Giá nhà tại Mỹ tiếp tục tăng vọt

Thống kê cho thấy giá nhà tại Mỹ tăng 15,4% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái do số lượng nhà có sẵn trên thị trường giảm sút nghiêm trọng.

Theo CNN, thống kê của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR) cho thấy giá nhà trung bình trong tháng 1 tăng 15,4% lên 350.300 USD . Đây là con số cao kỷ lục của thị trường tháng 1, giai đoạn hoạt động mua bán nhà kém sôi động hơn các tháng khác.

“Khách hàng dự báo giá tiếp tục tăng và tận dụng mức lãi suất thấp để mua nhà. Do đó, giá nhà vẫn tăng”, nhà kinh tế Lawrence Yun của NAR giải thích.

Doanh số bán nhà các loại tăng 6,7% so với tháng 12/2021 nhưng giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do số lượng nhà có sẵn trên thị trường rất thấp.

Tính đến cuối tháng 1, số lượng nhà có sẵn trên thị trường sụt 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 860.000 căn. Đây là mức thấp nhất trong lịch sử thị trường bất động sản Mỹ.

Giá nhà trung bình tại Mỹ trong tháng 1 tăng 15,4% lên 350.300 USD . Ảnh: Reuters.

Chuyên gia Yun cho biết với tốc độ bán hàng hiện nay, nguồn cung nhà này chỉ đủ đáp ứng nhu cầu thị trường trong vòng 1,6 tháng.

Những căn nhà giá dưới 500.000 USD ngày càng hiếm, trong khi nguồn cung nhà ở phân khúc cao hơn vẫn ổn định. Tình trạng này khiến những người mua căn nhà đầu tiên gần như bị loại khỏi thị trường.

“Số căn trên 500.000 USD được rao bán trên thị trường cao hơn so với một năm trước đây. Rõ ràng là cần gia tăng nguồn cung nhà ở phân khúc thấp hơn để đảm bảo sự phân phối tài sản bất động sản công bằng hơn”, ông Yun nói thêm.

Ước tính chỉ 27% doanh số bán nhà trong tháng 1 đến từ những khách hang lần đầu tiên mua nhà, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, nhóm đầu tư và mua căn thứ hai chiếm 22% doanh số bán nhà.