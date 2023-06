Gia tăng cuộc gọi 'yêu cầu nộp phạt', Công an Hà Tĩnh ra cảnh báo

Một số đối tượng tự nhận mình là cán bộ Công an, gọi điện cho người dân báo về việc vi phạm pháp luật, yêu cầu nộp phạt. Thông tin sau đó được trình báo đến cơ quan Công an xử lý.

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), nhiều người dân bất ngờ nhận được các cuộc điện thoại từ những số lạ gọi đến. Đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ Công an huyện Nghi Xuân hoặc Công an tỉnh Hà Tĩnh, thông báo thông tin cá nhân của người dân đang có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền, thông báo phạt nguội, gây tai nạn bỏ trốn…

Tiếp đó, các đối tượng này yêu cầu người dân chuyển tiền vào số tài khoản mà chúng cung cấp để phục vụ điều tra, xử lý. Nhiều người dân còn bị đe dọa sẽ bị bắt, hoặc xử lý nặng hơn nếu trao đổi, tiết lộ thông tin vụ việc cho người khác.

Thông tin liên quan đến các cuộc gọi mạo danh lực lượng Công an được người dân ghi lại, trình báo đến cơ quan Công an.

Theo đó, một ngày đầu tháng 6/2023, chị Đ.T.T (SN 1974), trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân nhận được 3 cuộc gọi liên tiếp từ các số điện thoại: 0813 840 810; 0817 667 926 và 0819 760 853, đầu dây bên kia tự là Hoàng Mạnh Quân, cán bộ Công an huyện Nghi Xuân. Người này cho biết, chị T. hiện đang có đơn thư khiếu nại ở Hà Nội liên quan đến việc chị này vi phạm pháp luật. Để giảm nhẹ tội, đồng thời phục vụ cho công tác điều tra, người này yêu cầu chị T. chuyển tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp.

Cùng thời gian nói trên, ông T.V.H (SN 1965), trú tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân nhận được điện thoại của người lạ, tự xưng là Thiếu úy Nguyễn Thị An, hiện đang công tác tại Phòng tiếp nhận và xử lý Công an tỉnh Hà Tĩnh. Người này thông báo vào ngày 6/1/2023, ông H. bị người lạ mạo danh, mở tài tài khoản ngân hàng Quân đội (MBBank), hiện hồ sơ đã chuyển sang tòa án để điều tra với số tiền bị chiếm dụng là hơn 45,9 triệu đồng. Người này yêu cầu ông H. chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài 2 trường hợp nói trên, gần đây trên địa bàn huyện Nghi Xuân nhiều người dân đã nhận được các cuộc gọi tương tự khiến người dân hết sức bất an, lo lắng. Thủ đoạn chung là các đối tượng giả danh người có chức vụ, quyền hạn, nhất là giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trước đó, do Công an huyện Nghi Xuân đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân trên địa bàn thông qua các trang mạng xã hội, tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh nên đã giúp bà con nhận thức đầy đủ hơn. Do vậy, phần lớn các cuộc gọi lừa đảo đều được người dân ghi chép lại, trình báo kịp thời đến cơ quan Công an.

Công an huyện Nghi Xuân tích cực tuyên truyền cảnh báo đến mọi người dân nâng cao cảnh giác tình trạng mạo danh cơ quan thi hành công vụ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và trên không gian mạng.

Đối với các vụ việc xảy ra gần đây, Công an huyện Nghi Xuân đã kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ và ngăn chặn, trong đó có nhiều vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh và giả danh cán bộ Công an huyện Nghi Xuân. Để tránh bị lừa đảo trước các thủ đoạn nêu trên, Công an huyện Nghi Xuân cũng đã khuyến cáo người dân cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, góp phần phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội và điện thoại di động.

Theo đó, đối với các trường hợp thông qua điện thoại tự xưng là cán bộ Công an, Tòa án, Viện kiểm sát... yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ thanh tra, điều tra thì theo ngành công an, đây đều là các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Người dân tuyệt đối không được hoang mang lo sợ mà chuyển tiền cho đối tượng. Lực lượng Công an cũng khuyến cáo người dân không để chế độ công khai thông tin cá nhân, địa chỉ thư điện tử trên mạng xã hội khi không cần thiết, tuyệt đối không cung cấp các hình ảnh CCCD cá nhân trên mạng xã hội Facebook, zalo…

Đồng thời, không nhấn vào đường link lạ, tuyệt đối không cung cấp các thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thông qua các cuộc gọi, đường link gửi bằng mail, tin nhắn. Tuyệt đối không được cung cấp số mã số thẻ và mã OTP do ngân hàng cung cấp hay thực hiện xóa cài đặt xác thực Smart OTP cho bất kỳ ai.

Công an huyện Nghi Xuân đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động, tích cực phối hợp tố giác những hành vi vi phạm pháp luật và kịp thời báo ngay cho Công an xã, thị trấn nơi cư trú hoặc liên hệ với Công an huyện Nghi Xuân, Công an tỉnh Hà Tĩnh để được hỗ trợ, giải quyết.