Giá nhà tại TP.HCM, Hà Nội vẫn tăng

Quý III, giá rao bán căn hộ chung cư ở TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai tăng 2-5%. Tại Hà Nội, nhiều người tìm mua căn hộ trung cấp thuộc quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm.

Tại báo cáo công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết quý III, trên cả nước có 39 dự án với 19.117 căn được cấp phép, giảm 30% so với quý II; 703 dự án với 245.181 căn đang triển khai xây dựng, cũng giảm 30%; 50 dự án với 7.444 căn hoàn thành.

Trong 9 tháng năm 2021, có 201 dự án với 84.544 căn được cấp phép, có 125 dự án với 15.525 căn hoàn thành.

Lượng giao dịch giảm

Theo số liệu tổng hợp từ 59/63 địa phương có báo cáo, trong quý III, có 29 dự án với 4.010 ô đất nền được cấp phép; 234 dự án với 73.462 ô đất nền đang triển khai; 15 dự án với 772 ô đất nền hoàn thành.

Đối với dự án nhà ở xã hội, chỉ có 1 dự án được cấp phép mới với quy mô 41 căn tại Lạng Sơn; 83 dự án với 112.733 căn đang triển khai; 3 dự án với 458 căn hoàn thành; 4 dự án với 1.810 căn hộ được các Sở Xây dựng có văn bản thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Trong 9 tháng, trên cả nước có 6 dự án với 2.402 căn được cấp phép mới; 11 dự án với 1.352 căn hoàn thành.

Đối với dự án nhà ở công nhân, đến nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 121 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 54.000 căn hộ, với tổng diện tích 2,7 triệu m2; 100 dự án đang tiếp tục triển khai với quy mô xây dựng khoảng 134.000 căn hộ, tổng diện tích 6,7 triệu m2.

THÔNG TIN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở QUÝ III

Nhãn Được cấp phép Đang triển khai Đã hoàn thành Số dự án dự án 39 703 50 Quy mô căn 19117 245181 7444

Cũng trong 3 tháng gần nhất, có 74 dự án với 26.682 căn được các Sở Xây dựng có văn bản thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, bằng khoảng 90% so với quý II.

Trong khi đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ là 11.615 giao dịch thành công (chủ yếu tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Dương, Hưng Yên), tuy nhiên, chỉ bằng khoảng 39% so với quý II.

Lượng giao dịch đất nền là 107.167 giao dịch thành công. Cụ thể, tại miền Bắc có 10.421 giao dịch, miền Trung có 31.380 giao dịch, miền Nam có 65.366 giao dịch.

“Nhìn chung, các giao dịch thành công tập trung chủ yếu ở phân khúc đất nền, số lượng giao dịch bất động sản nhà ở cao cấp giảm hơn so với quý trước”, Bộ Xây dựng cho biết.

Bất chấp dịch bệnh, giá vẫn tăng

Tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, các giao dịch bất động sản thứ cấp hầu như không có. Một số giao dịch mới chỉ dừng lại ở việc chuyển tiền đặt cọc rồi chờ đến khi hết giãn cách sẽ hoàn tất các thủ tục mua bán.

Về giá rao bán trên thị trường thứ cấp trong tháng 9, Bộ Xây dựng thông tin giá rao bán nhà ở, đất nền cơ bản vẫn ổn định, hầu hết giữ mức mặt bằng giá được thiết lập trong quý II, không có hiện tượng tăng mạnh hoặc giảm giá sâu.

Đối với căn hộ chung cư, giá rao bán bình quân tại Hà Nội, Đà Nẵng và Khánh Hòa giảm 2-4% so với quý trước; tại TP.HCM tăng khoảng 2%, Bình Dương tăng 4%, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu tăng khoảng 5%.

Sản phẩm chủ đạo trên thị trường vẫn là các căn hộ phân khúc trung cấp (có mức giá 30-50 triệu đồng/m2). Giá rao bán căn hộ trung cấp có mức tăng cao tại một số khu vực như quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm (Hà Nội); quận 5, TP Thủ Đức (TP.HCM); TP Dĩ An (Bình Dương).

Dịch bệnh khiến việc giao dịch bất động sản gặp khó, nhiều chủ đầu tư đưa ra các chính sách ưu đãi hấp dẫn để người mua nhà có thể dễ dàng đưa ra quyết định hơn. Ảnh: Chí Hùng.

Một số dự án căn hộ chung cư mở bán mới tại Hà Nội trong quý như dự án Mipec Rubic 360 (Xuân Thủy) giá rao bán khoảng 40 triệu đồng/m2, dự án Golden Park Tower (Cầu Giấy) giá rao bán khoảng 41 triệu/m2, dự án Zei Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) có giá rao bán khoảng 36 triệu/m2.

Trong khi đó, giá đất nền cơ bản không thay đổi nhiều. Tại Hà Nội vẫn ở ngưỡng cao, còn ở khu vực miền Nam có dấu hiệu giảm giá cục bộ ở một số dự án và khu vực tại TP.HCM và các tỉnh giáp ranh. Mức giảm khoảng 5-7% so với tháng 5 (thời điểm trước dịch).

Cụ thể, tại Hà Nội, đất dự án tại khu đô thị mới Đại Kim - Định Công có giá khoảng 46 triệu đồng/m2, khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh có giá 34 triệu/m2, dự án Eurowindow Twin Parks có giá 94 triệu/m2, khu đô thị Kim Chung - Di Trạch có giá 52 triệu/m2.

Tại TP.HCM, giá đất nền tại khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi quận 2 có giá khoảng 114 triệu đồng/m2, dự án An Phú - An Khánh tại quận 2 có giá 211 triệu/m2, dự án Huy Hoàng tại quận 2 có giá 212 triệu/m2, dự án The Everich III tại quận 7 có giá 110 triệu/m2, khu dân cư Sở Văn hóa thông tin tại quận 9 có giá 72 triệu/m2.

Đối với nhà ở riêng lẻ, giá rao bán tại nhiều địa phương cơ bản giữ mức giá xác lập trong quý II, hoặc một số dự án có tăng nhưng không nhiều, khoảng 1-2%. Tại Hà Nội, TP.HCM không có dự án mở bán và giao dịch.