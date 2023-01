Giả mua vé số để giật túi xách

Công an TP Tam Điệp (Ninh Bình) vừa bắt giữ nam thanh niên cướp giật tài sản của cụ già bán vé số.

Ngày 17/1, Công an TP Tam Điệp cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Huy Mạnh (SN 1995, trú xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 16h30 ngày 14/1, bà Tống Thị C. (SN 1949, trú phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp) đang bán vé số ở phường Trung Sơn thì bị một nam thanh niên đeo khẩu trang đến giả mua rồi giật túi xách có 1 điện thoại di động Samsung Galaxy A11, một điện thoại Nokia 105, hơn 5 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ khác.

Nhận được thông tin, công an đã vào cuộc điều tra. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Huy Mạnh. Đến khoảng 23h cùng ngày, nghi phạm bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Mạnh khai do cần tiền tiêu xài cá nhân nên khi phát hiện bà C. mất cảnh giác đã giả vờ mua vé số rồi cướp tài sản.

Mạnh là lao động tự do và đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.