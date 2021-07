Giá lăn bánh những mẫu SUV tầm trung đang được giảm giá

Nhiều mẫu SUV được giảm giá trong tháng 7, đây đều nằm trong nhóm xe có tầm giá 1 tỷ đồng tại Việt Nam.

Bước sang tháng 7, các hãng xe vẫn duy trì chương trình ưu đãi, nhiều mẫu SUV được giảm giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng nhằm kích cầu, trong bối cảnh doanh số của các mẫu xe bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, đây là thời điểm thích hợp để các hãng tung ra hình thức ưu đãi, trước khi bước vào tháng Ngâu, người tiêu dùng có tâm lý ngại mua sắm. Việc giảm giá niêm yết khiến giá lăn bánh của một số mẫu SUV "dễ chịu" hơn.

Giá lăn bánh của những mẫu xe trong bài viết được tính tại Hà Nội, nơi có mức thu lệ phí trước bạ (12%) và phí đăng ký biển số cao nhất. Các loại thuế, phí còn lại được tính theo đăng ký ôtô cá nhân.

Honda CR-V: 1,028- 1,152 tỷ đồng

Giống với đầu tháng 6, mẫu Honda CR-V tiếp tục được giảm giá trong tháng 7. Cụ thể, mẫu CR-V sản xuất năm 2020 và 2021 hiện được một số showroom Honda tại Hà Nội khuyến mại, mức giảm phổ biến là 100-130 triệu đồng.

Với các xe CR-V có năm sản xuất 2020, phiên bản E, G, L được giảm tương ứng 120 triệu, 125 triệu và 130 triệu đồng trực tiếp vào giá bán, giá mới lần lượt là 878 triệu, 923 triệu và 988 triệu đồng.

Trong khi đó, mức giảm cho các phiên bản CR-V E, G, L sản xuất năm 2021 là 100 triệu, 105 triệu và 110 triệu đồng, giá mới tương ứng 898 triệu, 943 triệu và 1,008 tỷ đồng . Ngoài ra, tất cả phiên bản CR-V kể trên đều được tặng kèm bộ phụ kiện, bảo hiểm thân vỏ và gói gia hạn bảo hành.

Doanh số suy giảm đáng kể trong năm 2021 là nguyên nhân khiến Honda CR-V liên tục được giảm giá. Trong suốt từ đầu năm đến nay, mẫu xe này chưa từng lọt vào top 10 xe bán chạy nhất. CR-V hiện xếp sau Mazda CX-5 và Hyundai Tucson ở nhóm crossover hạng C, với 2.221 xe bán ra.

Việc tiếp tục được giảm giá hàng trăm triệu đồng là hy vọng để mẫu xe này cạnh tranh trong cuộc đua doanh số trong năm 2021. Năm ngoái, Honda CR-V nằm trong top 10 xe ăn khách nhất thị trường.

Đơn vị: triệu đồng.

Subaru Forester: 1,108- 1,339 tỷ đồng

Giống với Honda CR-V, mẫu SUV 5 chỗ Subaru Forester cũng thường xuyên được hãng giảm giá, ưu đãi. Tháng trước, một số phiên bản của Forester được giảm giá niêm yết còn dưới 1 tỷ đồng . Trong tháng 7, những mẫu Forester có năm sản xuất 2020 hiện được giảm giá 79-159 triệu đồng.

Cụ thể, phiên bản 2.0i-L thấp nhất giảm 159 triệu đồng, giá mới còn 969 triệu đồng, tuy nhiên số lượng xe và lựa chọn màu sơn không còn nhiều. Phiên bản Forester 2.0i-S sản xuất năm 2020 được giảm giá 99 triệu đồng, giá mới là 1,119 tỷ đồng , đi kèm quà tặng phụ kiện nâng cấp. Tương tự bản 2.0i-L, số lượng xe không còn nhiều.

Trong khi đó, tùy màu sơn mà phiên bản 2.0i-S EyeSight sản xuất năm 2020 được giảm khoảng 79-104 triệu đồng, giá mới còn 1,184- 1,029 tỷ đồng . Model 2.0i-S EyeSight 2021 giảm 59 triệu đồng, giá mới là 1,229 tỷ đồng , đi kèm quà tặng phụ kiện nâng cấp.

Dù được đánh giá cao về trang bị, công nghệ an toàn, giá bán cao là một trở ngại của Subaru Forester trong việc cạnh tranh với các đối thủ khác trong nhóm SUV hạng C. Ngoài ra, thiết kế có phần đơn giản, cổ điển là một trong những lý do khiến Forester kén khách tại Việt Nam.

Đơn vị: triệu đồng.

Mitsubishi Pajero Sport: 1,165- 1,529 tỷ đồng

Mẫu SUV 7 chỗ bắt đầu được các đại lý giảm giá từ cuối tháng 6. Sang đầu tháng 7, mức ưu đãi này tiếp tục được duy trì. Cụ thể, người mua các phiên bản Diesel 4x2 AT và Diesel 4x4 AT được tặng gói bảo dưỡng, ưu đãi phí trược bạ hoặc bộ phụ kiện tùy theo chính sách của từng đại lý.

Ngoài ra, phiên bản Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4x2 AT còn được giảm giá niêm yết, mức giảm tại đại lý dao động từ 90 triệu đến 110 triệu đồng. Đây là những xe có năm sản xuất 2021. Như vậy, mức giá mới của Pajero Sport Diesel 4x2 AT còn khoảng 1- 1,02 tỷ đồng .

Tại Việt Nam, Mitsubishi Pajero Sport bản facelift được ra mắt từ cuối năm ngoái và phân phối với 2 phiên bản, xe dùng động cơ diesel 2.4L, công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm, hộp số 8 AT và hệ dẫn động cầu sau hoặc 4WD. Trong tháng 5, doanh số của mẫu xe này đạt 110 xe, xếp sau các đối thủ như Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner hay Ford Everest.