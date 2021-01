Giá nhà đất leo thang, người Hong Kong tính mua 'nhà ma'

Giá bán và cho thuê các căn hộ từng là hiện trường án mạng tại Hong Kong thấp hơn khoảng 30% so với mặt bằng chung.

Hong Kong vốn nổi tiếng là nơi có giá bất động sản cao nhất nhì thế giới. Ngay cả khi thị trường đi xuống, giá cả nhà đất ngất ngưởng của Hong Kong vẫn khiến nhiều người rùng mình. Theo South China Morning Post, giá nhà quá cao khiến nhiều người sẵn sàng mua những "căn hộ ma", nơi từng xảy ra án mạng.

Các đại lý bất động sản cho biết thông thường, các căn hộ từng là hiện trường án mạng không được khách hàng ngó ngàng, do đó phần lớn chúng cũng không được chiết khấu tốt. Tuy nhiên, trong thời điểm thị trường bất ổn như hiện nay, giá những căn hộ loại này sụt giảm mạnh, mang lại cơ hội cho người mua và các nhà đầu tư can đảm.

“Khi thị trường bình lặng, những căn hộ này ít được ưa chuộng vì chủ sở hữu các căn hộ thông thường sẵn sàng giảm giá cho thuê. Tuy nhiên, khi thị trường bùng nổ với giá nhà cao ngất, những căn hộ có giá thấp sẽ có lợi thế nhiều hơn”, bà Jessica Chow, trợ lý giám đốc bán hàng khu vực Century 21 Goodwin cho biết.

Dù không ưa chuộng những căn hộ "xui xẻo", nhiều người Hong Kong vẫn suy tính mua hoặc thuê các căn hộ loại này vì giá nhà thấp hơn đến 30% so với mặt bằng. Ảnh: SCMP.

Theo ông Joe Lee, Phó giám đốc kinh doanh tại Centaline Property, những căn hộ từng có người tự tử hoặc tử vong thường có giá rẻ hơn khoảng 30% so với những ngôi nhà bình thường. Thậm chí, ngay cả những căn hộ cùng tầng của các "nhà ma" này cũng giảm giá mạnh.

Ví dụ, một căn hộ rộng 56 m2 ở Elizabeth House thuộc vịnh Đồng La có giá 1,1 triệu USD , thấp hơn 22,6% so với mặt bằng thị trường. Ông Lee cho biết nguyên nhân khiến căn hộ này rẻ hơn nhiều so với các căn hộ khác là do nó nằm cùng tầng một căn từng là hiện trường của một vụ án giết người hồi năm 1984.

Tại khu City One Sha Tin, một căn hộ rộng 41 m2 cùng tầng với một căn "bị ma ám" gần đó được bán với giá 822.000 USD , thấp hơn 20% so với căn hộ tương tự ở tầng dưới.

Bà Jessica Chow cho biết khu vực City One có nhiều ngôi nhà bị đồn "có ma". Số lượng căn hộ ở đây rất lớn. Điều này ảnh hưởng đến giá thuê nhà cũng như giá cả mua căn hộ tại khu vực này. "Nhiều căn bán ra với giá thấp hơn giá thị trường", bà cho biết.

Bà Chow cũng cho biết giá thuê những căn hộ này cũng bị ảnh hưởng bởi tin đồn. Thông thường, giá thuê một căn hộ rộng 30 m2 ở Hong Kong dao động ở mức 1.676 USD /tháng. Tuy nhiên, nếu căn hộ đó từng có người đột ngột qua đời, giá thuê có thể giảm xuống khoảng 1.160 USD /tháng, tức giảm khoảng 30%.

Đối với nhiều người, đặc biệt là người Trung Quốc, việc sống trong một căn nhà từng có người đã khuất không tốt cho phong thủy. Người Trung Quốc tin rằng ngoại cảnh ảnh hưởng đến vận may của chủ nhà, vì vậy giá nhà của những căn hộ "xui xẻo" thường có xu hướng rẻ hơn.