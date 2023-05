Giả mua bán xe, lừa đảo 200 triệu đồng tiền cọc

Nhóm nghi phạm lập nhiều tài khoản Facebook “ảo”, sử dụng SIM điện thoại, tài khoản ngân hàng không chính chủ, giả là người kinh doanh các loại xe máy giá rẻ, xe không giấy tờ.

Ngày 27/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra trên mạng Facebook từ năm 2022 đến tháng 5/2023, chuyển cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện nhóm nghi phạm gồm Nguyễn Đình Sơn (SN 1995) và Vũ Tuấn Thắng (SN 1991) cùng trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Thắng (trái) và Sơn bị khởi tố. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Thủ đoạn của nhóm này là lập các tài khoản Facebook “ảo”, sử dụng SIM điện thoại, tài khoản ngân hàng không chính chủ, giả danh là người kinh doanh xe máy đăng bài quảng cáo trên mạng bán các loại xe máy giá rẻ, xe không giấy tờ… và yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc.

Khi nhận được tiền đặt cọc, chúng tải các hình ảnh, đoạn video giả việc đang vận chuyển xe máy giao cho người mua; giả danh làm người lái xe tải chở xe liên hệ với người mua để giao xe nhằm tạo lòng tin để nạn nhân tin tưởng chuyển thêm tiền. Sau đó, nghi phạm chặn Facebook, chặn liên lạc của người mua và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của người mua xe.

Qua đấu tranh ban đầu, lực lượng chức năng xác định bằng thủ đoạn trên, nhóm nghi phạm đã lừa đảo hơn 20 nạn nhân với số tiền trên 200 triệu đồng tại các địa phương trên toàn quốc như các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình.