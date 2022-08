Giả tâm thần để nhiều lần gây án

Đối tượng Võ Hải Phi (SN 1983, trú số nhà 53 đường Nguyễn Huệ, khu phố 3, phường 1, Đông Hà) giả vờ “ngây ngô” để nhiều lần phá phách, thậm chí hủy hoại tài sản của người khác.

Sáng 15/8, trung tá Trần Trung Hà, Trưởng Công an phường 1, Đông Hà, cho biết đã phối hợp Công an TP Đông Hà tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam đối với Võ Hải Phi để điều tra về hành vi cản trở giao thông đường bộ và hủy hoại tài sản của người khác.

Qua theo dõi của cơ quan công an, từ tháng 5 đến nay, Hải đã nhiều lần ném vỏ chai bia, chai nước giải khát, vật dụng thủy tinh... ra giữa đường phố và những nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó địa bàn TP Đông Hà được Hải thực hiện nhiều nhất.

Vào tháng 6 và 7, đối tượng này đã đốt 2 chiếc xe máy của người dân để ở ngã 3 đường Nguyễn Huệ - Đặng Tất và Nguyễn Huệ - Trần Hưng Đạo khiến người dân bức xúc. Đối tượng Hải cũng từng có tiền sự liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc được Công an TP Đông Hà tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.