọng.